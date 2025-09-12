Economía y Política

Rodrigo Arias sufre ataque cibernético: ¿qué se sabe de la cuenta de WhatsApp del presidente del Congreso?

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, fue víctima de un ataque cibernético. Según un comunicado oficial, el número de WhatsApp del legislador fue vulnerado en las últimas horas por ciberdelincuentes.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Rodrigo AriasWhatsapp
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.