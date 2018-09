- Yo creo que en una democracia no existe un proyecto perfecto, por eso dije que este proyecto no es el que quería al 100% el Ejecutivo. Tuvo cambios en su capitalización, sí se mantuvo lo de la renta global, hubo cambios también en las ganancias de capital, hubo una rebaja en la educación privada al igual que en la canasta básica, pero al final el proyecto tiene los elementos básicos, no completos, pero sí básicos para garantizarle al país que no entremos en una crisis y dar una señal positiva a los acreedores de que el país va en la dirección de ir rebajando el déficit fiscal.