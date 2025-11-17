Economía y Política

Reducción de la pobreza en Costa Rica: INEC explica resultados de la última Enaho y reconoce algunas inconsistencias

La pobreza en Costa Rica cayó a 15,2% en 2025, el nivel más bajo en 15 años. El INEC atribuye la mejora a más empleo, baja inflación y hogares más pequeños; pero reconoce inconsistencias entre la ECE y la Enaho

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

La pobreza en Costa Rica cayó al 15,2% en 2025 en Costa Rica, su nivel más bajo en 15 años, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
EnahoPobrezaINECEnaho 2025
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.