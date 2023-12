¿Cuál es el avance del proyecto de Hacienda Digital y en qué etapa está?

Buenos días. Llega el aguinaldo para la mayoría de las personas trabajadoras. No es suficiente recordar que debemos aprovecharlo bien y tener medidas de seguridad.

“El aguinaldo es una herramienta que deberíamos considerar para construir estabilidad financiera a largo plazo”, señaló Dexter Mena, director de Administración de Negocios y Economía de la Universidad Fidélitas.

Para que le rinda: priorice necesidades esenciales, busque descuentos, invierta en un fondo de emergencia, ahorre y reduzca deudas, establezca objetivos financieros y modérese.

Mi colega Brandon Flores repasa varios puntos claves sobre el aguinaldo.

La cifra

¿Cómo estuvo la temporada de ofertas del Black Friday y el Cyber Monday en Estados Unidos?

$109.300 millones

es el acumulado por las ventas en línea del 1.° al 27 de noviembre anteriores, según Adobe Digital.

El Cyber Monday alcanzó $12.400 millones, seguido del Black Friday ($9.800 millones), el Día de Acción de Gracias ($5.600 millones) y el Día del Veterano ($3.160 millones).

Hacienda Digital

(Rafael Pacheco Granados)

En marzo de 2022 reportamos que el Ministerio de Hacienda preparaba tres concursos para el proyecto de Hacienda Digital, aprobado por la Asamblea Legislativa a principios de ese año.

En mayo de 2023 se anunciaron avances en dos de los tres componentes. La semana pasada el Ministerio comunicó la adjudicación de la tercera licitación.

¿Cuál es la situación actual?

—El proyecto: tiene un costo de $156 millones y es financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, del Grupo Banco Mundial. Los contratos deben tener la aprobación del Banco Mundial y la Contraloría General de la República.

—Relevancia: iniciado como un proyecto de transformación y modernización de Hacienda y de sus áreas, el proyecto adquirió importancia tras el hackeo del 2022 y como parte de las acciones para atender las debilidades de ciberseguridad en la cartera.

—Adjudicados: se adjudicó el desarrollo de los sistemas integrados de Administración Tributaria (a Gestión Tributaria Territorial por $22,7 millones) y el de Administración Aduanera (al consorcio PBSCR – Webbfontaine por $23,4 millones). Sus contratos fueron firmados en setiembre y octubre pasados.

—Lo último: el Ministerio de Hacienda suscribió el 29 de noviembre anterior el contrato del Sistema Integrado de Administración Financiera y Talento Humano con el Consorcio FreeBalance – Computer Network Systems por $24,9 millones.

—Beneficios esperados: este último sistema mejoría la eficiencia, oportunidad, transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad de la información y análisis de datos, abarcando las áreas de egresos de Hacienda: tesorería, presupuesto, crédito público, contabilidad, contratación pública y la Autoridad Presupuestaria, entre otras.

—Pero: “La firma de los contratos para el desarrollo de los tres grandes sistemas que incluye Hacienda Digital, es apenas la finalización de la primera etapa del proyecto”, dijo Nogui Acosta, ministro de Hacienda.

bv | BLUE, la tarjeta de los jóvenes, se renueva

BAC y American Express ofrecen beneficios como descuentos y cashback.

4 infos para el día

Beneficios pymes

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio informó que, desde el pasado 1.° de diciembre, las micro, pequeñas o medianas empresas registradas tendrán beneficios en el pago a la Asociación de Compositores y Autores Musicales.

Donación

El Colegio Vocacional de Artes y Oficios, de Cartago, recibió una fresadora (de nueve toneladas y $100.000) que servirá en la formación de técnicos en mecánica de precisión, donada por Baxter y el Club Rotario de San Pedro y Curridabat.

Chequera en mano

La firma canadiense Constellation Software es “el nuevo Berkshire Hathaway” de la tecnología, adquiriendo startups de alto potencial en momentos en que se requiere tres veces más capital y la inversión decae, explica The Economist.

Redescubrimiento

Un siglo después, las nuevas matemáticas suavizan la relatividad general. Los matemáticos demuestran un teorema que ilumina la geometría de los universos con pequeñas cantidades de masa, reporta Quanta Magazine.

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Negocios | Estas son las publicaciones que preparamos de los Premios El Financiero 2023 entregados a Maritza Solano, Carlos Wong, Richard Vargas, Rodrigo Valverde y Alexis González.

Finanzas | Luis G. Cardoce explica cómo puede el Banco Central encaminar la inflación, en momentos que el índice de precios es menor a la meta y estamos en deflación.

Emprender y Blog | Les cuento la historia de Vualá, donde varios profesionales del diseño gráfico muestran cómo aprovechar la tecnología para generar valor en un servicio tradicional, y las medidas de protección en WhatsApp.

Recomendaciones de este lunes

El Teatro Espressivo presenta el tradicional Un cuento de Navidad en la segunda quincena de diciembre los jueves, viernes, sábados y domingos, incluyendo el lunes 25, en varios horarios.

En streaming, Netflix estrenó en estos primeros días de diciembre dos thrillers: Sweet Home y Blood Coast.

Además, anunció para el próximo miércoles los estrenos de la comedia romántica Christmas As Usual, el drama My Life With The Walter Boys y I Hate Christmas, otra comedia romántica con tema de la temporada.

