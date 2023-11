¿Cuál es el mejor operador de Internet fijo de Costa Rica según los usuarios?

Buenos días. En el fin y el principio de año muchos consumidores dispondrán del aguinaldo, los ahorros de Navidad y el salario escolar, entre otros.

Aprovecharlos depende de la adecuada administración. La prudencia y la planificación se imponen, sugiere Coopejudicial.

El Banco de Costa Rica también recordó que debemos estar alerta ante los intentos de los delincuentes.

Salimos del Black Friday y del Cyber Monday para pasar hoy al llamado Travel Tuesday, cuando supuestamente resulta más barato comprar boletos de avión en el año. ¿Tiene un viaje en mente?

Compare precios con Google Flights o similares.

La cifra

No es poco el dinero que se moverá:

¢236.318 millones

pagará el Ministerio de Hacienda en aguinaldos a funcionarios del sector público el próximo 6 de diciembre.

Internet fijo

(Mayela López)

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) preguntó a 2.404 usuarios sobre su satisfacción con el servicio de Internet fijo.

Recordemos que la penetración de Internet fijo de banda ancha alcanza al menos de una cuarta parte de los hogares y ubica al país en la antepenúltima posición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sin embargo, resulta una necesidad de primer orden para estudio, trabajo y entretenimiento en casa.

—Funcionamiento del servicio (velocidad, estabilidad, tiempo para abrir una página web y uso de Internet sin interrupciones): el operador mejor evaluado fue Telecable, seguido de Kölbi (del Instituto Costarricense de Electricidad o ICE), mientras que Liberty y Tigo se turnan el tercer y cuarto lugar. En todos los casos la puntuación más alta fue 8,44 y la más baja 7,58 de un total de 10.

—Facturación del servicio (que abarca claridad de la factura, exactitud del monto y envío a tiempo): Telecable y Kölbi se turnan en el primer y segundo lugar, mientras que Tigo y Liberty se turnan en el tercero y cuarto. La exactitud del monto es donde los operadores privados salen con menos puntos (entre 8,37 y 8,62).

—Atención al cliente: Telecable y Tigo salen mejor que Liberty y Kölbi en rapidez en la solución, resolución del trámite o consulta y tiempo de espera en línea para ser atendido. En asignación de número de trámite, Tigo y Liberty aventajan a sus competidores, mientras que en atención recibida por la persona que respondió, Telecable y Kölbi obtienen mejores puntajes. Ninguno de los operadores llegó a 9 puntos.

—¿Mejor o peor? Sutel indicó que Telecable y Tigo mejoraron sus puntajes generales de satisfacción del usuario entre 2022 y 2023. Lo contrario pasó con Liberty y Kölbi.

La Superintendencia también evaluó el servicio de televisión paga y aquí todos los operadores obtuvieron mayor puntaje este año, excepto Tigo.

bv | LCI Veritas: la nueva respuesta de Universidad Veritas a la globalización en la enseñanza

(Contenido comercial)

La alianza entre la red internacional LCI Education Network (con 12 instituciones de educación superior, 23 campus en los cinco continentes) y la Universidad Veritas expande la marca a LCI Veritas en este 2023.

4 infos para el día

Expansión

La firma CRX Life Sciences expandirá sus operaciones con el aumento de 1.500 metros cuadrados de su planta y del 60% de su planilla, informó Cinde.

Compras en Internet

El Ministerio de Hacienda recordó a quienes realizan compras en Internet en el exterior que si la mercancía tiene un valor igual o inferior a los $1.000, el trámite se realiza en el puesto postal y si es superior en una agencia de aduanas.

Ingresos móviles

Los ingresos de comunicaciones móviles en la región de Asia y el Pacífico crecerán 8% anual hasta $479.100 millones en 2028, impulsados por los servicios de datos y especialmente por las redes 5G, informó GlobalData.

Descubrimiento

Un material extraño permite que la electricidad pueda fluir sin electrones, contradiciendo la convicción de los físicos que durante medio siglo entendían la corriente como un flujo de partículas cargadas, reporta Quanta Magazine.

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Negocios | Tatiana Soto reporta si las consolas de videojuegos tuvieron descuentos en el Black Friday.

Finanzas | Krisia Chacón nos dice cómo convertir 12 días de vacaciones en 40 días libres en el 2024.

Emprender | Les cuento la historia de Transformarte, la iniciativa que impulsa negocios de mujeres y produce artículos de vinilo que vende hasta en Pequeño Mundo.

Recomendaciones de este martes

Hoy la organización no gubernamental Ideas en Acción realizará la actividad de donaciones Giving Tuesday, para quienes deseen apoyar sus programas que promueven la presencia femenina en sectores STEAM.

Hoy Grupo Mutual también realizará la Primera Edición de CyberMutual Day 2023, a las 3:00 p.m. en el Hotel Radisson.

La Universidad Fidelitas realizará su feria virtual de empleo mañana miércoles (9:00 a.m. a 6:00 p.m.) y presencial el jueves (8:00 a.m. a 5:00 p.m.). Se tienen disponibles 600 vacantes.

En streaming, Apple TV+ anunció el estreno el próximo 26 de enero de la serie Master Of The Air, la secuela de Band of Brothers sobre la Segunda Guerra Mundial.

Feliz martes

Gracias por leerme.

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.