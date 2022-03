Restricción vehicular sanitaria dice adiós tras 102 semanas de vigencia

Costa Rica se prepara para el levantamiento de la restricción vehicular sanitaria que con 102 semanas de vigencia es una de las medidas que más ha marcado los dos años de emergencia provocada por la pandemia del COVID-19.

Al ritmo de más o menos horas límite para la libre movilidad de vehículos, los comercios y restaurantes debieron ajustar sus horarios de atención al público. Ahora, tras 104 semanas de pandemia podrán regresar a sus horarios normales.

Cierre de fronteras, uso obligatorio de mascarilla en ciertos espacios y horario de estadía en playas son algunas de las otras medidas que Costa Rica ha aplicado en esta emergencia sanitaria.

Restricción vehicular

La restricción vehicular es una de las medidas que se ha mantenido a lo largo de la pandemia en Costa Rica, desde que se inició el 24 de marzo del 2020, según una recopilación hecha por el Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (Cimpa) de la Universidad de Costa Rica, facilitada por el Ministerio de Salud y analizada por EF.

La hora de inicio de la restricción cambió a lo largo de las 102 semanas. La mayor parte del tiempo se mantuvo a las 10 p.m., exactamente por 39 semanas repartidas entre el 2020 y el 2021.

29 semanas fue a las 9 p.m., durante nueve semanas dio inicio a las 11 p.m., misma cantidad de semanas empezó a medianoche. Estas dos últimas horas se instauraron entre finales del 2021 e inicios de este año.

La época más restrictiva en cuanto a la circulación se vivió durante los meses de marzo a agosto del 2020 y algunas semanas del inicio del 2021, lo que coincidió con la explosión de la primera ola y el coletazo de fin de año, respectivamente.

Durante cuatro semanas fue a las 7 p.m. y durante la Semana Santa del 2020 la restricción inició a las 5 p.m., el momento de menor libertad de tránsito, pues se aplicaban solo algunas excepciones.

Además, en 10 semanas entre junio y agosto del 2020, la hora varió entre cantones y distritos, de acuerdo a su situación epidemiológica: a las 5 p.m., 7 p.m. o 10 p.m.

Los únicos días en los que se eliminó la restricción vehicular fueron el 24 y 31 de diciembre del 2021.

Para Tomás de Camino, especialista en modelos epidemiológicos y director de la Escuela de Sistemas Inteligentes de la Universidad Cenfotec, la restricción era una de las formas para restringir la movilidad de personas, pero no la más eficiente y a finales del 2021 perdió relevancia. Además, criticó el proceder del Ministerio de Salud.

“No he encontrado evidencia sólida que indique que el cambio de horas tuviera un efecto importante. El Ministerio nunca publicó datos concretos ni hizo un análisis detallado de estas medidas (...). Lo que debió cambiar es que las decisiones se basaran en la ciencia”, afirmó el especialista.

El Ministerio respondió que las restricciones instauradas durante la pandemia pasaron por distintos sectores y sus rectorías, y no todas se enmarcan en un decreto, pues también se rigieron por protocolos sectoriales.

Cierres de comercios

El horario de cierre de comercios coincidió con el inicio de la restricción vehicular, prácticamente durante toda la pandemia. Sin embargo, hubo algunos matices.

Por ejemplo, en la Semana Santa del 2020 se mantuvieron cerrados los establecimientos con atención a público presencial, salvo algunas excepciones de consumo básico.

Además, el periodo de cierre de algunos comercios fue mayor. Mientras los cines, teatros y gimnasios tuvieron una primera reapertura a finales de abril del 2020, con medidas y aforos, los hoteles pequeños lo hicieron dos semanas después y los bares empezaron entre agosto y setiembre con el inicio de la reapertura controlada.

Aún todavía hoy las discotecas que solían cerrar hasta las 3 a.m. o 6 a.m. no están funcionando como solían hacerlo, sino hasta después del 7 de marzo con el levantamiento de la restricción vehicular.

La apertura tampoco fue continua. A mediados del 2020, la posibilidad de abrir dependía de la alerta de color que tuviera el cantón o distrito, correspondiente. La situación dejó imágenes en las que comercios de un lado de una calle podían abrir, mientras los del frente estaban cerrados.

En setiembre del 2020 empezó una nueva reapertura, pero luego vinieron algunas semanas con reducción de aforos o cierre de establecimientos en la Región Central. No es sino hasta octubre del 2021 cuando la “apertura gradual responsable”, el avance de la vacunación y el código QR permiten una dinámica comercial más cercana a la prepandemia.

