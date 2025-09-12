Rodrigo Arias sufre ataque cibernético: ¿qué se sabe de la cuenta de WhatsApp del presidente del Congreso?

El Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, fue víctima de un ataque cibernético. Según un comunicado oficial, el número de WhatsApp del legislador fue vulnerado en las últimas horas por ciberdelincuentes.
El Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, fue víctima de un ataque cibernético. Según un comunicado oficial, el número de WhatsApp del legislador fue vulnerado en las últimas horas por ciberdelincuentes.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.