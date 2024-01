Así anda el crédito para vivienda y cinco recomendaciones al solicitar financiamiento hipotecario

Buenos días. Este miércoles 31 de enero vence el plazo para el pago, sin recargos, del impuesto a las personas jurídicas o a las sociedades.

Lucía Vargas, socia de Grupo Camacho Internacional, advirtió que el incumplimiento implicará pago de intereses y los morosos no podrán realizar inscripciones ni obtener certificaciones en el Registro Nacional ni contrataciones con ninguna institución pública.

Solamente están exentas las empresas inscritas como micro y pequeña empresa ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y los pequeños y medianos productores agropecuarios inscritos ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

La cifra

El índice de precios de los alimentos se ha mantenido relativamente estable durante los últimos siete meses. Pero se mantiene

50%

por encima de su promedio nominal prepandemia (2015-2019), según el Banco Mundial.

Vivienda

(Shutterstock)

El saldo de créditos para vivienda otorgados por el sistema financiero nacional a nivel privado suma ¢6.599.244 millones, de acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Este constituye el segundo tipo de crédito, con el 28% del salto total, superado por el crédito de consumo (33%) y seguido por el de servicios (15%).

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), con datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), indicó la semana pasada que el financiamiento para compra de casa benefició a 133.000 personas.

María Isabel Cortés, directora ejecutiva de ABC, detalló que el Sistema Bancario Nacional (SBN) beneficia al 61% de los deudores totales del Sistema Financiero en este tipo de créditos.

Hay datos a destacar, siguiendo las cifras de Sugef:

—Monto promedio: ¢48 millones.

—Por género: 39% de la cartera fue otorgado a 52.000 mujeres.

—Crecimiento en los últimos cinco años: en comparación al mismo periodo, noviembre 2018, el saldo total de crédito para vivienda residencial creció en un 16% (¢767.000 millones) y el número de deudores en un 8% (10.000).

—Crecimiento de enero a noviembre de 2023: basándose en datos del BCCR, el crédito para vivienda creció 0,52% durante 11 de los 12 meses del año anterior, a falta de contabilizar diciembre (ver gráfico).

—Recomendaciones para solicitar crédito hipotecario:

1. Comparar las tasas de interés, los plazos, el tipo de moneda y las comisiones.

2. Cuidar el nivel de endeudamiento familiar (no comprometa más del 40% de los ingresos en deudas).

3. Contar con el ahorro de una prima.

4. Considerar los costos de formalización.

5. Mantener un buen historial crediticio.

6. Realizar la comparación de la oferta crediticia en la herramienta en línea del BCCR y el MEIC (también tendrá chance de hacerlo en la Expoconstrucción que se realizará esta semana del 24 al 28 de enero en Pedregal).

4 infos para el día

Cruceros

Punta Leona, ubicada en el Pacífico Central, será el nuevo punto de arribo de los cruceros de la compañía francesa Ponant, especializada en expediciones de lujo, y que en enero traerá a más de 200 turistas.

Proyectos habitacionales

Concasa anunció sus dos nuevos proyectos habitacionales: Viridian Tower, con 56 apartamentos estilo boutique en Curridabat y desde $145.500; y Kamari Homes, en Campo Real en San Rafael de Alajuela, con casas de dos plantas y desde $99.500.

Costosa medida

El incremento de tasas de interés trajo la quiebra del Silicon Valley Bank y del First Republic, pero la crisis no se extendió en 2023 porque la Reserva Federal implementó un programa de préstamos con costos que se debió haber previsto, explica The Economist.

Encuentro fortuito

Los astrónomos que analizan 13 años de datos del Telescopio Espacial Fermi de Rayos Gamma de la NASA encontraron una característica inesperada e inexplicable fuera de nuestra galaxia, informó la entidad.

