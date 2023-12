¿Cómo está su cantón en cuanto a radiobases de telefonía móvil y fibra óptica para Internet fijo?

Buenos días. Las proyecciones para 2024 apuntan a la expansión de los pagos digitales en Latinoamérica, impulsada por la tecnología financiera y la innovación basadas en las tecnologías de blockchain y la inteligencia artificial.

Paymentology indica que en la región aumentaría el uso de monederos móviles y tarjetas digitales, las soluciones de financiación integradas, servicios de nube, los pagos transfronterizos, los pagos empresariales, las fintechs, sus alianzas con instituciones tradicionales, y las credenciales ambientales de los productos y servicios.

La cifra

Para el 2030 también se espera:

33%

de crecimiento del producto bruto global a partir del uso de la inteligencia artificial, según Intel.

Cantones

(Rafael PACHECO GRANADOS)

Un estudio de mercado acerca del régimen municipal y su impacto en el despliegue de infraestructura para redes de quinta generación (5G) muestra la situación de cada cantón, en cuanto a cobertura de radiobases de telefonía móvil y fibra óptica (que permite la conexión de las radiobases y los servicios residenciales y empresariales de Internet).

El informe fue elaborado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y presentado recientemente. La hipótesis de una relación entre las características de los reglamentos municipales para permisos de despliegue de infraestructura y cobertura de servicios de telecomunicaciones no fue directamente confirmada.

Para las personas usuarias y hogares la información mostrada sí tiene relevancia sobre la situación de su propio cantón en cuanto a cobertura de radiobases móviles y redes de fibra óptica.

Costa Rica ocupa la posición 12 entre 17 países de la región latinoamericana en cuanto a hogares pasados de fibra óptica (51% de cobertura) y la novena en suscripción a servicios con esta tecnología (24%). En ambos casos, por debajo de los promedios regionales (66% y 33%, respectivamente), según 5G Americas.

El reporte indica que los operadores móviles cuentan con sitios distribuidos por todo el país y niveles similares de cobertura de redes en general, aunque se reporta diferencias de cobertura de redes 4G y en desempeño competitivo. Asimismo, hay una “escasa disponibilidad de redes de fibra óptica en muchas ciudades”, se indica.

“Existe una correlación positiva entre el número de operadores por cantón y los kilómetros de fibra óptica desplegada en cada uno”, se agrega.

¿Cuál es la situación en su cantón? Puede revisarlo en la tabla (la cantidad de sitios es por cada 100,000 habitantes).

Infraestructura De 0 a 60 km de fibra óptica De 61 a 300 km de fibra óptica De 301 a 3.700 km de fibra óptica De 57 a 110 radiobases Río Cuarto, Alvarado, Corredores, Guácimo, Puriscal Alajuelita, Tarrazú, Barva, Sarchí, Acosta, Tibás, Palmares, Coto Brus, San Pablo, Grecia, Santa Bárbara, Naranjo, Turrialba Desamparados, Vásquez de Coronado, La Unión, Goicoechea, Oreamuno, Moravia, Paraíso, El Guarco, Cartago De 111 a 160 radiobases Matina, Zarcero, Limón, San Isidro, Buenos Aires, Monste de Oro, Jiménez, Tiilarán, Liberia San Ramón, Esparza, San Rafael, Siquirres, Poás, Mora, Santo Domingo, Golfito, Pérez Zeledón, Carrillo Aserrí, Heredia, Montes de Oca, Curridabat, Pococí, León Cortés, Alajuela, San José, San Carlos De 161 a 372 radiobases Atenas, Talamanca, Parrita, Orotina, Sarapiquí, Guatuso, Los Chiles, Nandayure, San Mateo, Hojancha, Upala, Bagaces, Las Cruz, Turrubares Puntarenas, Cañas, Quepos, Osa, Dota, Garabito Santa Ana, Nicoya, Belén, Escazú, Santa Cruz

4 infos para el día

Atención a cambios tributarios

El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica recordó que hasta el próximo 29 de diciembre se puede realizar el tercer pago parcial del impuesto sobre la renta y llamó a repasar los cambios aplicados por el Ministerio de Hacienda.

Nueva tienda

La tienda Aliss anunció la apertura de su tienda número 14, ubicada en el centro comercial Lincoln Plaza, con 40 nuevos empleos, 10 departamentos, 2.600 metros cuadrados y tras una inversión de más de $1 millón.

¿Y ahora qué?

La cumbre climática de la ONU, Cop28, concluyó con un acuerdo para alejarse de los combustibles fósiles. Pese a sus resultados insuficientes, según algunos sectores, la pregunta ahora es: ¿qué hacer con lo firmado?, apunta The Economist.

¿Piensan y sienten?

Un estudio del Instituto de Investigación de Biología de Animales de Granja revela una sorprendente complejidad en la mente y las emociones de las cabras, los cerdos y otros animales criados para consumo humano, informó la revista Science.

