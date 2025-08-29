Descubra la nueva IA de WhatsApp que cambia la forma de escribir

La inteligencia artificial (IA) generativa continúa integrándose en las herramientas de comunicación cotidianas.

Más allá de los chatbots, las grandes plataformas tecnológicas ahora apuestan por asistentes de escritura que ayudan a los usuarios a expresarse con mayor claridad y eficacia, un campo de alto valor tanto en el ámbito profesional como en el personal.

WhatsApp ayudará a los usuarios a dar con el tono con el que quieren escribir un mensaje, una nueva función de inteligencia artificial (IA) que ofrece sugerencias en la redacción del borrador. Una función que ya tienen los usuarios de Samsung en su sistema operativo.

Los usuarios en ocasiones saben qué es lo que quieren decir, pero no cómo, y por ello la inteligencia artificial de WhatsApp se actualizó para ayudar a encontrar el tono más adecuado.

Esta herramienta ofrecerá sugerencias a partir del mensaje que redacte el usuario, a modo de borrador, para adaptarlo a un estilo más profesional, divertido o de apoyo. El usuario puede elegir un tono de los propuestos y seguir realizando la edición por su cuenta.

Esta ‘Ayuda para la Escritura’ (Writing Help) está disponible para las conversaciones entre dos personas o grupales en inglés, en Estados Unidos, aunque WhatsApp espera extenderlo a otros idiomas y mercados más adelante, como informa en un comunicado compartido en su blog.

La compañía subrayó que esta función se ejecuta con el procesamiento privado, una capacidad que permite que la IA se pueda usar en un entorno confidencial y seguro, sin que ello rompa el cifrado de extremo a extremo.

La nueva función "Ayuda para la escritura" de WhatsApp utilizará IA para ofrecer sugerencias y cambiar el tono de los mensajes, sin comprometer el cifrado de extremo a extremo. (Shutterstock/Shutterstock)

