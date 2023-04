Usuarios esperan hasta tres meses para obtener una cita para licencia en el BCR, ¿qué sucede con este servicio?

El trámite para obtener una licencia de conducir puede durar hasta tres meses en el Banco de Costa Rica (BCR). Actualmente, el BCR es única entidad que ofrece el servicio de impresión de este documento debido a un convenio de exclusividad con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).

Un ejemplo de esta demora es Violeta: ella estuvo en una encrucijada entre esperar casi cuatro meses por su licencia o viajar desde Aserrí hasta Paso Canoas para obtenerla dos meses antes.

Violeta, quien prefirió no dar su nombre real para este reportaje, intentó sacar una cita de impresión para su primera licencia de conducir el 22 de marzo pasado, sin embargo la fecha de atención más cercana en la Gran Área Metropolitana (GAM) era hasta el 18 de julio.

Ella había aprobado su examen de manejo el 16 de marzo en San José y, para entonces, tenía la opción de obtener el documento ese mismo día sin cita si hacía fila en la sucursal de Paseo de los Estudiantes. No obstante, al tratarse de un día entre semana, tenía compromisos laborales que le impedían quedarse en la cola (la cual, recuerda, era “bastante larga”). Luego, cuando trató de sacar la cita de impresión, se topó con la sorpresa de que debía esperar prácticamente cuatro meses y que ya no la podían atender sin cita.

Esa dilación se suma a los seis meses que ya había esperado para que llegara el día de su prueba de manejo. “Yo ya aprobé el examen, pasé la parte más difícil y aún así tengo que esperar prácticamente cuatro meses para que me dejen manejar por la traba de un documento que probablemente podrían verificar hasta con mi número de cédula”, dice.

Para evitar la espera hasta julio, a Violeta se le presentó otra oportunidad: la sede de Paso Canoas era la única, según recuerda, que tenía citas en un tiempo relativamente razonable. Había una disponible para el 12 de abril, así que decidió tomarla.

Ella mostró a EF los documentos respectivos en correo electrónico.

Siendo residente de Aserrí, Violeta tuvo que realizar un viaje de más de 200 kilómetros, incurrir en gastos de gasolina, comida y hospedaje, además de utilizar una cita que pudo ser de un local, para obtener su documento de conducir casi un mes después de haber ganado la prueba.

“Siento que si más bancos dieran el servicio no habría tenido que pasar por todo esto, pero solo lo da uno, no sé por qué”, agrega Violeta.

Las quejas por los tiempos de espera son comunes en redes sociales, no solo para la primera impresión del carné, sino también para sus renovaciones, a pesar de que en las últimas semanas el BCR ha liberado cupos adicionales y ha puesto en práctica medidas para poder atender a más personas sin cita.

Quien escribe este reportaje, residente de Curridabat, intentó, a modo de prueba, sacar una cita para una hipotética renovación de licencia. El cupo más cercano en la GAM estaba para el 3 de julio en Plaza Mayor. La más próxima de todo el país estaba en Ciudad Neilly y San Vito: 15 de junio. En Guanacaste ya no quedaba una sola cita disponible. Este ejercicio se hizo el 20 de abril.

William Venegas, gerente de Gestión del Sector Público del BCR, atribuyó estos tiempos de espera a un “incremento significativo y no previsto con la debida antelación” en la demanda del servicio. Venegas mencionó que este problema se generó por la alta concentración de pruebas de manejo aprobadas en el primer trimestre del año.

Según dice el vocero de la entidad, las soluciones que ha brindado el banco están alineadas con el requerimiento inicialmente previsto por el Ministerio de 420.000 licencias anuales. En 2022, el BCR imprimió un récord de 435.000 licencias y prevé que, de acuerdo al ritmo observado hasta la fecha, el 2023 cerrará con más 550.000 impresiones.

Ante la consulta de si el BCR mantiene la capacidad para ser el único oferente, Venegas respondió que el banco “reitera su compromiso con el país” de llevar este servicio.

El pasado 15 de marzo, el ministro de Obras Públicas y Transporte, Luis Amador, mencionó que quería romper con la exclusividad del servicio de impresión que tiene el BCR.

