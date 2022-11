EF de la mañana: tenemos buen café, ¿pero cuál es el cambio que se requiere en consumo?

Buenos días. Ahora sí con pleno Mundial y mañana con el debut de Costa Rica frente a España (a las 10:00 a.m.). ¿Repetiremos Brasil 2014? Esperemos.

Los Mundiales crecieron con el tiempo en audiencia, selecciones participantes y goles:

2.546

Número total de goles marcados en las Copas Mundiales de FIFA desde 1930 hasta 2018, según Statista. Los campeonatos de más anotaciones fueron Francia 98 y Brasil 2014, con 171. En el último, Rusia 2018, se realizaron 169 goles.

*********

Hay café de calidad, pero se requiere cambio de cultura en los consumidores

Cada mañana y cada tarde, una buena parte de los consumidores costarricenses nos servimos una taza de café, normalmente de productores nacionales. ¿Cuáles son las oportunidades y fortalezas que ellos tienen para vender más?

Un estudio presentado en setiembre de 2022 por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE), de la Universidad Nacional, identificó 121 empresas en la industria de café tostado, incluyendo grandes compañías, especializadas y no, cooperativas y pequeñas y medianas empresas.

La mayor parte son de carácter familiar y se encargan de la generación de valor.

Las empresas presentan varias fortalezas: en el proceso de compra, donde cuentan con una sólida relación con los productores; y en calidad, donde se destaca un proceso de estricto control desde el cultivo y la cosecha hasta la catación.

Para mejorar su posición en el mercado deberán aprovechar varias oportunidades, incluyendo un mayor interés por el café de calidad y la posibilidad de impulsar un cambio de cultura para que los consumidores distingan, compren y disfruten de un mejor café.

En el mercado internacional se tienen vinculaciones directas e indirectas asociadas al turismo y plataformas digitales, pero que aún no marcan una fuerte tendencia.

Muchas empresas comercializan mediante puntos de venta propios y cafeterías de “mayo peso”.

“Los clientes más importantes según regiones son las cafeterías en Los Santos, las empresas en el Valle Occidental”, dice el informe.

(Mayela López)

*********

bv | Hankook y la Fórmula E se alían

(Contenido comercial)

Hankook anunció su alianza como proveedor de neumáticos del Campeonato Mundial de Fórmula E ABB de la FIA. Su nuevo neumático fue desarrollado en colaboración con esta serie de carreras de autos eléctricos y se dirige al futuro de la movilidad eléctrica.

*********

Tres infos claves para el día

Aumenta construcción en Tres Ríos Copiado!

Más de 350 permisos de construcción otorgó la Municipalidad de la Unión de enero a septiembre del presente 2021, que suman 184.862 metros cuadrados y representan un alza del 300%. La mayoría para construcción, ampliación y remodelación de viviendas (85%).

Financiamiento a vivienda de riesgo social Copiado!

El Fondo Solidario de la Fundación Costa Rica Canadá invirtió más ¢120 millones para compra de lote, construcción de vivienda y gastos legales, técnicos o de formalización de 85 familias en riesgo social.

Alcance limitado de eSIM Copiado!

Más de 260 operadores en el mundo ofrecen el servicio comercial eSIM para teléfonos inteligentes, pero menos del 30% de los consumidores y empresas lo conocen y utilizan para comunicaciones móviles y aplicaciones de Internet de las cosas, según la Asociación GSM.

(Shutterstock)

*********

La cita

“Todos tenemos la facultad para tomar medidas para protegernos a nosotros mismos, a nuestras organizaciones y empresas contra las amenazas digitales” — Tom Burt, vicepresidente corporativo de clientes, seguridad y confianza de Microsoft

*********

El gráfico

*********

Top 3 de EF Copiado!

En El Financiero trabamos estas publicaciones para usted:

Economía y Política | 2.500 obras de infraestructura están en “riesgo inminente” y 38 centros educativos fueron incluidos en la declaratoria de “riesgo inminente” de desastres. Lo detalla Josué Alfaro.

Negocios | Krisia Chacón nos cuenta que sobre las aperturas para el 2023 que alistan las cadenas de restaurantes Subway, Spoon, Mc Donald´s, Nacionsushi, Johnny Rockets, Burger King, Domino´s Pizza, Juan Valdez y Arby´s.

Tecnología | Este año ha sido de incremento en ataques cibernéticos, por lo que les contamos sobre el rastro que los ‘hackers’ van dejando en este 2022.

*********

Recomendaciones de este martes

El Museo Histórico Cultural Juan Santamaría ofrecerá la última edición 2022 de su programa De Noche en el Museo el próximo viernes 25 de noviembre desde las 6:00 p.m. Todas las actividades son gratuitas y abiertas a todos los públicos

Mujeres artesanas organizadas en Coopeguaitil R. L. realizarán la feria de cerámica chorotega con la presencia de 30 emprendedores guanacastecos el próximo sábado 26 de noviembre en Guaitil.

El Centro de Producción Artística y Cultural realizará el Desfile de Boyeros el próximo domingo 27 a partir de las 9:00 a.m. desde la estatua de León Cortés hasta la Plaza de la Democracia.

Los partidos del Mundial Qatar de hoy martes son: Argentina-Arabia Saudí (empezó a las 4:00 a.m.), Dinamarca-Túnez (7:00 a.m.), México-Polonia (10:00 a.m.) y Francia-Australia (1:00 p.m.).

Gracias por informarse con El Financiero.

Encuéntrenme aquí: carlos.cordero@elfinancierocr.com

Feliz martes

*********

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.