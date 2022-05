Traspaso de poderes 2022: Rodrigo Chaves elimina obligatoriedad del uso de la mascarilla

La ceremonia del traspaso de poderes 2022 se desarrolla en la Plaza de la Democracia y la Asamblea Legisaltiva. Hoy Rodrigo Chaves, quien fue candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), asume su cargo como presidente número 49 de Costa Rica.

12:35 Rodrigo Chaves elimina obligatoridad del uso de la mascarilla Copiado!

Rodrigo Chaves firmó este 8 de mayo tres decretos, uno para eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla así como de la vacunación para el personal del sector público y declaró emergencia nacional por los hackeos experimentados por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y una serie de entidades gubernamentales.

Sobre los decretos relacionados con la salud el mandatario dijo: “Esto no quiere decir que vamos a dejar de luchar con el COVID-19. Estamos monitoreando los datos pero confiamos en que el pueblo de Costa Rica utilizará las medidas lógicas. Hemos quitado el martillo, por favor cuidémonos unos a otros”.

Además el mandatario afirmó que giró siete órdenes presidenciales empezando por la aplicación inmediata de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF)en la contabilidad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la reclasificación de los arrendamientos operativos del Instituto para llevarlos a arrendamiento financiero y someter esa información actualizada a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). El mandatario estima que estas medidas deberían redundar en una merma de las tarifas eléctricas.

Además instruyó a Carlos Enrique Alvarado, ministro del Micitt, y Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE a que dentro de 6 meses la tecnología 5G debe estar en manos de Gobierno y Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tendrá mismo plazo para plantear la reestructuración de la institucionalidad del sector.

Por otra parte, el presidente informó que por su instrucción Joselyn Chacón, ministra de Salud aprobará de manera inmediata la hoja de ruta para un reglamento que haga reconocer el registro sanitario de medicamentos otorgados por las autoridades estrictas como la Food and Drug Administration (FDA) como dicta la OMS.

Además Chaves aseguró que adelantan el trámite de decretos que tendrían el objetivo de reducir los precios del arroz y los agroquímicos.

Las firmas de los primeros decretos en las nuevas administraciones suelen plantearse como una especie de declaración de intenciones por parte de los nuevos mandatarios. Por ejemplo, el expresidente Luis Guillermo Solís y el actual mandatario Carlos Alvarado los aplicaron en cuestiones relacionadas con el impulso de proyectos de infraestructura y la promoción de energías limpias. Ahora Chaves apunta a reducir precios.

12:05 p.m. Rodrigo Chaves celebra su primer Consejo de Gobierno Copiado!

El mandatario Rodrigo Chaves, recién juramentado en la Asamblea Legislativa, celebró su primer Consejo de Gobierno en el Teatro 1887 del Centro Nacional de Cultura (Cenac).

Chaves había anunciado la firma, este mismo 8 de mayo, de una serie de decretos para bajar los costos en áreas clave como medicamentos e insumos agrícolas.

11:26 a.m. Rodrigo Chaves juramenta a su Gabinete Ejecutivo Copiado!

Rodrigo Chaves juramenta a su Gabinete Ejecutivo. (Nicole Pérez)

Después de esta juramentación se dio por cerrada la sesión solemne y las autoridades e invitados abandonaron la Asamblea Legislativa.

10:40 a.m. “A los corruptos, a los que dirigen el crimen organizado, a los que atemorizan a nuestra ciudadanía en las calles, no les daremos tregua” Copiado!

08/05/2022 Asamblea Legislativa. Traspaso de poderes. Rodrigo Chaves Robles asumió como presidente de la República. El diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, le colocó banda presidencial, a las 10:30 a.m. (Rafael Pacheco Granados)

El mandatario Rodrigo Chaves pronuncia su primer discurso en su nuevo cargo. Aquí algunas frases extraídas de su mensaje:

“Hay que dejar atrás las viejas prácticas que tanto nos cobra el pueblo costarricense, aquí no hay diferencias entre oficialismo y oposición, si la clase política falla una vez más,el país se puede desmoronar”, advirtió el economista.

“Las indignantes listas de espera de la Caja Costarricense del Seguro Social, esas listas de espera han sometido a miles de costarricenses, no solo es una violación sistematica al sistema de salud, sino son humillantes para las personas a la que atención médica singnifca vida o muerte”.

