EF de la mañana | ¿El crédito frenó ante el aumento de las tasas de interés?

Esta cifra me parece un indicador a tener en cuenta, pese a no estar actualizada:

40,8

Porcentaje de la población de América Latina y el Caribe empleada cubierta en caso de accidente de trabajo en 2020, según la Organización Internacional del Trabajo.

¿El aumento de las tasas de interés frena el crédito?

Las tasas de interés vienen subiendo, lo cual es una buena noticia para quienes tienen ahorros o inversiones. El otro lado de la moneda es para quienes tienen deudas y también para el negocio del crédito. ¿Qué está pasando?

Las cifras del Banco Central de Costa Rica (BCCR) muestran un freno en el crédito otorgado a nivel interno por los bancos comerciales, cooperativas de ahorro y crédito, mutuales, financieras privadas y Caja de Ande.

De acuerdo con las cifras preliminares, el crecimiento a setiembre de 2022 fue del 4,72%, después de marcar —al mismo mes— un 5,41% en 2020 y 5.98% en 2021. El comportamiento durante este 2022 también es de estancamiento.

Durante los primeros nueve meses del presente año, el crecimiento promedio es de 0,07%, pero se registran cinco meses con decrecimiento respecto al mes anterior: marzo (-0,77), abril (-0,29), julio (0,46%), agosto (-1,07%) y setiembre (-0,14). Los bancos apuestan a sus estrategias.

“Hemos mantenido un buen dinamismo en la colocación de crédito durante el 2022, gracias a nuestro amplio portafolio de opciones de financiamiento y condiciones competitivas”, dijo Laura Moreno, vicepresidenta de relaciones corporativas de BAC.

“A pesar de mostrar variaciones, se mantiene una tendencia creciente, por lo que, hasta el momento, no se evidencia afectación en la demanda y otorgamiento de créditos”, afirmó Ronald Guerrero, director general de crédito del Banco Nacional.

En esta entidad los nuevos créditos entre enero y setiembre de 2022 crecieron con respecto al mismo periodo del año 2021, especialmente en micro y pequeñas empresas, personas y vivienda. Guerrero indica que hay un decrecimiento entre julio y setiembre debido a la disminución del tipo de cambio, que afecta el valor colonizado de los créditos en dólares.

En BAC la cartera de crédito (dolarizada) creció principalmente en la colocación de tarjetas de crédito, a nivel corporativo y de pymes. “Creemos que este ritmo se mantendrá en lo que resta del año”, dijo Moreno. “Sin duda, los recientes incrementos en las tasas de interés podrían afectar ese ritmo de crecimiento, principalmente en la colocación de financiamiento de vivienda, rubro que precisamente muestra menor crecimiento este año”.

La nueva campaña “Todos a la Cancha” es parte del relanzamiento de la plataforma regional Scotiabank Fútbol Club, la cual es protagonizada por Carles Puyol, embajador de la plataforma de Scotiabank, y ocho menores representantes de distintos países, incluyendo Costa Rica.

Tres infos claves del día

Nueva sanción a arroceras Copiado!

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) sancionó con ¢5.000 millones a nueve empresas del sector agroindustrial que acordaron no comprar arroz al productor nacional. Es la segunda sanción en este sector de este organismo.

Crédito amplía crédito a emprendedoras Copiado!

Grupo Mutual amplió su programa de crédito para mujeres que trabajan en lo propio y que requieren financiamiento para algún objetivo personal, familiar o empresarial, con tasa de interés preferencial, asesoría y facilidades si la persona ya es clienta de la entidad.

Expectativas positivas en comercio en EE. UU. Copiado!

La firma McKinsey publicó un estudio sobre las expectativas de los consumidores para las compras de fin de año en Estados Unidos: 55% de las personas encuestadas planean realizar compras y ya muchas se adelantaron debido a los temores de más inflación.

La cita

“Lo recomendable en estos momentos es aguantar lo que quede del año y esperar a que esto empiece a bajar para poder refundir deudas” — Jorge Benavides, asesor financiero

El gráfico

Top 3 de EF

Mis colegas de El Financiero publicaron hoy las siguientes informaciones:

Finanzas | Las cuotas de los créditos suben con los intereses más altos, ¿vale la pena refundir deudas a tasa fija para protegerse de los aumentos? Nos lo explica Guillermo Cardose.

Podcasts | En el nuevo episodio de Dinero, podcast y negocios, Krisia Chacón nos cuenta cuánto cuesta viajar al extranjero.

Negocios | Gold’s Gym, la cadena de Rainer Schaller, es un participante modesto en el mercado de gimnasios de Costa Rica, pues —como nos cuenta Tatiana Soto— otros gimnasios contabilizan hasta 16 locales en el país.

Recomendaciones

Como les mencioné al inicio, son días intensos y no solo para los fiesteros.

El Centro Cultural de España presenta el próximo 27 de octubre la obra teatral Búho, con la compañía española Titzina Teatro. La entrada es gratuita, pero hay que registrarse en línea.

Toda la gente de mercadeo puede darle un vistazo al e-World Marketing Summit del 6 y 7 de noviembre. Los interesados deben inscribirse en el formulario en línea e indicar el nombre de la Universidad Latina.

Me llegaron las novedades de la aplicación GoodReads. Estos son los libros que encabezan cinco de las categorías:

—Ficción: Now Is Not the Time to Panic (Kevin Wilson).

—No ficción: The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times (Michelle Obama)

—Historia y biografía: Egypt’s Golden Couple: When Akhenaten and Nefertiti Were Gods on Earth (John Coleman Darnell y Colleen Manassa Darnell)

—Autobiografía: Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (Matthew Perry)

—Misterio y Thriller: The Prisoner (B.A. Paris)

