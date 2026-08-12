Economía y Política

Zonas francas de Costa Rica sufren drástica desaceleración y el régimen definitivo toma el liderazgo de la producción en junio

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Por Redacción EF

El motor que empujó con más fuerza a la economía costarricense durante los últimos años ha empezado a mostrar signos claros de enfriamiento.








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Redacción EF

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