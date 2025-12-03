Economía y Política

Salarios en Costa Rica: ¿Cuánto debe ganar usted para estar en el 1%, 5% o 10% mejor pagado?

En Costa Rica se pagan 1,52 millones de sueldos de todos los tamaños, pero solo 1.421 de ellos —menos del 0,01%— superan los ¢10 millones

Por Josué Alfaro

La mediana salarial en Costa Rica —la “media tabla” de todas las remuneraciones del país— se ubica en ¢540.000 mensuales. En otras palabras, si su sueldo supera esa barrera, ya es parte del 50% mejor pagado de todo el país. Sin embargo, los montos suben considerablemente para entrar dentro del 20%, el 10% o 1% más exclusivos.








