Mercado inmobiliario: así terminó el 2022 y así empezó el 2023

Buenos días. Hace un año Rusia inició la guerra contra Ucrania. Más allá de la geopolítica y de los caprichos personales de poder, así como del impacto global, no es posible dejar de pensar en las víctimas civiles.

Un día tenés una vida, una casa, estudiás o trabajás, tenés una empresa y planes, pero al día siguiente te destruyen todo eso.

Las cifras son de terror:

7.110

civiles muertos por la guerra en Ucrania, a los que se suman 11.547 personas heridas y 18,1 millones de personas que abandonaron el país (44% de la población), según la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Del 2022 al 2023: el mercado inmobiliario en Costa Rica

Solarium (Liberia, Guanacaste), Cityzen Epicentro Laboral y Social (Belén, Heredia), Aleste (en San José Este), Atmos Campus de Negocios (Heredia) y LatAm Parque Logístico Verbena (corredor sur de San José) están entre los proyectos inmobiliarios destacados por la firma Newmark. Las perspectivas en la industria para el año 2023 son positivas.

Se espera una mejora del mercado de oficinas por la estabilidad en los precios, la mayor disponibilidad y absorción neta positiva; en el sector corporativo se prevé una reactivación lenta de la demanda, la baja en los precios, nuevos modelos y la adaptación de los espacios de trabajo; y en el industrial, el incremento de la demanda de firmas internacionales de ciencias de la vida y proyectos fuera de la Gran Área Metropolitana, así como una migración a naves más eficientes.

A todo eso se une que las sociedades administradoras de fondos realizan operaciones para mejorar las condiciones de los inmuebles de sus portafolios y el aumento de la inversión externa en sectores como el hotelero y el residencial de lujo en las costas del Pacífico. Se espera que turismo, centros de contacto y de manufactura continúen su dinámica de crecimiento.

El mercado ya venía en recuperación. Del primer al segundo semestre aumentó el inventario de 2,46 a 2,47 millones de metros cuadrados (m2), la tasa de disponibilidad pasó de 22,4% a 21,5% y el precio cayó ligeramente de $17,92 a $17,78 el m2 por mes.

De nueve mercados de América Latina, Costa Rica fue tercero en inventario (superado por Sao Paulo y Ciudad de México) y menos costoso que Buenos Aires, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, aunque el precio local supera el precio promedio regional ($17,31).

(Cortesía Portafolio Inmobiliario)

Tres infos para el día

Demanda laboral

Tres entidades y la Cámara de Industrias de Costa Rica presentaron un estudio que confirma el aumento en las demandas de competencias técnicas ligadas a la industria 4.0 y habilidades blandas, así como recomienda incrementar la formación mediante prácticas, pasantías y formación dual.

Feria de emprendedoras

Los próximos 4 y 5 de marzo se estará realizando una feria de emprendedoras con 30 participantes de la iniciativa Bendita en Plaza Tempo, Escazú, en conmemoración al día internacional de la mujer (8 de marzo).

Cuentas del Covid-19

Un reporte del Banco Mundial indica que la Covid-19 causó el mayor revés a los esfuerzos mundiales de reducción de la pobreza en décadas: más de 70 millones de personas regresaron a la pobreza extrema. “El impacto fue mucho mayor en los países más pobres”, indica.

La cita

“Mientras el mercado laboral siga firme, entonces la Fed se va a mantener también firme en su proceso de aumento de tasas”. — Douglas Montero, economista y analista de mercados financieros internacionales.

El gráfico

Finanzas | Luis G. Cardoce explica por qué preocupa y cómo influye en Costa Rica el crecimiento del empleo en EE. UU.

Economía y Política | Francisco Ruiz nos muestra las estadísticas de deportaciones y expulsiones que realizó Costa Rica desde 2015.

Tecnología | Revisamos los datos de portabilidad numérica de Sutel y vimos cuál operador móvil (Claro, ICE o Liberty) salió perdiendo y cuál ganando suscriptores.

Epson y Wila Fest 2023 realizarán una capacitación dirigida a mujeres emprendedoras sobre sublimación, el próximo martes 28 de febrero de 9:30 a.m. a 11:00 a.m. en el Centro de Experiencia de Impresión Digital de Epson. Las interesadas pueden registrarse en línea.

El Ministerio de Cultura anunció la convocatoria a la octava edición del fondo para el fomento audiovisual y cinematográfico El Fauno, dirigida a cineastas y productores audiovisuales. También están abiertas las matrículas para cursos de danza y teatro para menores de edad. Pueden encontrar la información en la Agenda Cultural.

Si no se ha decidido qué ver en streaming el fin de semana puede revisar la lista de lo más visto de HBO Max, que incluye The Last of Us, Chernobyl y Black Adam, entre otros.

