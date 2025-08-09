Economía y Política

Se acercan dos feriados en agosto y uno incluye fin de semana largo: ¿cuáles son las condiciones para trabajadores?

Este mes se celebran el Día de la Madre y el Día de la persona negra y la cultura afrocostarricense. Conozca las condiciones de pago, según el Código de Trabajo.

Por Fabiola Martínez Ortiz

Ya pasó el día de la Virgen de los Ángeles, pero todavía quedan dos feriados en el mes de agosto: el Día de la Madre, que se celebra el próximo viernes 15, y el Día de la persona negra y la cultura afrocostarricense, que se conmemora el domingo 31.








