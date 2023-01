¿En qué paró la eliminación de las tarifas de servicios profesionales y la obligatoriedad de la colegiatura?

Buenos días. Segundo día de la semana y hay cualquier cantidad de eventos.

Para hoy los contribuyentes deben presentar la declaración de las patentes municipales y pago del impuesto a las sociedades, se realizará la clausura del proceso de transición a la televisión digital terrestre en Costa Rica y, aparte, Grupo Monge realizará el primer live shopping de la región.

En cultura y educación hoy es el Día de la Poesía Nacional, en conmemoración al natalicio del poeta turrialbeño Jorge Debravo, y mañana 1° de febrero la Universidad Nacional inicia la celebración de sus 50 años.

Como dijimos ayer, la economía se comporta con nubes para unos sectores y apariciones ocasionales del sol para otros. Veamos este dato:

107,8

Índice del barómetro de servicios financieros de la Organización Mundial de Comercio, que según la entidad fueron los más resistentes a la desaceleración de la economía mundial en el 2022.

*********

¿Se eliminarán las tarifas de servicios y la obligatoriedad de la colegiatura profesional?

Hace un año, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) emitió el estudio de competencia y libre concurrencia de los servicios profesionales en Costa Rica.

El documento fue remitido al gobierno durante el final de la Administración Alvarado, con copia a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios y al Consejo Nacional de Rectores. Las reacciones no se dejaron esperar. ¿Qué ocurrió desde entonces?

—Se integró una mesa de trabajo con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la Procuraduría General de la República para analizar el documento y presentar un informe a ese Consejo.

—La Administración Chaves sacó a consulta pública y emitió los decretos ejecutivos para la eliminación de las tarifas mínimas de: ingenieros químicos, terapia física, terapia del lenguaje, audiología, terapia ocupacional, terapia respiratoria e imagenología diagnóstica y terapéutica, contadores públicos, abogacía y notariado, microbiología y química clínica, nutrición, físicos, consultoría para edificaciones, agrimensura, topografía e ingeniería Topográfica y geólogos.

—Los colegios de microbiólogos, ingenieros y arquitectos, terapeutas y abogados solicitaron medidas cautelares solicitadas ante los tribunales de justicia, con lo que quedaron en suspenso los decretos.

—El Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa para su estudio un proyecto de ley para eliminar la fijación de las tarifas de honorarios obligatorios por servicios profesionales (número de expediente 23.357), el cual es analizado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y ha sido consultado a diferentes entidades. De hecho, Coprocom compareció ante la comisión el pasado 25 de enero.

—Los colegios alegan que la eliminación de las tarifas mínimas conlleva consecuencias como la disminución en la calidad, la competencia desleal y la afectación a la dignidad y el decoro de los profesionales.

—Coprocom argumenta que las tarifas mínimas fueron superadas por los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde hace décadas, sin mayores afectaciones para los profesionales y con importantes beneficios para la competencia y el crecimiento económico.

*********

bv | Mensis lanza su plataforma para profesionales que desean encontrar empleo

La startup Mensis, que cuenta con más de 200 reclutadores especializados, lanzó una nueva versión de su plataforma para formar a profesionales quienes buscan encontrar un nuevo empleo.

*********

Tres infos para el día

Capacitación de productores

Cooperación Alemana para el Desarrollo, en alianza con Nicofrutta y su subsidiaria en Costa Rica Nicoverde, capacitó a más de 100 productores para la integración de la biodiversidad en la producción agrícola.

Startups en salud y crédito a mipymes

AstraZeneca y el Hospital Clínica Bíblica establecieron una alianza para promover startups con soluciones para diagnóstico de enfermedades crónicas y Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible dispone de ¢2.000 millones de colones financiamiento a micro y pequeñas empresas.

Inflación y afectados

La inflación mundial alcanzó “probablemente” su punto máximo en 2022, dijo en Davos el director adjunto del Fondo Monetario Internacional, pero no se vislumbra el final de la crisis del coste de vida en particular para personas de baja renta y países en desarrollo.

(Shutterstock/Shutterstock)

*********

La cita

“Hay una ineficiencia del Estado sesgada, porque hay empresarios grandes –casi todos extranjeros– que disfrutan de una mayor fluidez del Estado y de una tramitología (sic) paralela y diferenciada, pero el productor local enfrenta las ineficiencias” — Ottón Solís, economista

*********

El gráfico

*********

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Finanzas | La economía interna de Costa Rica está estancada y no hay palancas para levantarla, apuntan Josué Alfaro y Sergio Morales Chavarría.

Tecnología | ChatGPT, el ‘chatbot’ que es capaz de responder preguntas como un humano, llamó la atención de Microsoft y alcanzó 1 millón de usuarios, nos cuenta Francisco Ruiz León

Emprender | Los fundadores de Florex inician una nueva aventura empresarial con restaurante y finca Lecanto en San Ramón de Alajuela, siguiendo sus mismos ideales ambientales y sociales.

*********

Recomendaciones de este martes

En novedades de streaming hoy Netflix estrena Pamela Anderson: Una historia de amor, y en los primeros días de febrero continuará con Gunther el perro millonario (1°), Mako My Day (2), On My Block: Freeridge (2), Espíritu Libre e Infiesto (3).

En Apple TV quienes son seguidores de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon podrán ver la serie The Morning Show, ganadora de un Emmy y que muestra una visión dramática de las relaciones laborales modernas en un programa de televisión matutino.

Feliz martes.

*********

