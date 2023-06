El MEIC revisó si los comercios cumplen las normas de declaración de precios: ¿qué descubrió?

Buenos días. En estos días Krisia Chacón y Sergio Morales me invitaron a participar en el nuevo episodio de Dinero, podcast y negocios para que les contara cómo preparamos este boletín.

Ya llevamos 10 meses brindando información variada, resumida y con el link a la fuente por si desean profundizar. Además de las buenas estadísticas de lecturabilidad, el principal resultado de EF de la mañana es cuando una persona nos cuenta que lo lee siempre. Muchas gracias.

¿Dónde es más cara la comida: en la ciudad o en el campo?

¢62.982

Es el costo per cápita mensual de la canasta básica alimentaria a mayo de 2023 en la zona urbana, mientras que a nivel nacional es de ¢58.887 y a nivel rural de ¢52.262, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

¿Los comercios cumplen?

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio publicó el informe preliminar de la verificación que realizó en comercios del cumplimiento de las normas de declaración de precios por unidad de medida (PUM), de acuerdo con el respectivo reglamento.

Se analizaron las declaraciones del precio de venta y por unidad de medida de 900 productos de alimentos, higiene y aseo personal en 60 comercios (51 supermercados independientes y 9 supermercados de cadenas) de San José, Alajuela, Heredia y Cartago (15 productos al azar por supermercado). ¿Cumplen?

“Del total de los 60 comercios inspeccionados, el 100% incumple, siendo que un 53% (32 comercios) de los establecimientos presentaron uno o más incumplimientos en la declaración del precio por unidad de medida, mientras que el 47% (28 comercios) de los establecimientos aún no tienen implementado el PUM”.

El informe detalla que hay comercios donde: 1) el cálculo de ese precio en algunos productos está mal realizado; 2) se incumple en la declaración de la unidad de medida; 3) se incumple en la declaración del precio por unidad de medida; y 4) se inclumplen las tres condiciones (69% de los comercios analizados).

Se incumplía en brindar la información del precio en la góndola, anaquel, exhibidor u otro mobiliario del establecimiento (59%), en la declaración correcta de la unidad de medida (80%) y en el cálculo correcto del PUM (73%).

Por ubicación geográfica, el 75% de los comercios de Alajuela aún no implementan el PUM, seguido de los de Heredia (55%), San José (44%) y Cartago (38%).

El Ministerio realizó las respectivas prevenciones a los comercios y les otorgó un plazo para las correcciones.

(Shutterstock)

bv | Café Volio innova con su exclusiva máquina multifuncional

(Contenido comercial)

Café Volio lanzó su nueva máquina multifuncional Alma 3 en 1 y sus cápsulas de café para que sus consumidores degusten su producto en cualquier momento del día de una forma práctica y moderna, “capturando el aroma, sabor y esencia que caracterizan a la marca”.

Tres infos para el día

Nuevas normas fiscales

El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica recordó que este año rigen nuevas normas para fiscalizar el registro de accionistas y detectar indicios de fraude fiscal o incumplimiento tributario.

Festival eSports

Infinity anunció el festival de deportes electrónicos (eSports), videojuegos y entretenimiento en el Centro Comercial Oxígeno, Heredia, entre los próximos 28 al 30 de julio, que reunirá a los amantes de los videojuegos, la cultura pop y nuevas formas de entretenimiento.

(Diego Fonseca)

Más y menos

Las ventas globales de la industria de semiconductores sumaron $40.000 millones en abril de 2023, un 0,3% más que en marzo de 2023 y 21,6% menos que en abril de 2022, informó la Asociación de la Industria de Semiconductores.

La cita

“La idea es incrementar el porcentaje de migrantes que ingresan de manera formal. Estamos promoviendo bajar los costos de formalización y permitirles a los productores también asegurar a todos estos trabajadores”. — Víctor Julio Carvajal, ministro de Agricultura y Ganadería

El gráfico

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Economía y Política | Brandon Flores explica que los productores agrícolas pagarían menos aranceles migratorios.

Finanzas | Mónica Cerdas detalla los beneficios de la tarjeta de ciudadano de oro que emitirán el BCR y el BAC.

Finanzas | Mónica también nos cuenta que la inflación llegó a 0,88% en mayo y se ubicó por debajo del rango meta del Banco Central.

Recomendaciones de este jueves

La Lead University realizará un webinar con el experto Luis Diego Loaiciga sobre el impacto de la inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés) en los recursos humanos el próximo 19 de junio a las 6:00 p.m.

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones y la firma Intel convocan a estudiantes y docentes innovadores a participar en el AI Global Impact Festival 2023 que se realizará en su primera etapa para Costa Rica hasta el 21 de junio.

En streaming, Netflix estrenó ayer Arnold, un documental en tres partes sobre el actor y fisicoculturista Arnold Schwarzenegger (quien, por cierto, tiene su propio newsletter diario sobre temas de alimentación y ejercicios).

Hoy estrenará la cuarta temporada de Never Have I Ever, una comedia sobre la primera generación de hindúes americanos, y Tour de France: Unchained, una serie documental sobre el reconocido evento ciclístico con información de los equipos en competencia, desde la preparación hasta la línea de meta en París.

Feliz jueves

Gracias por leerme.

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.