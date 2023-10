¿Costa Rica es ideal para el trabajo remoto y los nómadas digitales? Vea el ‘ranking’ global

Buenos días. Acabo de leer un informe del Programa de la Sociedad de la Información y la Comunicación (Prosic), de la Universidad de Costa Rica (UCR), sobre el teletrabajo con una serie de recomendaciones. Pero, ¿cuántas personas realizamos trabajo remoto?

Apenas el 7,3%, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Por sectores: los menores porcentajes de personal en teletrabajo están en enseñanza, salud, manufactura, comercio, agricultura y ganadería, construcción, transporte, almacenamiento.

Por puestos: quienes menos realizan teletrabajo es el personal de apoyo, servicios y ventas.

A nivel global el 80% de la fuerza laboral está en labores “sin escritorio”, según Emergence Capital. Son cajeros en comercio, enfermeras, saloneros y operarios, entre otros.

La cifra

La mayoría de personas en ese tipo de puestos declara no contar con las herramientas tecnológicas requeridas para conectarse. La consecuencia:

30%

de tasa de rotación laboral en puestos “sin escritorio”, según el estudio de Emergence Capital.

Trabajo remoto

(Shutterstock)

El trabajo a distancia se mantiene, aunque muchas empresas implementaron el regreso de sus colaboradores a la oficina o el modelo híbrido.

Lo favorecen los beneficios en productividad, equilibrio entre la vida laboral y personal, así como disminución en costos operativos.

NordLayer, una empresa de ciberseguridad, creó un índice global de trabajo a distancia. Se utilizan cuatro criterios diferentes:

1. Ciberseguridad: infraestructura, capacidad de respuesta y medidas legales.

2. Seguridad económica: atractivo turístico, dominio del inglés, costo de la vida y asistencia sanitaria.

3. Infraestructura física y digital: calidad y asequibilidad de internet, infraestructura electrónica, administración electrónica e infraestructura física.

4. Protección social: derechos personales, inclusión y seguridad.

Este año, NordLayer evaluó 108 países.

¿Cómo estamos?

Recordemos que se estimaba que en el país había unos 4.000 extranjeros laborando a distancia. Pero a mayo de 2023 solo se había aprobado 625 visas aprobadas para nómadas digitales.

Según el ranking de NordLayer:

—Costa Rica es 54 global, cuarto país del continente y el primero de América Central.

—Es el único país de la región que no se encuentra entre los 50 peores países para trabajar a distancia.

“Aunque necesita mejoras”, dice el informe.

—Fortalezas: atractivo turístico (posición 11) y atención sanitaria (19).

—Más o menos: en economía (35) y seguridad (36).

—Debilidades: en infraestructura física para telecomunicaciones (63) y ciberseguridad (76).

Uno de los métodos actuales para cometer fraudes son las estafas mediante inversiones en la bolsa a nombre de empresas, como Establishment Labs, prometiendo a los potenciales inversores multiplicar las ganancias en un tiempo récord.

4 infos para el día

Pocos clientes

Un 37% de los odontólogos considera que no tiene una suficiente cantidad de pacientes, según el Censo Odontológico 2022 realizado por la UCR.

Apertura

La marca colombiana Libertario Coffee Roasters anunció la apertura de una cafetería en Barrio Escalante, con lo que Costa Rica es el segundo país —después de México— donde inicia operaciones fuera de Colombia.

(Foto cortesía / Para EF)

Compra futbolera

La venta del equipo Everton, de la Premier League, se estanca en medio de preguntas sobre las finanzas del comprador, la empresa estadounidense 777 Partners, que no ha proporcionado la información requerida a un regulador británico, informe The New York Times.

El ambiente

El bienestar físico y psicológico de una persona se beneficia con un ambiente favorable y con estímulos positivos, según un estudio de investigadores de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicado en la revista científica Frontiers in Pharmacology.

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Economía y Política | Francisco Ruiz nos brinda datos de los hondureños que visitan Costa Rica.

Economía y Política | Josué Alfaro indica cuáles son los pocos colegios públicos que se codean con los privados según sus notas de admisión a la UCR y el TEC.

Economía y Política | Josué también muestra cuáles son los colegios privados ganadores y cuáles los perdedores por matrícula en los últimos ocho años.

Recomendaciones de este jueves

La Alianza Empresarial para el Desarrollo y Banco de Alimentos Costa Rica realizarán el webinar Desperdicio de alimentos e iniciativas locales el próximo 31 de octubre.

El MEIC realizará también un webinar sobre cómo registrar su emprendimiento o pyme en esta entidad y cuáles beneficios obtendrá los próximos 25 de octubre (9:00 a.m.) y 2 de noviembre (3:00 p.m.).

El 16 de noviembre se realizará el Primer Congreso Centroamericano de Diversidad e Inclusión, organizado por Search, en el Hotel Hilton en San José.

Como habíamos adelantado, en streaming, Apple TV+ estrenará el 20 de octubre Killers of the Flower Moon, con Leonardo Di Caprio, Robert de Niro y la dirección de Martin Scorsese.

La historia se trata de una serie de asesinatos en la Oklahoma de los años 20, tras el descubrimiento de petróleo en las tierras de la nación Osage, que es investigada por el FBI.

Aquí les comparto el trailer de este film.

