8 puntos críticos planteados por los empresarios y a examinar si tiene negocio o busca empleo en 2025

Casi 40% de las personas ocupadas se encuentran en el sector informal.

Siempre vemos todo año nuevo con optimismo. Las empresas y las personas hacemos planes al inicio para los negocios y para empleo. Pero necesitamos tener claro el panorama.

Las cámaras de Industrias de Costa Rica y de Comercio de Costa Rica señalaron, por aparte, los puntos positivos y las “oportunidades” de mejora del país para el 2025.

En síntesis:

1. Crecimiento: el próximo año la economía y cada sector crecerá en forma moderada, pero urge fortalecer zonas francas y su seguridad jurídica y políticas públicas que promuevan la productividad, la innovación y los encadenamientos productivos de las empresas locales.

2. Preocupaciones: preocupan el deterioro del clima de negocios por la inseguridad, los comercios tipo outlets (que “operan al margen de la normativa”), el contrabando, los costos sociales laborales, el comercio ilícito y el crimen organizado, los atrasos en la tecnología 5G, la apertura del mercado eléctrico y las jornadas excepcionales de trabajo.

3. Tipo de cambio: la apreciación del colón beneficia a unos sectores y perjudica a otros, como la comercialización de vehículos y aparatos eléctricos, en el primer caso, y alimentos y bebidas y materiales de construcción, en el segundo.

4. Infraestructura: hay avances como el Centro Integrado de Paso Canoas y el lanzamiento de la nueva licitación de Puerto Caldera, en obras de infraestructura vial y para agilizar la movilidad vehicular.

5. Acuerdos comerciales: la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Ecuador es una oportunidad para diversificar mercados y consolidar el comercio internacional.

6. Agilización: se ven bien los esfuerzos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio para eliminar trámites, así como las reformas al Sistema Nacional de la Calidad y al Sistema de Banca para el Desarrollo para ampliar el acceso a financiamiento, pero falta agilizar los registros sanitarios

7. Estrategias: se destacan las estrategias de atracción de inversión en semiconductores y de inteligencia artificial para aprovechar sus beneficios y abordar sus desafíos.

8. Empleo: la ocupación seguirá creciendo, a nivel general y por actividad económica, pero preocupan varias situaciones y en particular la informalidad, por lo que se requeriría avanzar en reformas laborales y de seguridad social, regulación de empresas y estrategias de empleabilidad, formación dual y para la Revolución 4.0.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a octubre pasado, la fuerza laboral sumó 2,39 millones de personas, el desempleo fue del 7% (unas 166.000 personas) y el empleo informal del 39,6%. Pero hay otros indicadores a considerar (ver gráfico).

La cifra

Taylor Swift arrasó en el mundo digital de Spotify y en mundo físico:

149

es el número total de conciertos de su gira, que finaliza el 8 de diciembre, con 10 millones de entradas vendidas y $2.000 millones en ingresos, indicó The Wall Street Journal, que la califica como un fenómeno cultural a la par de Michael Jackson y los Beatles. Ella representa casi el 2% del mercado musical estadounidense, “más que cualquier otro artista”.

¿Qué más está pasando?

En Costa Rica: nuevas carreras

La Universidad Nacional anunció dos carreras profesionales a partir del 2025 en respuesta a los avances tecnológicos y laborales.

La primera es el bachillerato en física aplicada, un programa para formar profesionales con habilidades tecnológicas avanzadas en áreas como programación, inteligencia artificial y análisis de datos.

La segunda es la carrera de inteligencia y estrategia global, para formar profesionales con capacidad de comprender desarrollar estrategias aplicando ciencia de datos y la inteligencia de mercados.

En el mundo: ¿y la OMC?

El 1.° de enero de 2025, la Organización Mundial del Comercio (OMC) cumplirá 30 años, cuando está en un punto de inflexión, indica Financial Times.

Hace tres décadas el mundo avanzaba a la globalización, la eficiencia económica y la promesa de los mercados emergentes. Su misión era simple: nivelar el campo de juego del comercio internacional.

En la actualidad, el estado de ánimo cambió: guerras comerciales, conflictos geopolíticos y políticas proteccionistas. Además: escepticismo antiglobalización.

En ciencia: cambios en viajes

Las plataformas sociales, y en particular Tik Tok, cambian la forma de realizar viajes para bien y para mal, reporta National Geographic.

En las redes se difunden videos inmersivos que destacan desde destinos menos conocidos hasta trucos para empacar y consejos de transporte.

Pero son una fuente de controversia, ya que los creadores exponen lugares “secretos” que se llenan de turistas, promueven destinos engañosos y, en ocasiones, actividades poco éticas.

Recomendaciones de este viernes

Este domingo 8 de diciembre, a partir de las 9:00 a.m., se realizará la Fiesta de Navidad de Proyecto Daniel, que ayuda a jóvenes con cáncer.

Ese mismo día, desde las 6:00 p.m., el Teatro Nacional realizará proyecciones cada 10 minutos sobre su fachada norte en celebración de la reapertura de la catedral Notre Dame, en París ese mismo día.

En Netflix, a partir del próximo 10 de diciembre, puede ver el stand up Jamie Foxx: What Had Happened Was…, con el actor ganador de premios Oscar y Grammy.

