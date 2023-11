Convierta sus 12 días de vacaciones en 40 días libres en el 2024: le indicamos cómo hacerlo

Planificar anticipadamente sus vacaciones puede permitirle multiplicar sus días de descanso en 2024. Para ello, es posible utilizar fórmulas que incluyen a los fines de semana largos o feriados entre semana.

El próximo año habrá varias de estas oportunidades. Dos feriados caerán en días viernes y otros tres serán en días lunes: extensiones de fines de semana que puede utilizar para multiplicar el impacto de sus vacaciones.

¿Cómo hacer para tener más días de descanso continuos en el próximo año y aprovechar al máximo sus días de vacaciones? EF le ayuda con el cálculo, para que planifique desde ya sus vacaciones de 2024.

¿Cuáles días libres habrá?

Costa Rica establece un mínimo de días de vacaciones, por año, para todas las personas trabajadoras.

Este es, como mínimo, dos semanas de vacaciones remuneradas por cada 50 semanas de labores continuas con un mismo patrono.

De esta manera, una persona que tiene una jornada de cinco días a la semana, es decir de lunes a viernes, puede tener hasta 10 días hábiles; mientras que para una persona que labora una jornada de seis días a la semana puede disfrutar de 12 días hábiles.

Además, la legislación de trabajo establece 12 días feriados, de los cuales nueve se disfrutarán en días de entre semana el próximo 2024.

Esto quiere decir que, entre vacaciones y feriados que caen entre semana, una persona con una jornada de seis días por semana puede contabilizar hasta 21 días libres al año que, además, puede combinar con fines de semana para tener grandes períodos de descanso continuo.

Las fórmulas

21 días al año puede sonar poco en este momento y al tomar en cuenta que el año tiene 365 (el 2024 tendrá 366 días); sin embargo es posible multiplicar los días continuos de descanso si se utilizan los días de vacaciones en el momento más oportuno.

En 2024 habrá hasta tres momentos en que —usando solo tres o cuatro días de vacaciones y aprovechando varios días feriados cercanos— se pueden conectar períodos de hasta nueve días libres.

Estos puentes se pueden realizar en los meses de marzo, abril y julio, de la siguiente manera:

Si toma vacaciones los días 25, 26 y 27 de marzo , puede conectar con los demás días de Semana Santa y sus dos respectivos fines de semana.

, puede conectar con los demás días de Semana Santa y sus dos respectivos fines de semana. Si toma vacaciones los días 29 y 30 de abril, y 2 y 3 de mayo , puede conectar nueve días seguidos de descanso, aprovechando el feriado por el Día del Trabajador.

, puede conectar nueve días seguidos de descanso, aprovechando el feriado por el Día del Trabajador. Si toma vacaciones los días 30 y 31 de julio, así como el 1.° de agosto, puede conectar nueve días seguidos de descanso, aprovechando los feriados por la Anexión de Guanacaste y del Día de la Virgen de los Ángeles.

Hacia el cierre del año son menos los feriados que permitirán hacer conexiones porque, de las cinco celebraciones restantes entre el 31 de agosto y el 31 de diciembre, solo uno cae entre semana (el 25 de diciembre).

Sin embargo, si quiere guardarse una conexión para fin de año, podría ahorrarse dos o tres días de vacaciones de los antes mencionados y conectar más días libres con el feriado por Navidad, que se celebrará un miércoles. También puede aprovechar esos días para conectar con el 1.° de enero de 2025, que en 2025 caerá un miércoles.

Todo es cuestión de gustos y de motivaciones.

La distribución de los días feriados de 2024 le permitiría unir hasta tres puentes de nueve días libres seguidos, utilizando solo 10 de sus 12 días de vacaciones. (Alonso Tenorio)

Para realizar estos cálculos se contempló la situación de una persona que trabaja de lunes a viernes y, por ende, cuenta con sus fines de semana libres.

El Código de Trabajo estipula, en su artículo 155, que el patrono señalará la época en que el empleado gozará de sus vacaciones, pero tendrá que hacerlo dentro de las 15 semanas posteriores al día en que se cumplan las 50 semanas de servicio continuo. En caso contrario, dependerá del acuerdo entre las partes.

Por ese motivo, es usual que las personas trabajadoras decidan en conjunto con sus empleadores los momentos más oportunos para el disfrute de este derecho.

Feriados de pago obligatorio y no obligatorio

Los feriados de pago obligatorio y no obligatorio deben ser respetados por todo tipo de empresas, sin exclusiones, todos los años.

Las fechas especiales se deben aplicar en entidades nacionales, transnacionales e internacionales, las cuales deben conceder el derecho a todas las personas colaboradoras que trabajan en el país.

Cualquier convenio sobre renuncia del disfrute de los feriados es absolutamente nulo, según recordó el MTSS, con base en el artículo 11 del Código de Trabajo.

En días feriados, la persona solo debe trabajar si llega al debido acuerdo con su patrono para ello y, usualmente, recibiendo una compensación monetaria adicional.

¿Cuál es la diferencia entre los feriados de pago obligatorio y los de pago no obligatorio? Esta consiste en la obligatoriedad de realizar el pago doble a los trabajadores si deciden laborar ese día. Los feriados de pago no obligatorio afectan a quienes trabajan en actividades no comerciales y bajo modalidades de remuneración por día o semana, quienes no tienen que recibir la doble paga si acceden a trabajar esos días.

Sin embargo, en todos los casos, la decisión de trabajar o no en días feriados depende completa y exclusivamente del trabajador, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). “Si (el trabajador) se niega a trabajar en esa fecha, no puede ser sancionado por esa causa”, explica la entidad sobre este tipo de casos.

Estas son las reglas que debe saber antes de organizar sus vacaciones en 2024. Aprovechar las oportunidades para unir varios días libres puede ser la clave para desconectarse por más tiempo de su trabajo, si es muy estresante, o para realizar ese viaje al extranjero que lleva meses o años postergando.