Emprendimientos en Costa Rica: perfil actual y “Valle de la Muerte”

El Instituto Metereológico Nacional tiene pronósticos de días secos en el Valle Central y Guanacaste, entre el 20 y el 25 de junio, pero es posible que ocurra un “ligero adelanto”.

Estos días anduve indagando sobre herramientas de inteligencia artificial generativa para un artículo, pero a la bandeja de entrada llegó esta información que muestra el dinamismo en esta tecnología:

$3.000 millones

es la inversión de Accenture para proyectos de inteligencia artificial a lo largo de los tres próximos años.

Recientemente contamos las novedades de emprendimientos de base tecnológica o startups ticas como AInnovatech, Orbicor, Pancake o Immerso, en las que cuentan sus experiencias, ajustes y éxitos.

Hay otra cara de la moneda, empero: ¿qué se sabe de las que no lograron superar el “Valle de la Muerte”, el umbral de 42 meses donde se presenta una alta mortalidad de emprendimientos?

Los datos del Global Entrepreneurship Monitor de 2014 mostraban que Costa Rica tenía indicadores superiores al promedio global (como intenciones y percepciones de capacidades), y estábamos en deuda en aversión al riesgo, actitudes y comportamiento emprendedor. En ese momento se identificaron debilidades en financiamiento, políticas públicas y aspectos legales y regulatorios.

Varios estudios desde 2016 del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, de la Universidad de Costa Rica, apuntaban también a las barreras que impiden sobrepasar el umbral de los 42 meses, como aversión al riesgo, autopercepción de habilidades y estar en un empleo, aparte de los factores exógenos (situación económica y de mercados). ¿Cuáles son los retos que enfrentan las ta actualmente, pese a los avances?

Hipatía, del Programa Estado de la Nación, identificó 120 startups con soluciones en 27 actividades: la mayoría son de San José (67%), generan cuatro empleos en promedio, no tienen comprador óptimo definido (86%), no tienen protección de propiedad intelectual (62%) y recibieron algún tipo de asesoría (60%). Menos reportan apoyo en financimiento (23%) e incluso algunas reportan no haber recibido ningún apoyo (17%).

¿En cuál etapa estaban? Según Hipatía, unas 27 startups estaban en ideación, 48 en puesta en marcha, 38 en crecimiento y 7 en consolidación. En cuanto a resultados: siete de cada 10 obtuvieron menos de $50.000 en los últimos 12 meses.

FIFCO lidera como referente en sostenibilidad al alcanzar y mantener durante años el estatus agua positiva, carbono positivo y cero residuos. Recientemente anunció que alcanzó el hito del millón de horas de voluntariado con impacto en actividades sociales y ambientales.

El Ministerio de Hacienda comunicó que las entidades, instituciones o empresas de custodia, depósitos, inversión o seguros deben reportar las cuentas financieras según el estándar de la OCDE y la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de los Estados Unidos antes del próximo 31 de julio.

McDonald’s anunció la habilitación de entrega por medio de servicio de delivery en la función denominada Pedí y Retirá de su app MyMac con cinco opciones para que las personas soliciten, paguen, retiren o reciban su combo favorito en el lugar preferido.

La empresa de inteligencia artificial Mistral, fundada hace sólo cuatro semanas por antiguos investigadores de Meta Platforms y Google, recaudó 105 millones de euros aportados por varios inversores, con lo que la startup se valorizó en 240 millones de euros, según el Financial Times.

“Ciertamente me parece que no es una decisión simplemente de que efectivamente las personas quieren estar en informalidad, sino que formalizarse realmente es un paso relativamente caro” — Shirley Saborío, vicepresidenta ejecutiva del Consejo de Promoción de la Competitividad

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Finanzas | Mónica Cerdas explica los riesgos para el país de tener trabajadores en la informalidad.

Finanzas | Luis G. Cardoce nos muestra la posición de Costa Rica en los ranking de la OCDE en horas trabajadas y productividad.

Finanzas | Luis también conversó con Róger Madrigal sobre las acciones del Banco Central respecto al tipo de cambio.

Este sábado 17 de junio se realizará una Feria de Empleo con más de 200 puestos de trabajo disponibles en ingeniería industrial, mecánica y eléctrica, administración, contabilidad, economía, finanzas y servicios en la Sede Grecia de la Ulatina de 9:00 a.m a 2:00 p.m., en forma presencial, y hasta el 24 de junio en forma virtual.

La agenda cultural está muy activa y, entre muchas, desde hoy y hasta el 9 de julio se presentará la obra Fugadas, en el Teatro Vargas Calvo, sobre un viaje de descubrimiento de dos mujeres y la última oportunidad para cambiar sus destinos.

En streaming, Netflix estrena hoy Extraction 2 para quienes les gusta la acción. Es la secuela del thriller que ya la plataforma presentó donde el protagonista debe rescatar a una familia de un despiadado gángster georgiano. También puede ver la primera.