“No deseamos el país donde las calles nos gastan la vida en presas interminables, no deseamos el país donde las zonas rurales ven con tristeza como el desarrollo solo crece en la zona central del país”.

“Compatriotas no caigamos en la trampa de la desesperanza, no nos dejemos vencer por la oscuridad que han querido vendernos como si el cambio y el progreso no fueran posibles”.

“No se trata de ingobernabilidad, se trata de tomar las decisiones necesarias sin importar lo complejas o controversiales que puedan llegar a ser. Es una cuestión de valentía”.

“Jamás usaré la excusa de que este país no puede gobernarse porque la orden del pueblo es que se debe gobernar”.

“El cambio que exige el país no se trata de una ambición ni de un proyecto personal, sino del rescate de la democracia y eso nos compromete a todos los costarricenses”.

“En la extensa historia de vida democrática del país, este para muchos impredecible revés, viene a plantear definitivamente el curso de nuestras vidas”.

“Vean en mí a un consejero, el cual, en el uso total de sus facultades, procurará no menos que lo mejor en la administración de este Gobierno que nos une a todos y a todas, y ninguna otra cosa más que un futuro de paz, dignidad y trabajo para las generaciones venideras”.

“Vean en mí un facilitador, quien por medio de un diálogo respetuoso y atento, buscará la conciliación de un pueblo que al día de hoy se encuentra dividido entre diputados, sindicatos, empresarios e instituciones”.

“La idea que nos quieren vender de una casa ordenada, se esfuma ante la realidad del país. La realidad es muy distinta y que nos resulta innegable”.

“Jóvenes, sé que deben estar cansados de escuchar que son el futuro de la patria, cuando su futuro les viene hipotecado desde la cuna. Jóvenes les vamos a deshipotecar el futuro”.

“A los adultos mayores, no serán abandonados más, porque merecen una vejez justa”.

“A la población LGBTIQ le aseguro que no vamos a retroceder en el reconocimiento de los derechos que han logrado a lo largo de sus luchas por la equidad y el aprecio por la diversidad, luchas que yo respeto y que garantizo seguirán incólumes en sus victorias”.

“A las universidades públicas, respetamos su autonomía, pero también reconocemos que autonomía no significa ni permite despilfarro. Es una ardua tarea la de forjar el futuro de la juventud, que requiere eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

“A los funcionarios públicos les digo que la responsabilidad de sus posiciones carga el peso de darle a la patria el compromiso y dedicación de servir a sus conciudadanos y apoyarlos, pero que sepan que el abuso y el aprovechamiento no serán tolerados”.

“Al sector privado, fuerza primordial del motor de nuestra economía, les digo: los vamos a dejar trabajar en paz. Quitaremos los obstáculos que históricamente han impedido al empresariado tomar el lugar que merece como pieza clave del desarrollo del país. Sí les dejaremos trabajar, pero también les decimos a aquellos empresarios que han extraviado el norte de la ética, no corrompan a nuestros funcionarios”.

“Tampoco esperen que el Gobierno les regale a algunos lo que es de todos, se acabaron los monopolios privados, se acabaron los privilegios de las políticas públicas para favorecer a unos a costa de la mayoría”.

“A los inversionistas, el país se hace responsable de sus deudas, nunca hemos fallado en pagar, haremos lo que tengamos que hacer para honrar nuestras obligaciones con nuestro pueblo, con nuestros empleados públicos y con nuestros acreedores”.

“Llamamos a las potencias del mundo y demás gobiernos a un compromiso real por la concordia, la paz y el respeto por la dignidad humana”.

“Con el temor de Dios, que considero es la base de la sabiduría de un gobernante, les termino diciendo: este es nuestro tiempo, Costa Rica”.

Rodrigo Chaves pronuncia su primer discurso como presidente de Costa Rica. (Nicole Pérez)

10:31 a.m. Rodrigo Chaves jura su cargo como presidente de Costa Rica Copiado!

Rodrigo Chaves, quién resultó vencedor en la segunda ronda celebrada el pasado 3 de abril, juró su cargo como presidente número 49 de Costa Rica.

