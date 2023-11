“Renuncia” de Rodrigo Chaves a combatir la inseguridad sacude la Asamblea Legislativa: así reaccionan los diputados a las palabras del presidente

En la presentación del Plan Nacional de Seguridad Pública 2023-2030, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, se “lavó las manos” y dejó en claro que de ahora en adelante la responsabilidad de generar un marco legal que combata la criminalidad será de los diputados.

Según el mandatario, los legisladores “no los dejaron trabajar”. El Ejecutivo presentó cinco proyectos de ley que no tuvieron avance en el plenario. El presidente aseveró que nunca tuvo una justificación concreta de por qué no se vieron avances con esas iniciativas.

“Les llegó el momento señores diputados porque el gobierno les va a dar lo que la constitución les ordena: responsabilidad exclusiva de proponer las leyes y corregir las que ellos consideren relevantes y efectivas para atacar eficientemente al narcotráfico y a las guerras de bandas.

A partir de este momento, el Congreso tiene la absoluta responsabilidad, sin participación del Ejecutivo, de generar las leyes que garanticen la desactivación eficaz y contundente contra los grupos organizados”, afirmó Chaves con tono beligerante.

Según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, la inseguridad y la delincuencia son los principales problemas del país para un 41,3% de la población nacional.

El Ejecutivo decidió desconvocar tres de los proyectos que había enviado para combatir la criminalidad. Esta es la lista:

Expediente 23.688: Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

Ley del Sistema Penitenciario Nacional. Expediente 23.691: Ley para Adecuar la Respuesta de la Justicia Penal Juvenil a los Retos de la Criminalidad Violenta y la Delincuencia Organizada.

Ley para Adecuar la Respuesta de la Justicia Penal Juvenil a los Retos de la Criminalidad Violenta y la Delincuencia Organizada. Expediente 23.692: Ley para Restaurar la Seguridad Pública y Contener a los Delincuentes que Representan un Peligro para la Sociedad.

En su lugar, Chaves le ordenó a Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, convocar 22 proyectos de ley que según los diputados tienen mayores posibilidades de ser aprobadas.

LEA MÁS: Crisis de inseguridad: estos son los negocios más afectados y los delitos más comunes en Costa Rica

Como resultado, en los 18 meses que tiene Chaves en el poder, no hay un plan concreto para combatir la inseguridad y los distanciamientos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se siguen intensificando en torno a esta problemática.

La reacción de los diputados

A la presentación, que se llevó a cabo en la Academia Nacional de Policía, en Pococí, acudieron sólo dos diputados: Yonder Salas y Geison Valverde, de Nueva República y de Liberación Nacional, respectivamente. Ninguno del partido oficialista se presentó.

Luego de escuchar el discurso presidencial, la respuesta de los jefes de fracción de oposición no se hizo esperar. Afirmaron que en vez de buscar culpables, el papel del presidente debe ser construir puentes de diálogo y que los poderes trabajen de forma conjunta.

En El Financiero recopilamos las declaraciones de los líderes de los partidos. Destacan las declaraciones de Gloria Navas, de Nueva República y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la cual comentó que la mayoría de proyectos del Ejecutivo chocaban con la Constitución Política y por eso no los apoyaron.

Por su parte, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, comentó que espera una rectificación de parte de Chaves y un cambio de rumbo para mejorar la coordinación entre ambos poderes. Resaltó que esta lucha contra la delincuencia es de todos.

LEA MÁS: “Costa Rica ya no parece un caso de éxito en América Latina”, según ‘The Economist’

“La nueva política de seguridad espero que dé frutos porque nos urge que el delito se prevenga y que las familias costarricenses puedan vivir en paz”, afirmó el diputado.

Nueva República Copiado!

Fabricio Alvarado , jefe de la bancada, dijo que el país debe unirse para combatir esta problemática y no convertirla en un pleito de barrio.

