¿Busca empleo? Amazon, IBM, Intel y Kyndryl tienen vacantes

Buenos días. Hemos venido contándoles que el año 2023 podría ser una cuesta de enero prolongada.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica una desaceleración simultánea en los tres motores económicos globales: Estados Unidos, Europa y China. De hecho, la actividad en la manufactura en EE. UU. se contrajo en diciembre anterior por segundo mes consecutivo ante el temor a una recesión en los próximos meses. Pero, hay signos contrapuestos.

El FMI destaca el crecimiento del empleo en EE. UU. En otras economías hay fenómenos similares.

Como en España:

2,83 millones

De desempleados al terminar el 2022, lo que significa que se bajó de la barrera de 3 millones de desocupados por primera vez desde la crisis financiera de 2008, informó el diario El País.

*********

Vacantes en multinacionales tecnológicas presentes en Costa Rica

Sigo con el tema del empleo. Empezando el año, muchas personas buscan trabajo. ¿Dónde hay oportunidades?

La demanda estimada para este 2023 en firmas internacionales ubicadas en el país en áreas de ciencias de la vida, manufactura avanzada y servicios corporativos es de cerca de 26.200 posiciones, según Cinde.

Consulté con algunas reconocidas firmas de tecnología y servicios. En varios casos revisé sus sitios web de empleo, pues los voceros están de vacaciones o no pueden dar detalles. Les cuento:

En Amazon Costa Rica hay cerca de 100 puestos “con amplia disponibilidad de vacantes cada uno”, distribuidos entre los negocios de la firma a nivel local: servicios de consumo, recursos humanos, Amazon Business, Amazon Video y finanzas, entre otros.

Kyndryl Costa Rica tiene más de 60 vacantes abiertas para arquitectos y especialistas de redes, ciberseguridad, administradores de Linux, virtualización, software, automatización, soporte multi nube y de aplicaciones, y gerentes de proyectos, entre otros.

En IBM hay casi 600 vacantes en América Latina y 80 en Costa Rica en diferentes áreas.

En Intel el sitio web muestra nueve vacantes. La firma tenía 3.700 colaboradores en servicios corporativos, manufactura y de desarrollo e investigación a principios del segundo semestre del 2022.

Ojo: todos los enlaces anteriores llevan a los lugares para aplicar en esas compañías, así que pueden ponerle “favorita” a esta publicación y reenviarla a quienes les pueda interesar.

“Las vacantes requieren un amplio rango de aptitudes y especialidades”, indicó Lucia Sandoval Saenz, gerente de reclutamiento del CS Latam de Amazon. Recuerden también el dominio del idioma, en especial el inglés.

Las firmas siguen un proceso muy similar. “Después de que la persona aplica, el equipo de adquisición de talento evalúa las solicitudes y contactará a los perfiles que se adapten a cada búsqueda”, indicó Diego Liñeiro, líder del Centro de Innovación de Clientes de Kyndryl Costa Rica.

Otro detalle: estén atentos porque vacantes tendrán estas y otras firmas durante el 2023.

(GRACIELA SOLIS)

*********

bv | Más ventas y más clientes con American Express y Banco Promerica

(Contenido comercial)

Comercios afiliados a Banco Promerica podrán aceptar tarjetas American Express, lo cual les permitirá aumentar su volumen de negocios.

*********

Tres infos para el día

Seguro contra fraudes digitales Copiado!

El Banco Nacional anunció un seguro de protección integral para casos de robo y fraudes digitales, dirigido a los tarjetahabientes de tarjetas de crédito, débito o cuentas.

(terovesalainen - stock.adobe.com)

Contadores adoptan estándares anticorrupción Copiado!

El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica adoptó el Plan para combatir la corrupción y los delitos económicos emitido por la Federación Internacional de Contadores.

Multa a Meta Copiado!

Meta, la casa matriz de Facebook e Instagram, fue multada por $411 millones por publicar anuncios basados en actividades en línea en ambas redes sociales por los regulares de la Unión Europea. The Wall Street Journal lo calificó como “un golpe para la industria de la publicidad digital”.

*********

La cita

“La empresa ha venido desarrollando proyectos de este tipo (de uso mixto) de manera sostenida por ser una tendencia mundial ganadora que estimula un modelo de ciudad eficiente”. — José Baltodano, director de desarrollo en Portafolio Inmobiliario.

*********

El gráfico

*********

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en estas publicaciones:

Finanzas | Mónica Cerdas nos cuenta que el tipo de cambio cayó 7,01% en 2022, la magnitud de esta baja anual es la más grande desde el 2010.

Negocios | Krisia Chacón nos informa que Avenida Escazú prepara su nueva etapa que albergará oficinas, comercio, restaurantes y residencias

Tecnología | Les mostramos la cantidad de quejas por problemas en telefonía e Internet móvil presentadas a Sutel (y cuáles operadores tienen más reclamos) en 2022.

*********

Recomendaciones de este jueves

La plataforma Apple TV tendrá varios estrenos en este mes de enero.

—Shrinking (27 de enero): un terapeuta en duelo rompe las reglas y le dice a sus clientes lo que piensa.

—Truth Be Told (nueva temporada, 20 de enero): ¿el sospechoso original fue condenado injustamente?

—Super League, The War For Football (documental, 13 de enero): el enfrentamiento de las autoridades y los más poderosos equipos del Viejo Continente por la Super Liga.

—Emancipation (desde diciembre pasado con Will Smith): un drama de la Guerra Civil en EE. UU. “inspirado en una impactante fotografía de un hombre esclavizado”, destacó The New York Times.

Les comparto aquí el trailer.

*********

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.