Bienvenidos a ‘El Financiero de la mañana’: Costa Rica en el 201 aniversario de la independencia

30,8%

Crecimiento interanual de hoteles y restaurantes en junio de 2022, según el informe de agosto pasado del Banco Central de Costa Rica. Otros sectores que crecieron fueron la manufactura (4,3%), los servicios de transporte (18,7%) y enseñanza y salud (7,1%).

La Costa Rica en su 201 aniversario

(Garrett Britton)

Estamos celebrando la independencia de Costa Rica. ¿Cuál es la fotografía del país en este 201 aniversario? En los últimos ocho años las tendencias de la transformación productiva se consolidaron.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), varios sectores disminuyeron su participación en la actividad productiva, tales como agricultura, construcción, comercio, transporte y servicios de alimentos, bienes raíces y administración pública.

La reconfiguración de la economía incluye al sector financiero, que mantuvo su peso. También a las industrias de información y comunicaciones, de manufactura (incluyendo energía) y de los servicios incrementaron su importancia. Aumentó también la inversión directa externa.

¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? Aparte de reconocer oportunidades de empleo y negocios en cada sector, el ingreso per cápita al finalizar el 2021 fue de $23.287, lo que es 1,4 veces superior que en 2014.

Tres infos clave para el día

Terumo Cardiovascular invierte $42 millones en Costa Rica Copiado!

Hablando de inversión externa y empleo en manufactura y servicios, a media tarde de este miércoles 14 de setiembre se recibió una buena noticia: la firma Terumo, fabricante de circuitos de perfusión, invierte un total de $42 millones en la inauguración de su planta en la Zona Franca La Lima, en Cartago, para desarrollar dispositivos médicos de cirugía cardiaca y vascular. La empresa aumentará de 245 a 300 colaboradores al final de este 2022.

(Kattia Vargas Araya)

Pago de IVA vence este mismo 15 de setiembre Copiado!

Las autoridades y especialistas tributarios nos recuerdan que este jueves 15 de setiembre vence el pago y declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, el próximo 30 de setiembre vence el plazo del pago segundo adelanto de renta. De no pagar el IVA hoy, el Ministerio de Hacienda le cobrará 1% de interés mensual. Aunque usted no haya prestado servicios o no vendió productos en el último mes, la declaración se presenta en cero. El incumplimiento implica multas y sanciones que pueden implicar hasta el cierre de negocios.

Medidas contra gigantes tecnológicos Copiado!

Las firmas tecnológicas siguen bajo la mira de las autoridades antimonopolio. El estado de California presentó una demanda antimonopolio contra Amazon, pues según la fiscalía el minorista castiga a las empresas que ofrecen precios más bajos en otros sitios web. Esta misma semana, el Tribunal General de la Unión Europea confirmó las acusaciones del 2018 y la multa de 4.343 millones de euros contra Google por abuso de su posición dominante; la sanción es la más alta en la historia impuesta por una autoridad de competencia.

La cita

Los jóvenes dicen que necesitan vivir su propósito independientemente si es o no es el de la compañía. Necesitan que les permitan espacios flexibles — Cristina Cubero, consultora en talento y transformación organizacional

Según la especialista, estas actitudes son una señal que dan los jóvenes a los empleadores para que se den cuenta que no les están dando herramientas para desarrollarse en sus empleos, y por lo tanto no están felices.

El gráfico

La fibra óptica sigue en expansión en Costa Rica, aunque quisiéramos que fuera mayor. Aún así, el país se ubica como el primero por el crecimiento de este tipo de suscripciones en los años 2020 y 2021. Supera a países como Israel, Grecia o Reino Unido.

Top 3 de noticias ‘EF’

Mis colegas en El Financiero publicaron varios trabajos que son de los más leídos en este momento:

Obras públicas | Costa Rica está construyendo siete proyectos viales de gran envergadura que representan en conjunto una inversión de $1.407 millones, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) recopilados por Francisco Ruiz.

Autos | ¿Un Ferrari con cuatro puertas? Tatiana Soto nos cuenta que el fabricante de autos superdeportivos italianos presentó su nuevo modelo Purosangue (pura sangre), el primero de la marca que cuenta con cuatro puertas y cuatro asientos. Tiene un valor de $390.000.

Tecnología | Luis Guillermo Cardoce asistió a un baby shower en el metaverso de Costa Rica y nos relata su experiencia. ¿Qué tan cerca estamos de poder habitar un mundo virtual? Les invito a leer la crónica.

Recomendación del jueves

Este 2022 se cumplen 15 años del lanzamiento oficial del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) y, para celebrarlo, la institución presenta un concierto con la Orquesta Juvenil Manuel María Gutiérrez hoy 15 de septiembre a las 6:00 p.m. en el Teatro Popular Melico Salazar. La entrada es gratuita y no requiere reservación.

La Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, bajo la batuta del director musical búlgaro, Rossen Milanov, ofrece este fin de semana su VII Concierto de Temporada Oficial 2022. La presentación musical se ofrecerá el viernes 16 de septiembre, a las 8:00 p.m., y el domingo 18 de septiembre, a las 10:30 a.m., en el Teatro Nacional.

