Colegios privados de Costa Rica crecen a mayor ritmo que los públicos: así se comporta la matrícula del sector no estatal

Los colegios privados acumulan ya cuatro años consecutivos de crecimiento en sus matrículas, luego de la pandemia, y registraron el mayor incremento de la década en el último año

Por Josué Alfaro

La cantidad de estudiantes en colegios privados de Costa Rica sigue creciendo.








Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