“Hubiéramos esperado un esfuerzo mayor de los diputados de gobierno y del Ministerio de la Presidencia para convencernos si es que había algún argumento de que los proyectos que presentó el gobierno debían aprobarse, no sencillamente que porque no me aprobaron uno o dos, entonces renunciamos a todos los demás y les dejamos el chicharrón a los diputados”, afirmó Alvarado.

Frente Amplio Copiado!

Sofía Guillén , jefa de los frenteamplistas, le pide sensatez al presidente para enfrentar la criminalidad.

“Si los tres poderes de la República no trabajamos juntos, no podremos vencer al monstruo de la democracia ni al monstruo del narcotráfico. Yo lo que pido es sensatez, inteligencia emocional para avanzar”, dijo Guillén.

Liberal Progresista Copiado!

Eliecer Feinzag , líder de los liberales, calificó de “preocupante y grave” el discurso del mandatario.

“Cada uno tiene que asumir su responsabilidad, estamos haciendo el análisis debido de los proyectos de ley y en un tema tan delicado es importantísimo que el análisis se haga de manera pausada”, comentó Feinzag.

Liberación Nacional Copiado!

Para Óscar Izquierdo , de Liberación Nacional, el presidente demostró que quiere dinamitar los puentes de diálogo y que esta postura complica más el panorama.

“Lamentamos profundamente la situación y la actitud y esperamos que haya una rectificación del presidente para que asuma la responsabilidad que le corresponde”, afirmó el legislador verdiblanco.

LEA MÁS: Homicidios y narcotráfico: ¿cómo se explica la crisis que vive Costa Rica?

Unidad Social Cristiana Copiado!

Según Alejandro Pacheco , de la fracción parlamentaria del PUSC, el Ejecutivo retiró los proyectos porque los diputados los iban a rechazar porque tenían errores y eran inconstitucionales.

“La Unidad está contenta con la decisión del señor presidente de convocar los proyectos que los diputados le hemos solicitado desde hace muchos meses, y que hemos trabajado con especialistas y el mismo ministro de Seguridad. Seguiremos apoyando las iniciativas de seguridad que veamos que vayan a ayudar a solucionar esta crisis”, afirmó Pacheco.

Progreso Social Democrático Copiado!

Pilar Cisneros , jefa del partido de gobierno, celebró la decisión de Chaves de ceder la responsabilidad a los diputados porque consideró que la función de los legisladores es, justamente, legislar, y que no había voluntad para aprobar las iniciativas del Ejecutivo.

“¿Qué ha dicho el Ejecutivo? No les gustan los proyectos que yo mando para arreglar la situación de delincuencia en este país; háganlos ustedes, refórmenlos ustedes. Nuestro trabajo es justamente ese, mejorar los proyectos de ley, arreglarlos, complementarlos”, afirmó Cisneros.

Una vez conocidos los proyectos convocados por el gobierno, los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico esperan avanzar lo más rápido posible para discutir las iniciativas.

La problemática creciente de la seguridad Copiado!

Faltando cinco semanas para que termine el año, el 2023 ya es el más violento en la historia de Costa Rica: a la fecha ya se contabilizan más de 820 homicidios.

Según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, la inseguridad y la delincuencia son los principales problemas del país para un 41,3% de la población nacional.

La preocupación predominante aumentó 13,5 puntos porcentuales respecto a la medición de septiembre de 2023.

Mientras tanto, un 69% de los encuestados indican que tienen “ninguna o poca confianza” en que el actual gobierno pueda revertir la situación actual. En el trimestre pasado, este indicador era del 62%, según el CIEP.

LEA MÁS: Positivismo con Chaves se desinfla: costarricenses aquejan empeoramiento de la inseguridad y la corrupción

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, indicó que el Plan Nacional de Seguridad 2023-2030 incluye inteligencia policial en las operaciones para identificación de sicarios y bandas criminales, así como sus zonas de operación y franjas horarias de intervención, planes de control territorial preventivo, interpoliciales mediante la adopción de operaciones conjuntas y combinadas entre los distintos cuerpos de las policías administrativas adscritas al Poder Ejecutivo.