Anteriormente Chaves fue Ministro de Hacienda entre noviembre del 2019 y mayo del 2020, y como tal también fue miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, el Consejo Nacional de Supervisión del Sector Financiero, la Autoridad Presupuestaria, y Consejo Nacional de Concesiones.

08/05/2022, Costa Rica, San José, cobertura del traspaso de poderes 2022, del presidente saliente Carlos Alvarado al presidente electo Rodrigo Chaves. (Grupo Nacion)

El nuevo mandatario es doctor en Economía de la Ohio State University y desde 2013 se desempeñó en Indonesia como director país del Banco Mundial, organismo donde laboró por 27 años en más de 45 países de América, Europa y Asia.

Junto a Chaves asumen sus cargos Stephan Brunner, como primer vicepresidente y Mary Denisee Munive, como segunda vicepresidenta.

10:05 a.m. Inicia la sesión solemne en la Asamblea Legislativa Copiado!

La sesión solemne inició en la Asamblea Legislativa donde Rodrigo Chaves jurará su cargo como nuevo mandatario de Costa Rica.

Chaves recibirá el poder que deja Carlos Alvarado, el segundo presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC), y se convertirá en el mandatario número 49 de Costa Rica.

La agenda oficial contempla que la ceremonia de juramentación se realice cerca del medio día. Después de esta, Chaves dará su primer discurso como presidente.

Chaves será juramentado en su cargo por el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado liberacionista Rodrigo Arias.

Arias, exministro de la Presidencia, aseguró sobre el gobierno entrante en entrevista con El Financiero : “Yo lo que conozco del gobierno son algunas ideas generales que ha presentado el Presidente electo. Los nombres de los funcionarios están apenas nombrándose. Habría que esperar a que asuman sus carteras y ver por dónde quieren caminar. Por el momento, lo que yo he sentido con don Rodrigo Chaves es una preocupación por ordenar la parte fiscal”.

08/05/2022. Inicio de la sesión solemne en la Asamblea Legislativa para el traspaso de poder entre Carlos Alvarado y Rodrigo Chaves. En el Congreso están miembros del gobierno saliente y entrante, así como delegaciones internacionales. (Nicole Pérez/Nicole Pérez)

9:30 a.m. Llega Rodrigo Chaves, presidente entrante, a la Plaza de la Democracia Copiado!

El mandatario entrante Rodrigo Chaves llegó a las cercanías de la Asamblea Legislativa en compañía de su equipo de gobierno y su familia en un autobús eléctrico.

Chaves será juramentado en su cargo por el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado liberacionista Rodrigo Arias.

Arias, exministro de la Presidencia, aseguró sobre el gobierno entrante en entrevista con El Financiero : “Yo lo que conozco del gobierno son algunas ideas generales que ha presentado el Presidente electo. Los nombres de los funcionarios están apenas nombrándose. Habría que esperar a que asuman sus carteras y ver por dónde quieren caminar. Por el momento, lo que yo he sentido con don Rodrigo Chaves es una preocupación por ordenar la parte fiscal”.

08/05/2022. Ingreso de delegaciones e inicio de la ceremonia del traspaso de poder en la Plaza de la Democracia en San José. (EL Financiero/El Financiero)

9:00 a.m. Ingreso de invitados y música resuena en la Plaza de la Democracia Copiado!

Las 97 delegaciones oficiales han comenzado a ingresar al edificio de la Asamblea Legislativa para asistir al traspaso de poderes en el que RodrigoChaves asumirá la Presidencia de la República.

La llegada de Chaves a la Plaza de la Democracia está programada para las 9:10 a.m., según la agenda oficial del mandatario entrante.

La sesión solemne deberá comenzar a las 10:00 a.m y la juramentación del nuevo mandatario está programada para el medio día.

Posteriormente Chaves y su Gabinete Ejecutivo se desplazarán hacia Centro Nacional de la Cultura (Cenac) para celebrar en el Teatro 1887 el primer Consejo de Gobierno. El mandatario entrante había anunciado la firma de varios decretos este mismo 8 de mayo.

Entre los asistentes se cuentan varios jefes de estado como el colombiano Iván Duque, así como el panameño Laurentino Cortizo y el dominicano Luis Abinader.

También participa de la ceremonia el rey de España, Felipe VI.