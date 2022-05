Rodrigo Arias opina sobre la dinámica legislativa, sus prioridades y hasta de Pilar Cisneros

Rodrigo Arias volvió oficialmente a la escena política este 1.° de mayo. Dice que no pensaba regresar a esa arena, pero lo hizo. Recién este primer domingo de mes resultó electo como presidente de la Asamblea Legislativa, con 50 de 57 votos posibles: una proporción aplastante. Desde su punto de vista, esa votación y los primeros indicios que observa en el ambiente son una buena señal de cohesión en medio de algunas divergencias.

“No es que exista unanimidad de criterios, eso no existe; pero sí existe conciencia de que tenemos que buscar cómo uniformar algunas posiciones y yo creo que en eso reside la experiencia y el conocimiento de lo que es una negociación política. No se trata de ganarlo todo o de perderlo todo, sino de buscar el área central en la que uno pueda buscar convergencias”, afirmó.

Esta vez a Arias le tocará que coordinar el diálogo entre el gobierno y los diputados, pero desde una acera distinta a la que estuvo acostumbrado. Es cierto que Arias fue ministro de la Presidencia en los dos gobiernos de su hermano, Óscar, por ocho años (1986-1990 y 2006-2010); pero ahora tendrá que hablar con la voz de la oposición y no del oficialismo.

El exministro liberacionista dice tener poca claridad sobre la identidad del nuevo gobierno, en su figura de primerizo. Pero sí ve coincidencias con algunas de sus ideas. Considera que el Estado necesita una reestructuración y, en ese sentido, ve como un buen indicio el deseo expreso del presidente electo Rodrigo Chaves de reformar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y de reestructurar el diseño institucional del sector vivienda. Según dice, él mismo querría presidir una comisión de reforma al aparato institucional.

La propuesta de Arias, como principal figura de la oposición en el Congreso, es de abrir espacio al diálogo. Incluso considera que la relación se deberá renovar y ya es cordial con la nueva jefa de fracción del oficialismo, la periodista y expresentadora televisiva Pilar Cisneros. Sí recuerda los viejos encontronazos pero piensa que “eso ya pasó. Esa directora (de Telenoticas) ya no existe” y ahora “se llevan muy bien”.

Arias será el primer diputado de la oposición que presida el Congreso en el primer año de un nuevo gobierno en 56 años. Al respecto, dice que es una respuesta al llamado del “soberano”, el cual decidió dividir el poder del Congreso y el de la Presidencia. “El soberano costarricense decidió darle el Poder Ejecutivo a un partido y distribuir el Poder Legislativo en otros partidos, donde el poder oficial tiene apenas 10 diputados. En democracia, uno tiene que respetar las decisiones del pueblo costarricense”.

Las declaraciones de Arias corresponden a su primera entrevista con EF, como presidente legislativo. La conversación transcurrió por 30 minutos, este 4 de mayo, solo tres días después de que asumió la presidencia del Congreso.

El nuevo gobierno

Rodrigo Arias acumula más de cuatro décadas en la política, casi cinco. En esos años a visto muchas situaciones políticas, pero igualmente prefiere evaluar con prudencia sus expectativas del nuevo gobierno. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD), a fin de cuentas, recién se fundó para el proceso electoral de este 2022 y aún no cuenta con esa claridad ideológica que da la historia.

“Yo lo que conozco del gobierno son algunas ideas generales que ha presentado el Presidente electo. Los nombres de los funcionarios están apenas nombrándose. Habría que esperar a que asuman sus carteras y ver por dónde quieren caminar. Por el momento, lo que yo he sentido con don Rodrigo Chaves es una preocupación por ordenar la parte fiscal”, dice –y en eso coincide con el nuevo mandatario.

En lo que no coincide con Chaves es en su deseo avisado de rebajar el costo de la vida a través de una serie de decretos. Arias considera que eso es poco probable y que el mandatario deberá realizar enmiendas legales si desea reducir las ineficiencias que considere que existen.

“Me parece que es muy difícil que uno pueda sentarse y decir que va a bajar el costo de la vida con cuatro decretos, eso no existe así; pero digámoslo al revés... La Asamblea Legislativa está abierta para considerar cualquier proyecto de ley que busque hacer más eficiente a las instituciones del Estado y eso puede significar disminuir el costo de la vida”, dijo.

Aunque Arias no conoce demasiado bien al PPSD, sí que ha tratado con la jefa de su bancada en el Congreso. Si bien posiblemente no imaginó antes que se la encontraría en esta situación, Arias conoció a Pilar Cisneros cuando ella era apenas una “jovencita”, como la hija de un abogado que llegó a la firma en la que él daba sus primeros pasos dentro de ese oficio. A don Máximo Cisneros, Rodrigo Arias lo conoció en el bufete Facio & Cañas en la década de los 1970.

Arias también conoció a Pilar Cisneros más tarde en su versión de periodista inquisidora, cuando ella trabajaba como presentadora del noticiero meridiano de canal 7, a inicios de este siglo. En ese rol, protagonizaron diversos encontronazos, cuando ella lo cuestionaba y lo criticaba duramente.

Uno de los episodios más recordados y que él mismo menciona en esta entrevista con EF fue el intercambio de más de 30 minutos por las entonces cuestionadas asesorías pagadas con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en 2008. Esa entrevista sigue colgada en YouTube, con más de 20.000 vistas; pero ahora es un episodio que “queda en el pasado” y parece lejano, según Arias.

