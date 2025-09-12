Rodrigo Arias sufre ataque cibernético: ¿qué se sabe de la cuenta de WhatsApp del presidente del Congreso?

El Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, fue víctima de un ataque cibernético. Según un comunicado oficial, el número de WhatsApp del legislador fue vulnerado en las últimas horas por ciberdelincuentes.

El despacho de Arias Sánchez alertó a la opinión pública y a los medios de comunicación sobre la situación.

LEA MÁS: Rodrigo Arias se une a la lista de altos funcionarios con visa revocada por EE. UU.

El comunicado hace un llamado a la ciudadanía para que se mantengan vigilantes ante posibles intentos de estafa o suplantación de identidad que puedan originarse desde la cuenta comprometida.

El Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, fue víctima de un ataque cibernético. Según un comunicado oficial, el número de WhatsApp del legislador fue vulnerado en las últimas horas por ciberdelincuentes.Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hasta el momento, no se han detallado las acciones que los ciberdelincuentes han llevado a cabo con el control de la cuenta, ni se ha revelado si se han registrado comunicaciones o solicitudes a nombre del presidente del congreso.

LEA MÁS: Descubra la nueva IA de WhatsApp que cambia la forma de escribir

El comunicado no especifica si ya se han tomado medidas para recuperar la cuenta o si se ha presentado una denuncia ante las autoridades judiciales. Tampoco se ha informado sobre la extensión del daño o si la vulneración afectó a otros contactos del diputado.

---

Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.