Uso de suelo y licencias comerciales: los cantones con los trámites más rápidos (y más lentos) en Costa Rica

Tramitar una licencia comercial en Costa Rica puede tomar desde apenas un día hasta dos meses, según el cantón donde se presente la solicitud ante la municipalidad.

Cuando se trata de permisos de uso de suelo, el panorama se complica aún más: en algunos territorios, la espera puede prolongarse hasta tres meses antes de obtener una resolución.

El Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2025, elaborado por el Consejo de Promoción de la Competitividad, midió cuántos días tardan en promedio las municipalidades en otorgar la licencia comercial —permiso indispensable para operar una actividad económica a nivel local— y el uso de suelo —documento que define a qué usos puede destinarse un terreno— en 82 cantones del país.

Jiménez resuelve el uso de suelo en un día y Tarrazú hace lo propio con la licencia comercial en ese mismo plazo, ubicándose como las localidades más expeditas del país.

San José, en contraste, encabeza la lista de cantones donde ambos trámites avanzan con mayor lentitud: la aprobación del uso de suelo tarda en promedio 90 días, mientras que la licencia comercial requiere alrededor de 60.

Asimismo, el ICN cuenta con el indicador del porcentaje de permisos de construcción que otorgan los gobiernos locales en un plazo de uno a 15 días, con respecto al total de permisos de construcción otorgados. Cerca de una tercera parte de los gobiernos locales logra aprobar la totalidad de las solicitudes en ese periodo.

La agilidad en los plazos de respuesta de trámites comerciales incentiva la llegada de comercios a los cantones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Uso de suelo

Los cantones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) encabezan el listado del menor tiempo que deben esperar los interesados para recibir la autorización del uso de suelo. Jiménez y Buenos Aires destacan con un promedio de un día.

Escazú y La Unión —ambos dentro de la GAM— redujeron sus plazos de cinco a dos días entre 2024 y 2025, reflejando mejoras en sus procesos internos.

El ICN obtuvo los resultados a través del Índice de Gestión de Servicios Municipales de la Contraloría General de la República.

El caso de Grecia muestra la volatilidad del desempeño municipal: pasó de dos días en el informe del 2024 a cinco días en la actualización más reciente.

En el extremo contrario, la composición del grupo de cantones más lentos cambió drásticamente. Talamanca dejó atrás su promedio de tres meses en 2024 y redujo el plazo a ocho días en 2025. Ahora es San José quien ocupa el último lugar con un promedio de tres meses, pese a que el año anterior resolvía en apenas cinco días.

Se le consultó a la municipalidad josefina el motivo del aumento en los tiempos, pero no se obtuvo respuesta al cierre de edición.

Licencia comercial

Para quienes desean emprender o formalizar un negocio, la tramitología puede resultar más ágil en cantones como Osa, Tarrazú, San Carlos y Pococí, donde la licencia comercial se aprueba en un día.

Sin embargo, otros territorios experimentaron retrocesos. Desamparados y Tibás pasaron de tardar un día a demorar tres y siete días, respectivamente, lo que evidencia una menor eficiencia reciente.

Y en el otro extremo, Nandayure, San José, Barva y Vásquez de Coronado se ubican entre los cantones donde obtener una licencia comercial toma en promedio dos meses desde que se realiza la solicitud.

Permiso de construcción

En materia de permisos de construcción, Escazú, Dota, Puriscal, Nicoya y San Ramón componen el grupo más eficiente: todos otorgan el 100% de las solicitudes en un plazo de 1 a 15 días.

Mientras tanto, Mora, Montes de Oca y San Mateo muestran porcentajes considerablemente menores —11,6%, 13,3% y 14,4%, respectivamente—, lo que sugiere procesos más lentos y menos capacidad de respuesta.

En esta actualización, cantones como Vásquez de Coronado, Carrillo, Moravia, Grecia y Santa Bárbara no aportaron información suficiente para que el ICN pudiera generar el análisis respectivo del permiso de construcción, dejando un vacío en la evaluación de su desempeño.

La fotografía final del ICN muestra a un país donde abrir un negocio puede ser cuestión de horas o de meses, según el cantón donde se intente.