— Esto va en dos vías. El Gobierno no puede renunciar a su rol de negociación permanente con las fuerzas políticas. No solo lo obliga, sino que desde un concepto de responsabilidad lo debería de ocupar permanentemente en esto. El llamado número uno es a construir, mantener y reconstruir canales de comunicación. Restan seis meses de sesiones extraordinarias y creer que no deba o no pueda existir comunicación con la fracción oficialista y el Poder Ejecutivo es imposible. La visión que debe privar de ambas partes es la de construir acuerdos.