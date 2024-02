¿Adónde quiere viajar? Los 20 principales destinos urbanos en el mundo

Buenos días. Las elecciones municipales, realizadas en Costa Rica a principios de este mes de febrero, dejaron un sinsabor por el alto abstencionismo. Pero confirman una tendencia.

Un reporte del Estado de la Nación muestra que la participación disminuye en países de la región. En Centroamérica y República Dominicana el promedio de participación (64%) está muy por debajo de la media para países de la OCDE (70%) y la Unión Europea (66%) y por encima de toda la región de América Latina (61%).

La cifra

Aunque se supone que tenemos más conciencia ambiental, debemos avanzar en algunos hábitos:

3

toneladas de conchas retiradas a pasajeros que transitaron por el Aeropuerto Juan Santamaría, informó el gestor interesado Aeris.

Destinos

(Shutterstock)

Tras un fuerte repunte en 2023, se espera que en 2024 el turismo internacional recupere los niveles previos a la pandemia, con la liberación de la demanda contenida restante, la mejora de la conectividad aérea y una recuperación más sólida de los mercados; aunque los conflictos económicos y geopolíticos plantean desafíos indica la Organización Mundial de Turismo (OMT).

En Costa Rica: el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) reportó 299.194 llegadas de turistas al país en enero pasado. En 2023 el total anual fue de 2,7 millones de visitantes, lo que es más que los 1,2 millones de 2021 y los 2,3 millones de 2022. Todavía por debajo de los 3,1 millones del 2019.

A nivel internacional ocurre algo similar. La OMT estima que en 2023 se registraron 1.286 millones de turistas en todo el mundo, un aumento del 34% con respecto a 2022, pero el 88% de los niveles previos a la pandemia en 2023 (ver gráfico). Los ingresos por turismo alcanzaron casi el 95% de los del 2019.

Por regiones, Oriente Medio lideró la recuperación, seguido por Europa, Asia y Pacífico.

Por subregiones, destacan África del Norte, América Central, Europa mediterránea y meridional, y el Caribe que sí superaron los niveles pre pandémicos.

Principales imanes

París sigue siendo el destino urbano más atractivo del mundo, según revela el índice anual para este tipo de destinos de la empresa de investigación de mercado global Euromonitor International.

Las 20 principales ciudades son:

1. París, Francia

2. Dubái, Emiratos Árabes Unidos

3. Madrid, España

4. Tokio, Japón

5. Ámsterdam, Países Bajos

6. Berlín, Alemania

7. Roma, Italia

8. Nueva York, Estados Unidos

9. Barcelona, España

10. Londres, Reino Unido

11. Singapur, Singapur

12. Munich, Alemania

13. Milán, Italia

14. Seúl, Corea del Sur

15. Dublín, Irlanda

16. Osaka, Japón

17. Hong Kong, Hong Kong

18. Viena, Austria

19. Los Ángeles, Estados Unidos

20. Lisboa, Portugal

Varios de estos destinos coinciden con las preferencias de los turistas costarricenses.

bv | Tips para esquivar la gripe en la oficina

(Contenido comercial)

Enfrentar la temporada de resfriados y gripes durante jornadas laborales ajetreadas puede parecer desafiante, pero es posible reducir el riesgo de contagio.

(Shutterstock)

4 infos para el día

Premio

Seis estudiantes del Blue Valley School ganaron el segundo lugar en el programa Coded Steam Project Program en Orlando, Florida.

Promoción

Protectores de frutas tropicales y camarones congelados, bebidas energéticas a base de café, café tostado y chocolate en polvo participan en la feria gourmet Gulfood Dubái 2024, del 19 al 23 de febrero, informó Procomer.

(Rafael Pacheco Granados)

Vínculos

SpaceX, dirigida por Elon Musk, es un importante contratista de seguridad desde que en 2021 obtuvo un contrato clasificado de $1.800 millones con el gobierno de EE. UU., según The Wall Street Journal.

Descubrimiento

Los científicos de la Universidad Nacional de Australia, en Canberra, confirmaron un cuásar, un disco de gas y polvo gigantesco, de siete años luz de diámetro, formado en torno a un agujero con la masa de más de 17.000 millones de soles, que devora la materia equivalente a nuestro Sol cada día, informó El País.

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Economía y Política | Josué Alfaro presenta a las figuras que se muestran como posibles aspirantes a la presidencia en 2026.

Economía y Política | Brandon Flores nos da los tiempos para trasladarse a cuatro puntos clave con las presas.

Economía y Política | Brandon también nos dice cuáles son los alcaldes electos más jóvenes (hay uno de 29 años) y los de mayor edad.

Recomendaciones de este miércoles

La Fundación Crusa y Cinde anunciaron el programa de formación profesional Women in Cloud, mediante la plataforma digital Future Up y cuyo objetivo es impulsar la equidad de género en el ámbito tecnológico y laboral.

La Alianza Empresarial para el Desarrollo y la iniciativa Ecoins invitan a participar en el webinar Sostenibilidad empresarial en Costa Rica: Innovación en la gestión de residuos sólidos el próximo 28 de febrero a las 10:00 a.m.

En streaming, Apple TV+ presentan los nuevos episodios de The New Look, sobre cómo Christian Dior, Coco Chanel, Pierre Balmain y Cristóbal Balenciaga atravesaron la Segunda Guerra Mundial y lanzaron la moda moderna.

Feliz día

Gracias por leerme.

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.