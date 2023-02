El futuro del trabajo: cuáles empleos crecerán y cuáles están en riesgo por el avance tecnológico

Buenos días. Empezamos febrero (“la cuesta de febrero”, escuché por ahí), que terminará con el Congreso Mundial Móvil (del 27 de febrero al 2 de marzo) en Barcelona. Participarán 2.000 expositores y se espera una asistencia de 80.000 personas.

En estos eventos siempre surge la duda de cuándo se verán las innovaciones y si llegarán a todos los quintiles de población. Hace 20 años en Cannes, Francia, Ericsson mostró que para el 2020 tendríamos videos en los celulares. Hoy tenemos las videollamadas en el móvil. Duda aclarada.

Las innovaciones no se detienen en ningún ámbito. Perfect Corp. lanzó una solución basada en inteligencia artificial y realidad aumentada para que los consumidores de cosméticos obtengan un análisis de su piel y una rutina de belleza en segundos.

Aquí en Costa Rica, la agencia de publicidad HWP introdujo el Eye Tracking, unos lentes inteligentes que monitorean los puntos hacia los que el consumidor dirige su mirada durante una compra, lo que ayuda a los comercios a identificar los determinantes de venta.

Algunas invenciones pasan de los diseños a la realidad y en el mundo del entretenimiento pasan de las consolas de videojuegos a las pantallas de televisión con gran éxito:

4,7 millones

De espectadores vieron el debut de la serie The Last of Us, basada en el videojuego homónimo, convirtiéndose en el segundo mayor inicio en HBO desde 2010, después de House of the Dragon.

*********

El futuro del trabajo

El McKinsey Global Institute publicó un informe sobre el trabajo del futuro, basado en ocho economías que suman la mayor parte de la producción mundial y dan pistas de hacia dónde nos movemos. Estas son algunas de las principales conclusiones:

—Uno de cada 16 trabajadores tendrá que cambiar de ocupación para 2030. Son más de 100 millones de trabajadores en las ocho economías estudiadas.

—El crecimiento del empleo se concentrará más en trabajos de alta calificación (salud, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y algunas categorías crecerán (comercio electrónico, enfermeras, asistentes de salud en el hogar, técnicos en audífonos y los profesores e instructores).

—Disminuirán los de calificación media y baja (alimentos, producción o apoyo de oficina). Están en riesgo: en tiendas de comestibles y algunos roles de oficina, por la implementación de sistemas de autopago y robots.

—Continuará el trabajo a distancia, aunque con menos intensidad. Quedaron eliminadas las barreras culturales y tecnológicas, pero solo del 20% al 25% de la fuerza laboral puede teletrabajar de tres a cinco días; más de la mitad tiene pocas o ninguna oportunidad de trabajar a distancia (trabajos en el sitio o de maquinaria especializada, de bajos salarios y en riesgo por la automatización y la digitalización).

(Shutterstock)

*********

bv | Los orígenes de las palomitas de maíz

(Contenido comercial)

Todos los 19 de enero se celebra el Día Mundial de la Palomita de Maíz, cuyos orígenes se remontan a la época precolombina, y que hoy está ligado al entretenimiento en el cine.

*********

Tres infos para el día

Sociedades inactivas

Se publicó, en el diario La Gaceta N° 16 del 30 de enero de 2023, el primer aviso de la consulta pública del Proyecto de Resolución de Declaración Informativa para personas jurídicas Inactivas.

13 años para el apagón analógico

Ayer 31 de enero se realizó el apagado definitivo de la televisión analógica en Costa Rica, con lo que la televisión digital abierta y gratuita se completó a nivel nacional 13 años después de iniciar el proceso.

(Carlos Cordero)

Resultados de digitalización

Boston Consulting Group publicó un estudio en el cual se determina que las entidades financieras con mayor grado de madurez en marketing digital aumentaron ingresos (en hasta 25%), disminuyeron costos (34%) y multiplicaron por cuatro su cuota de mercado.

*********

La cita

“Entre enero y febrero evidenciamos una avalancha de nuevos usuarios, impulsados por este momentáneo arrebato de esperanza y energía, la cual tristemente en el 50% de los casos no pasa de tres meses” — Jorge Rodríguez, director comercial y entrenador de Multispa

*********

El gráfico

*********

Top 3 de EF

Mis colegas de El Financiero trabajaron en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Negocios | ¿Cuánto le cuesta ir al gimnasio en el 2023? Krisia Chacón presenta los precios de seis cadenas.

Podcasts | ¿Hay alguna forma de dinamizar la economía de Costa Rica? Sergio Morales y Josué Alfaro conversan con Krisia Chacón en el nuevo episodio de Dinero, podcast y negocios.

Economía y Política | Francisco Ruiz nos cuenta cuáles son los salarios mínimos reales de los países OCDE.

*********

Recomendaciones de este miércoles

La Galería Siegfried Schosinsky, en la oficina central del Banco de Costa Rica (BCR), presenta su primera exposición de arte del 2023 a cargo de Karol Mcquade, Henry Chacón y Vilma Calvo hasta el 27 de febrero (9:00 a.m. a 3:30 p.m.).

En streaming, la plataforma Star+ anunció la disponibilidad de Evita, el musical protagonizado por Madonna y Antonio Banderas.

Star+ reveló también las etapas del reality El Heredero: la Dinastía del Freestyle. El vencedor de cada sesión recibirá un premio de $1.000 y el ganador de la gran final ganará $50.000.

Encuéntrenme aquí: carlos.cordero@elfinancierocr.com

Feliz miércoles.

*********

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.