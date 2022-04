Rodrigo Chaves promete alejarse de “la imposición y la arbitrariedad” en su primer discurso como Presidente electo

“El costarricense lleva en sus genes, y gracias a Dios en su destino, la convicción de que los males de la democracia solo se corrigen con más democracia. Nunca aceptaremos, ni aceptarán ustedes, la imposición y la arbitrariedad de quienquiera que sea quien esté gobernando, incluyéndome a mí. Nunca aceptaremos imposición y arbitrariedad, y yo soy parte de eso”, afirmó Rodrigo Chaves, tras resultar electo como el Presidente número 49 en la historia de Costa Rica.

El exministro de Hacienda, caracterizado por su tono imperativo, llegó a la Presidencia tras sumar más de un millón de votos en la segunda ronda de este 3 de abril: unos 100.000 votos más que el expresidente José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN).

[ Con el triunfo de Rodrigo Chaves como Presidente de Costa Rica, ¿qué sectores ganan y qué sectores pierden? ]

Chaves agradeció a su familia y a las personas que le respaldaron; con quienes se comprometió a desarrollar un mandato democrático y de diálogo, “respetuoso de la Ley, la Constitución Política y los valores costarricenses”.

Además, felicitó al expresidente José María Figures, su contrincante, y a las personas que votaron por él. A ellos les llamó a trabajar en conjunto para realizar lo que el mismo expresidente llamó “el milagro costarricense” en momentos de crisis.

El futuro mandatario, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), prometió desempeñar el ejercicio de sus funciones con “honradez, eficiencia, transparencia y austeridad, pero con solidaridad para las personas más vulnerables”.

“Incertidumbre”

Además, el economista y exministro de Hacienda aludió a la campaña electoral, marcada por un tono agresivo, y dijo “no tener espacio para el resentimiento, y menos para los revanchismos o las confrontaciones estériles”, sin aludir a ningún sector o persona en específico.

“Comprendo que en una campaña electoral se dicen muchas cosas. Todo cambio crea incertidumbre y en muchos casos amenaza privilegios y afecta intereses; pero yo me he comprometido y me empeñaré en impulsar profundos y positivos cambios en la forma de gobernar Costa Rica democráticamente”, apuntó.

[ Rodrigo Chaves: de exministro desconocido a Presidente electo de Costa Rica ]

Chaves asumirá la Presidencia con menos de 10 de los 57 diputados en el Congreso; y llamó a “guardar las banderas políticas” para enfrentar los problemas del país, “modernizar el Estado” y crear “oportunidades para todos los que quieran trabajar”.

“Esta misma noche guardemos las banderas partidarias, que fácilmente nos pueden dividir y nos confrontan. Esta misma noche les pido que nos unamos todos bajo el azul blanco y rojo de nuestro símbolo patrio”, concluyó.

El nuevo mandatario llega con la carta en mano de outsider de la política tradicional costarricense, impulsado para llegar al poder por la ahora diputada electa y exdirectora de Telenoticias, la periodista Pilar Cisneros, que le aportó sus altos niveles de reconocimiento público.

El PPSD no cuenta con una estructura amplia que permita dilucidar demasiados liderazgos en el nuevo gobierno, pero Chaves ha manifestado su intención de llamar a sus tiendas a figuras partidos en los que tenga confianza para gobernar.