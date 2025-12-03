Salarios en Costa Rica: ¿Cuánto debe ganar usted para estar en el 1%, 5% o 10% mejor pagado?

La mediana salarial en Costa Rica —la “media tabla” de todas las remuneraciones del país— se ubica en ¢540.000 mensuales. En otras palabras, si su sueldo supera esa barrera, ya es parte del 50% mejor pagado de todo el país. Sin embargo, los montos suben considerablemente para entrar dentro del 20%, el 10% o 1% más exclusivos.

EF realizó una nueva edición de su radiografía de los salarios en Costa Rica y, con base en ese análisis, es posible determinar cuáles son los sueldos más privilegiados del país.

Estos son los resultados .

¿De dónde vienen los datos? Para realizar esta radiografía salarial, EF procesó los datos de todos los salarios brutos que se pagaron en Costa Rica durante el mes de octubre de 2025 (el registro de planillas más reciente en el país).

Dicha información la recibe todos los meses el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), entidad por medio de la que se procesan todas las planillas de empresas costarricenses y extranjeras en suelo nacional.

Los datos se solicitaron y se manejaron de forma anonimizada; es decir, sin conocer la identidad del trabajador.

El presidente Rodrigo Chaves cobra ¢2,9 millones mensuales: una cifra que solo supera el 3,34% de las remuneraciones en el mercado formal de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Datos generales

En Costa Rica se pagan un total de 1,52 millones de salarios y su espectro es muy amplio.

Estas son las barreras para entrar dentro del 30%, el 20%, el 15%, el 10%, el 5%, el 1% y el 0,1% mejor remunerado en Costa Rica:

Para estar dentro del 30% más exclusivo , el sueldo debe superar los ¢800.000 mensuales

, el sueldo debe superar los ¢800.000 mensuales Para estar dentro del 20% más exclusivo , el sueldo debe superar los ¢1,2 millones mensuales

, el sueldo debe superar los ¢1,2 millones mensuales Para estar dentro del 15% más exclusivo , el sueldo debe superar los ¢1,4 millones mensuales

, el sueldo debe superar los ¢1,4 millones mensuales Para estar dentro del 10% más exclusivo , el sueldo debe superar los ¢1,7 millones mensuales

, el sueldo debe superar los ¢1,7 millones mensuales Para estar dentro del 5% más exclusivo , el sueldo debe superar los ¢2,4 millones mensuales

, el sueldo debe superar los ¢2,4 millones mensuales Para estar dentro del 1% más exclusivo , el sueldo debe superar los ¢4,5 millones mensuales

, el sueldo debe superar los ¢4,5 millones mensuales Para estar dentro del 0,1% más exclusivo , el sueldo debe superar los ¢9,7 millones mensuales

Por encima de esa última barrera, solo hay 1.421 salarios que superan los ¢10 millones mensuales, incluidos cuatro que van por encima de los ¢80 millones y representan apenas un 0,0003% del total nacional.

El salario más alto del país es de ¢89 millones mensuales.

Todos esos salarios, sin embargo, son minoritarios.

Tres de cada cuatro sueldos en Costa Rica no supera la barrera de ¢1 millón mensual.

Lo que queda por fuera de este análisis de datos Como el Sicere únicamente registra las planillas formales del país, los datos salariales recogidos en este artículo excluyen a trabajadores independientes e informales.

Según los datos más recientes de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), hasta el tercer trimestre de 2025, se estima que un 38,3% de las 2,2 millones de personas que dicen tener empleo en Costa Rica laboran en el mercado informal. Además, se calcula que un 6,5% de los trabajadores formales desempeñan sus funciones de forma independiente (sin un salario).

La información salarial de este reportaje, además, se refiere exclusivamente a salarios y no a las personas, porque un mismo trabajador puede recibir varias remuneraciones.

En total, se contabilizaron 45.621 casos de personas que tenían más de un registro salarial, con un promedio de 2,08 por cada uno.

Otro factor que no se toma en cuenta en este análisis es la diferenciación entre jornadas completas y jornadas parciales. Sin embargo, las estimaciones del INEC indican que solo un 5,3% de los asalariados del país tienen jornadas inferiores al rango de las 40 a las 48 horas semanales.

Solo tres de cada cuatro salarios en Costa Rica superan la barrera de ¢1 millón mensual y solo uno de cada 10 supera la de ¢1,6 millones. (Shutterstock)

Salarios públicos

Otras barreras de privilegio salarial que puede usar de referencia son las remuneraciones de los más altos funcionarios públicos como el Presidente de la República, los diputados, los magistrados o el presidente del Banco Central (BCCR). Todos esos sueldos fueron analizados recientemente por EF.

El presidente Rodrigo Chaves cobra ¢2,9 millones mensuales : una cifra que solo supera el 3,34% de los salarios comunes en Costa Rica

: una cifra que solo supera el 3,34% de los salarios comunes en Costa Rica Los 57 diputados pueden cobrar hasta ¢4 millones mensuales : una cifra que solo supera el 1,44%

: una cifra que solo supera el 1,44% Los magistrados pueden cobrar hasta ¢4,9 millones mensuales (con su nuevo salario global) : un dato que supera el 0,82%

: un dato que supera el 0,82% El presidente del Banco Central y la Contralora General de la República ganan ¢5,7 millones mensuales : un monto que solo supera el 0,54%

La gran mayoría de los salarios más privilegiados, sin embargo, se pagan en el sector privado. Esto es así porque recientemente se introdujeron límites en el sector público y la empresa privada es la que contrata a la mayoría de trabajadores a nivel nacional.

No obstante, también es en el sector privado donde se pagan los salarios más bajos. La escalera salarial pública se concentra principalmente en montos medios y medios-altos.

Ganar mucho o ganar poco es algo muy subjetivo. Pero los datos nacionales pueden servirle como punto de partida.