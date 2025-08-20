Economía y Política

¿Votantes jóvenes, votantes ‘progres’? El gran estereotipo que los datos desafían en Costa Rica

Ni el voto, ni la ideología, ni las actitudes democráticas confirman el mito preelectoral de que el joven costarricense es progresista. Los jóvenes son tan diversos —y a menudo tan conservadores— como el resto de la población

Por Josué Alfaro

La vida diaria está marcada por estereotipos: esas ideas simplificadas y muchas veces inexactas, a veces conscientes y a veces inconscientes. Las usamos para asignarle etiquetas a grupos grandes de personas, sin contemplar sus características individuales. Un gran ejemplo de este fenómeno se observa cada cuatro años, cuando llegan las elecciones nacionales. En este contexto, nunca falta quien dice que los jóvenes son siempre progresistas.








