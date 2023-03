¿El transporte de pasajeros en autobuses se resiente con el teletrabajo?

Buenos días. Alguna vez fui testigo en dos juicios y los resultados me dejaron un sinsabor. Y cuando me asaltaron, hace casi 20 años, presenté la denuncia más por precaución. A pesar de eso, mantengo la confianza en el sistema judicial local y ni que decir en comparación al de países vecinos.

En Costa Rica, empero, el crecimiento de la desconfianza en los tribunales se atribuye a varios factores, según el informe del Estado de la Justicia: inseguridad ciudadana, el contagio de la desconfianza en los políticos, la difusión de “de no-demócratas y ambivalentes” y la situación socioeconómica.

De hecho, solo:

40%

de personas confiaban mucho o algo en el Poder Judicial en 2020, según el Estado de la Justicia.

Las cifras del transporte en autobuses

Otro ámbito que la población mira con esperanza de que se supere a sí mismo es el del transporte público. El sector, indudablemente, también resinte el impacto de los cambios en los últimos años.

Desde el 1.° de octubre de 2018 al 1.° de febrero de 2023 el transporte de autobuses contabiliza 1.743 millones de pasajeros y ¢791.581 millones de ingresos, según datos aportados por los operadores a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).

Casi la mitad de esos pasajeros son de la provincia de San José, mientras que a Alajuela, Heredia y Cartago corresponden alrededor del 14% cada una. El 58% de los pasajeros fue transportado por operadores grandes y el resto se distribuye entre medianos, pequeños y micros.

En ese periodo todo cambió y nada volvió a ser lo mismo, hasta el momento.

En el 2020 los ingresos y los pasajeros disminuyeron alrededor del 45% en comparación al 2019. En abril de ese año, el mes del confinamiento, cayeron en forma abrupta a una tercera parte respecto a marzo. La recuperación posterior no es completa todavía.

En 2021 y 2022 se transportó por mes a un tercio menos de personas que en 2019 (¿efecto del teletrabajo? Ayer vimos que una mayoría de empresas mantienen el trabajo híbrido). Todavía en enero de 2023 se movilizó 65% menos pasajeros que hace cuatro años, pero puede ser muy coyuntural (¿teletrabajo y las vacaciones escolares?). Igual ocurrió a nivel de ingresos.

Todo eso parece reflejarse en el Índice Mensual de Actividad Económica, donde transporte y almacenamiento muestra inestabilidad en la variación mensual (-4% en enero pasado) y un declive en la variación anual (bajó a 2,5% en ese mes).

Frente a estas realidades la pregunta es cómo se moderniza el sector para tiempos donde los cambios seguirán más allá de Uber, el carpooling y el teletrabajo.

(Rafael Pacheco Granados)

La prestigiosa empresa británica Quacquarelli Symonds (QS) colocó a la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) en el puesto 18 en resultados de empleabilidad, entre más de 1.300 universidades a nivel mundial.

Tres infos para el día

Adquisición

Grupo Garnier adquirió a la agencia Compass Porter Novelli con el objetivo de ampliar su oferta de soluciones digitales en Colombia, bajo su marca Shift Porter Novelli.

Expansión

Las firmas CMA y Codisa anunciaron la expansión de sus servicios de computación en la nube a empresas y entidades de las zonas de Limón, San Carlos, Pérez Zeledón y Guanacaste.

Fallo en ChatGPT

La firma de ciberseguridad ESET advirtió sobre un fallo en el servicio de ChatGPT de la firma OpenAI que expuso información personal de un pequeño porcentaje de suscriptores al plan pago el pasado 20 de marzo. OpenAI confirmó que ya corrigió el error.

La cita

El principal cambio en está ocasión ha sido el lanzamiento de una tercera emisión gracias al potencial de ventas que se ha disparado” — Evelyn Blanco, gerente de producción y comercialización de la Junta de Protección Social (JPS)

El gráfico

Top 3 de EF

Recomendaciones de este jueves

Feliz jueves

