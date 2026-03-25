Economía y Política

Semana Santa con el dólar a ¢470: el escenario que abarata los viajes pero asfixia al sector turismo

El dólar ronda los ¢470 en marzo: su nivel más bajo para Semana Santa en los últimos 20 años. Le mostramos cómo impacta en hospedajes, tiquetes y turismo

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Por Josué Alfaro

Si usted recibe sus ingresos en colones y quiere vacacionar esta Semana Santa, enfrentará una situación atípica: pagará hospedajes o tiquetes con el dólar más barato en 20 años.








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DólarTipo de cambioSemana Santa
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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