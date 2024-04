¿Cuáles son las monedas y billetes más utilizados en Costa Rica? ¿Usted usa mucho el billete de ¢10.000?

Buenos días. Hoy es el eclipse total de sol que atraviesa buena parte del territorio de América del Norte. La NASA preparó un especial que puede consultar aquí.

El viernes anterior les contamos sobre varios programas de apoyo a emprendedores. Otra iniciativa es la de la Universidad Fidélitas, donde estudiantes avanzados en administración de negocios brindan asesoría a pymes registradas ante el Ministerio de Economía, con supervisión académica y de ese Ministerio.

La cifra

La Sociedad de Seguros de Vida informó que desde 2020 se presenta un aumento de 20% en la interacción de las personas mayores de edad en los diferentes trámites digitales.

86%

de personas de más de 60 años de edad usan Internet y dispositivos electrónicos, según la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco).

Monedas y billetes

El otro día me topé a una persona vendiendo medias en la calle. No le compré. Tampoco le dí dinero. Simplemente hace tiempo no manejo efectivo. El hombre no utilizaba Sinpe, como el vendedor de fresas que les conté en enero pasado.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) impulsa el programa L (de Libre de efectivo). Sólo 81 entidades están certificadas a diciembre de 2023. La entidad informó en su memoria anual que el 71% del efectivo está en poder del público. Pero...

Tarjetas: se efectuaron 979 millones de pagos con tarjetas, equivalente al 45% del consumo de los hogares y al 29% del Producto Interno Bruto (PIB).

Cajeros automáticos: la cantidad de operaciones decrece desde 2018, debido al uso más intensivo de las tarjetas para efectuar pagos en los comercios. De 2010 al 2023 se pasó de 25 retiros al año (2 por mes) a 9,6 en 2023 (menos de uno por mes).

Cheques: su valor cayó entre 2012 y 2023 en parte por las estrategias bancarias para que se usen los sistemas de pagos electrónicos.

¿Qué pasó, entonces, con los billetes y las monedas en 2023? Esto dice el BCCR:

—Saldo de billetes y monedas en circulación (emisión monetaria o numerario): aumentó 3% (después de la caída de 2,2% en el 2022) y fue de ¢1,5 billones, relacionado con el incremento de la producción nacional, por lo cual la relación de la emisión con respecto al PIB continuó en 3,3% (ver gráfico).

—Moneda de ¢100: fue la que presentó mayor actividad (26% del total de piezas negociadas).

—Monedas de ¢10, ¢25, ¢50 y ¢500: concentraron entre el 16% y el 21% de la actividad. La de ¢10 dejó de ser la de mayor negociación en este mercado.

—Billetes de mayor negociación: los de ¢10.000 (27% de la cantidad transada), seguidos por los ¢1.000 (23%).

4 infos para el día

Desierta

El BCCR comunicó que la subasta de Bonos de Estabilización Monetaria del 1° de abril del 2024 se declaró desierta en la colocación de la serie BC3M030724.

Ley de calidad

La nueva Ley sobre el sistema nacional para la calidad (expediente 21.160) da al Ministerio de Economía la vigilancia del mercado en la materia, rige para las compras estatales y prevé medidas preventivas de retiro de productos, entre otras.

Dudas

El plan de Xi Jinping para escapar del estancamiento económico podría decepcionar al pueblo de China y enojar al resto del mundo, según The Economist.

Mejoría

Los escritorios de pie o que incorporan plataformas para caminar, bicicletas o escaladoras mejoran la cognición mental, según un estudio de Mayo Clinic publicado por la Revista de la Asociación Americana del Corazón.

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Finanzas | Las ganancias de las financieras en 2023 se redujeron 94%, dice Mónica Cerdas.

Finanzas | La curva de rendimiento soberana se desplazó hacia abajo en el último año: ¿quiénes ganan y pierden con esto? Lo cuenta Luis G. Cardoce Oconitrillo.

Negocios | La regulación de Uber, Didi e Indrive abarca 15 requisitos que deben cumplir los conductores afiliados, detalla Brandon Flores.

Recomendaciones de este lunes

Este 9 de abril el CEO de Intel, Pat Gelsinger, brindará una conferencia sobre los avances de la inteligencia artificial a las 7:30 a.m. hora de Costa Rica.

El próximo 19 de abril la Cámara de Construcción realizará el seminario-taller sobre el Sistema de Compras Públicas.

Teatro Espressivo anunció dos presentaciones de la obra Hamlet, dirigida por Paul Stebbing, los próximos 11 de abril en el Teatro Nacional y 14 de abril en el Centro de Convenciones.

En streaming, Netflix presenta Anthracite, un thriller donde —30 años después de un suicido colectivo de un culto en un pueblo de los Alpes— asesinan a una mujer siguiendo los mismos rituales.

Y les comparto un trailer de Matrix 5. Sólo para fanáticos o curiosos…

