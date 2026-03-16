Economía y Política

¿Por qué el tipo de cambio ha caído tanto? Una Costa Rica partida en dos lo explica

Las causas detrás de un dólar que cae a mínimos históricos son complejas y múltiples, estructurales y coyunturales. Sin embargo, hay pistas claras

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Por Josué Alfaro

El dólar en Costa Rica cayó a su nivel más bajo en casi dos décadas y, detrás de esa tendencia, hay un fenómeno más profundo: la transformación de la economía costarricense en dos realidades distintas.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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