Finanzas

Datos actualizados de los rendimientos del ROP traen buenas noticias a cotizantes de este fondo de pensión

El Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) inició el segundo semestre con una rentabilidad a tres años por encima del histórico. Revisamos las cifras por operadora al mes de julio.

EscucharEscuchar
Por Fabiola Martínez Ortiz

Después de haber sufrido un periodo de inestabilidad, el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) presenta una notable recuperación al comenzar el segundo semestre de 2025: en julio, su rentabilidad real a tres años llegó a 8,33%.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
pensión complementariapensionesSupenROP
Fabiola Martínez Ortiz

Fabiola Martínez Ortiz

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en La Nación y en el BID, cuenta con amplia experiencia como asesora en comunicación estratégica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.