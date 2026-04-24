Economía y Política

Sector agrícola de Costa Rica vuelve a crecer, pero el optimismo dura poco

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El sector agrícola hilvana dos meses consecutivos de crecimiento positivo (enero y febrero del 2026), un respiro que deja atrás la severa contracción reportada durante el 2025.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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