“Yo ya llamé al banco y les dije: ¿saben qué? Se les está por vencer el contrato y a mí no me interesa que ustedes sigan con la exclusividad, me interesa que haya más gente que ofrezca el servicio de citas para licencia”, dijo entonces Amador.

Se le consultó al Ministerio cómo van los planes de ampliar el servicio a más entidades y por qué se le otorgó la exclusividad a un único banco, sin embargo al cierre de esta edición no se obtuvieron respuestas.

Venegas dijo que el BCR no se referiría al tema de una posible apertura del servicio debido a que el convenio se está negociando actualmente con el MOPT. Tampoco quiso decir cuándo vence el convenio actual, argumentando lo mismo.

Antes, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) también daba el servicio de impresión junto al BCR, sin embargo a partir del último trimestre del 2021 se inició el traslado de operaciones para que el banco quedara como el único oferente en el país.

Según información de la página del BCR, la entidad se deja una comisión de ¢2.000 por cada impresión de licencia. El banco también tiene un convenio para la entrega de pasaportes que comparte con Correos de Costa Rica.

El ministro Amador también mencionó que había sostenido conversaciones con el gerente del Banco Nacional sobre la posibilidad de que esta entidad ofreciera el servicio. Se le consultó al Nacional si mantenían un interés, a lo cual respondieron que “aún se están haciendo las valoraciones internas correspondientes”.

El Banco Popular se mostró abierto a conocer las condiciones para poder brindar el servicio al lado del BCR ante la pregunta de El Financiero.

Scotiabank contestó que la decisión se valoraría en caso de que el Gobierno realice una solicitud formal, sin embargo no podrán emitir un criterio hasta conocer las condiciones en que se daría el servicio.

El BAC, por su parte, mencionó que no está considerando ofrecerse como una alternativa para la impresión de licencias.

La Defensoría de los Habitantes le confirmó a El Financiero que actualmente se encuentra investigando la dilación en la entrega de las licencias de conducir. Para esta institución se están afectando los derechos e intereses de las personas.

También confirmó que la Defensoría ya le solicitó al BCR, al Cosevi y a la Dirección General de Educación Vial la información correspondiente para estudiar el caso y que se encuentra en el proceso de elaboración de un informe final con recomendaciones que serán remitidas a las entidades involucradas.

“Además, es importante indicar que, en razón de la vulneración a los derechos de la colectividad, este tema estará siendo incorporado en el Informe Anual que la señora Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshand, presentará en junio ante la Asamblea Legislativa”, mencionó la Defensoría.

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), por su parte, mencionó que la exclusividad del BCR y los tiempos de espera para la licencia no son temas que hayan tomado para estudio. “Si bien la Coprocom tiene facultades para investigar o sancionar entes estatales, no se considera que el atraso en la prestación de un servicio público pueda ser considerada como una conducta anticompetitiva en los términos de la Ley 7472 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor”, contestó la entidad.

El BCR ya ha aplicado una serie de cambios en los últimos meses con el fin de agilizar los tiempos de espera.

Por ejemplo, desde el 25 de marzo, y de manera temporal, se amplió para que cuatro sedes (Oficinas Centrales, Plaza Mayor, Centro Comercial Galería Escazú y Paseo Estudiantes) atiendan los días sábados bajo cita.

También se extendió a siete la cantidad de sedes a las que puede acudir un usuario el mismo día que apruebe su prueba de manejo sin la necesidad de sacar cita. Estás oficinas son las de Paseo Estudiantes, Puntarenas, San Isidro del General, Centro de Negocios Cartago, Plaza Real Alajuela, Liberia y Ciudad Neilly.

Para el caso de las renovaciones, Venegas mencionó que iniciaron un plan piloto junto al Cosevi para recordarle a los clientes la fecha de vencimiento del documento y que puedan agendar la cita con tiempo. La licencia puede renovarse con tres meses de anticipación.

También se puso a disposición el correo citaspuntopais@bancobcr.com, por medio de este canal las personas pueden explicar su situación (robo, pérdida, entre otros) y, en caso de liberarse una cita, el banco lo contactará para asignarle un espacio.

En este enlace puede acceder a las oficinas que brindan el servicio de licencia: https://www.bancobcr.com/wps/portal/bcr/bancobcr/personas/servicios_personas/punto_pais/oficinas_punto_pais/