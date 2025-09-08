Un familiar fallecido podría haberle dejado dinero; revise la lista

La Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPC-CCSS) actualizó su plataforma digital con el listado de afiliados fallecidos que mantienen saldos pendientes de retiro en sus cuentas de pensiones complementarias.

La Operadora de Pensiones Complementarias de la CCSS administra los fondos de capitalización laboral y régimen obligatorio de pensiones complementarias de trabajadores fallecidos, los cuales pueden ser reclamados por beneficiarios mediante procedimientos judiciales específicos establecidos por la institución. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La medida, implementada como parte de las políticas de transparencia, permite que familiares y herederos identifiquen si una persona fallecida mantenía recursos sin retirar en el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) o en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

En este enlace usted puede ver si algún familiar suyo tiene fondos por retirar.

Procedimiento de verificación y contacto

Los interesados deben iniciar el proceso comunicándose al correo electrónico fallecidos@opcccss.fi.cr, donde la operadora proporcionará las instrucciones para proceder con el reclamo correspondiente.

El orden de prioridad para la verificación de beneficiarios sigue un protocolo establecido que considera primero a las personas que ya figuran como beneficiarias en otros regímenes pensionales, incluyendo el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) o sistemas del Poder Judicial.

La digitalización de procesos permite a los beneficiarios acceder de manera más eficiente a información sobre saldos pendientes, aunque los trámites de retiro deben completarse a través del sistema judicial laboral correspondiente. (Canva/Canva)

Marco legal para el retiro de fondos

Cuando el titular fallece, el procedimiento de retiro no se ejecuta directamente ante la operadora. Los beneficiarios deben gestionar el proceso a través del juzgado laboral de la jurisdicción donde residía la persona fallecida, cumpliendo con los requisitos judiciales establecidos.

La OPC-CCSS posteriormente deposita los recursos en la cuenta judicial correspondiente una vez completado el trámite legal.