Fotografía de archivo. Los comercios estuvieron sujetos a los cambios en la restricción vehicular y en algunas semanas se ordenó el cierre del comercio no esencial. (Rafael Pacheco Granados)

Para la Cámara de Comercio de Costa Rica, las medidas aplicadas “fueron necesarias” para contener el virus al inicio de la pandemia debido al desconocimiento del mismo, pero conforme avanzó la enfermedad “lo aprendido sobre la pandemia no se reflejó como esperábamos en las políticas públicas”, manifestó Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara.

Las consecuencias económicas fueron secuelas directas de las medidas restrictivas y aforos, dijo Elizondo. Según datos de la Cámara, el sector comercial cerró el 2021 con 345.000 trabajadores, 12.000 menos que la situación prepandemia. La restricción que iniciaba a las 9 p.m. provocó pérdidas por ¢84.000 millones, de acuerdo a sus cálculos.

La entidad tiene expectativas positivas para este año. “La eliminación de la restricción, en definitiva, va a permitir una recuperación sin ataduras”, afirmó su presidente.

Mascarilla

En una primera instancia, el país no adoptó el uso de mascarillas de forma masiva como sí lo hicieron otros, retraso que recibió críticas en su momento.

El primer anuncio se dio el 12 de mayo cuando se recomendó el uso de mascarilla en transporte público, atención al público y reuniones, pero su uso obligatorio se dio un mes después, el 22 de junio. Desde entonces, ha pasado poco más de año y medio en el que la mascarilla ha acompañado buena parte de la vida social.

Para el académico de Cenfotec, el uso de mascarilla ha sido una medida “fundamental” para contener el virus, pues contuvo el esparcimiento en los últimos meses del 2020, por ejemplo.

Fronteras

Solo 12 días después de registrarse el primer caso, Costa Rica cerró sus fronteras a los extranjeros, luego de que otros países aplicaran la misma medida.

Esa directriz se pospuso en repetidas ocasiones, hasta que el 1.° de agosto del 2020 reabrieron los aeropuertos internacionales, casi cuatro meses y medio después de haberse cerrado. Tres meses después el país reabrió sus fronteras aéreas a todos los países del mundo.

Las fronteras terrestres tuvieron que esperar cinco meses más. El paso legal de extranjeros a través de los puestos fronterizos con Nicaragua y Panamá se habilitó desde el 5 de abril del 2021.

Actividades masivas

El sector de eventos masivos ha sido uno de los que ha tenido un cierre más prolongado.

Durante el 2020 y 2021 no existieron conciertos, festivales o fiestas de fin y principio de año.

Los eventos masivos se cancelaron el 10 de marzo del 2020; fue una de las primeras decisiones tomadas al inicio de la pandemia. Durante el 2021, se dio permiso a algunas actividades como partidos de fútbol, pero el plan de apertura de actividades masivas se presentó el 21 de enero anterior, con lo cual este tipo de eventos se suspendieron por dos años.

A partir del 1.° de abril, se podrá llevar a cabo actividades masivas sin necesidad de pedir código QR.

Ocio

Los sorteos de lotería nacional y el campeonato de fútbol fueron algunas de las actividades canceladas durante la pandemia en Costa Rica. Este se suspendió el 19 de junio del 2020 y último se retomó con público el 15 de setiembre del 2021.

Las playas también tuvieron cierres con horarios. La primer apertura se dio el 11 de mayo del 2020 y durante las cinco semanas siguientes tuvieron un horario de 5 a.m. a 8 a.m. Ese límite se extendió por una hora y media más por seis semanas.

El 1.° de agosto del 2021 se amplió hasta las 2:30 p.m. en sitios con alerta amarilla y fue 24 semanas después cuando esa hora pasó a ser las 6:00 p.m., límite que se mantuvo durantela mayor parte del 2021. En agosto de ese año se dio la última directriz al respecto, con lo que se amplió el horario hasta las 8:00 p.m.

Por su parte, los parques nacionales estuvieron completamente cerrados durante los primeros dos meses. En mayo del 2020 se dio la reapertura de alguno de ellos. Desde entonces, otros se han unido. El aforo al 100% en parques se permitió hasta febrero del 2021. También se amplió la posibilidad de compra de entradas en línea.

Educación

Las medidas de cierre también llegaron al ámbito educativo. El 16 de marzo del 2020 se suspendió el curso lectivo de ese año y se mantuvo de forma virtual, con las limitaciones que eso implicó.

Los estudiantes volvieron a las aulas en febrero del 2021 bajo una modalidad “combinada”, pero eso duró solo tres meses, pues en mayo el Ministerio de Educación suspendió temporalmente el curso, el cual reinició en julio, tras el periodo de vacaciones.

El curso 2021 se extendió hasta enero pasado, mientras el periodo de lecciones del 2022 empezó el 17 de febrero de forma presencial y con más aforo en las aulas.