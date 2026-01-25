Economía y Política

Votar nulo, en blanco o abstenerse sí beneficia al candidato que ‘va ganando’; le explicamos por qué

Es falso que el abstencionismo o los votos nulos ‘se sumen’ al candidato que va ganando, pero sí aumentan la probabilidad de que gane en primera ronda ronda.

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

Es totalmente falso que el voto de las personas abstencionistas, que votan en blanco o que anulan su papeleta “se sume” al candidato que va ganando. Sin embargo, todos esos fenómenos sí benefician de forma indirecta —y de una manera significativa— a dicha candidatura.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Laura FernándezEleccionesElecciones 2026TSE
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.