“Tuvimos diferencias fuertes cuando yo estaba en el Ministerio de la Presidencia. Tuvimos un debate cuando ella cuestionó fuertemente las asesorías de los fondos del BCIE y yo llegué a canal 7, le pedí que me recibiera y tuvimos una discusión en vivo difícil y dura”, recuerda. “Pero eso ya pasó y me parece que ahora que nos hemos reencontrado ella me ha dicho que es una sorpresa que ella esté en política. Yo le he dicho que yo no tenía previsto volver a la política activa; nos hemos llevado muy bien, nos hemos comunicado muy bien, nos estamos hablando con mucha franqueza y yo espero que eso siga así”, subrayó.

Prioridad fiscal

La recuperación de las finanzas públicas es un proceso que sigue en curso y que deberá continuar considerándose como “la primera meta” política del país, según Rodrigo Arias. “Cualquier otra cosa que queramos hacer, si no tenemos esa estabilidad fiscal macro, depende de esto”, afirmó.

En ese sentido, considera que será crucial analizar la propuesta que haga Chaves al Fondo Monetario Internacional (FMI) para la continuidad de las conversaciones con ese organismo.

La tranquilidad, aseguró, solo llegará hasta observar que se consolide el superávit primario que ya se espera para este 2022 y, luego, cuando empiecen a decaer la relación de la deuda pública con respecto a la producción, como se proyecta a partir de 2023.

Sobre ideas de Chaves en ese sentido, como revisar la oportunidad de disminuir exoneraciones, afirma que existe apertura para el análisis; pero advierte que se trata de una tarea “sensitiva”. En una actitud de prudencia, comentó que “habrá que ver qué propuestas concretas tiene”.

Sobre el sector cooperativo, siempre cercano al PLN, añadió que él está “anuente a revisar el tema con toda objetividad”, pero haciendo las distinciones que sean necesarias en cada caso. “Este es un tema que ha sido difícil y en el que habría que sentarse con mucha calma”, observó. “Cuando hablamos del sector cooperativo estamos hablando de muchas cosas a la vez, desde cooperativas muy grandes que están en libre competencia hasta cooperativas pequeñas, en donde el espíritu cooperativo se mantiene muy profundo y se distribuyen excedentes a los asociados”.

En cuanto al acceso del país al financiamiento externo, a través de títulos de deuda en el mercado internacional (eurobonos) y créditos con organismos multilaterales, Arias afirmó que este es un mecanismo adecuado de transición, en tanto se estabiliza el desajuste fiscal.

“El financiamiento externo, en general, me parece necesario para el país. Tenemos vencimientos de deuda muy fuertes en este 2022 y 2023 y pienso que de alguna forma debemos que conseguir recursos sanos, nuevos, para poder hacer frente. Si este lanzamiento de eurobonos (el que propuso el gobierno saliente de $6.000 millones en seis años) consigue mejores condiciones, yo lo vería muy bien”, concluyó.

Empleo y reforma estatal

Más allá de atender la brasa fiscal, el nuevo presidente legislativo considera que existe espacio para perseguir reformas que generen empleo en el sector de la construcción y para hacer más eficiente al Estado.

En su conversación de 30 minutos con este semanario, aseguró que el PLN presentará y pedirá la convocatoria de dos proyectos: uno para promover un fondo de vivienda para familias de clase media y media-baja, que pueda alimentarse de diversas fuentes como fondos de pensión y descuentos hipotecarios que tengan los bancos; y otro para promover alianzas público-privadas (APPs) en más ámbitos de los que se permiten actualmente, de modo que se satisfagan necesidades institucionales a pesar de la ausencia de recursos estatales en planos como la educación o la salud.

Según Arias se debe prestar atención a la construcción como un sector reactivador de la economía, pues inyecta dinero muy rápidamente. “Cuando usted comienza un programa de vivienda, los trabajadores de la construcción comienzan a recibir su quincena los 15 días, entonces la economía se dinamiza casi inmediatamente”, subrayó.

Además de los planes de construcción, Arias afirmó ver una coincidencia con Chaves en su deseo de reformar la institucionalidad del Estado. Más allá de la intención avisada por el presidente entrante de reformar el MOPT y el sector estatal de la vivienda, Arias considera que se puede ir más allá, para hacer un Estado, “tal vez más pequeño desde el punto de vista institucional, pero más fuerte desde el punto de vista de toma de decisiones”.

“He dicho en diferentes oportunidades que hay que reestructurar. Tenemos demasiadas instituciones en vivienda, y yo he propuesto crear una comisión de reforma del Estado”, apuntó. “Uno de los temas es precisamente como reestructurar el Estado costarricense, no solo en el tema de transporte o de vivienda, sino en general”, puntualizó.

La nueva Asamblea

Para alcanzar estas y otras tareas, el nuevo presidente del Congreso para el período 2022-2023 ve un escenario positivo en la nueva conformación del Plenario. Advierte de que no encuentra fracciones iguales o sin diferencias políticas, pero sí capaces de acercarse cuando se requiera, con liderazgos robustos.

“Lo que pasó el 1.° de mayo, en que tuvimos una votación importante para el directorio legislativo, de 50 votos, es un mensaje muy positivo”, observó. “No solo lo es para Costa Rica, de que las fuerzas políticas pueden ponerse de acuerdo en algunos lineamientos básicos y mandar un mensaje de que es factible hacer y tomar acuerdos importantes; sino también para la comunidad financiera internacional, de que hay una mayoría de diputados muy grande que está consciente de que pueden juntarse cuando se necesite para tomar algunas decisiones importantes”.

Ese arte de negociación, considera, deberá trasladarse a todos los demás temas.