Un familiar fallecido podría haberle dejado dinero; revise la lista

Por Mathew Chaves

La Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPC-CCSS) actualizó su plataforma digital con el listado de afiliados fallecidos que mantienen saldos pendientes de retiro en sus cuentas de pensiones complementarias.








