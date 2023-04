Hay empleo en zonas francas, pero: ¿en qué tipo de empresas se gana más salario?

Buenos días. Empezamos la semana y esperamos que con las mejores vibras y en especial a las personas que fueron a la feria de empleo de Cinde. En la información principal de hoy tenemos algunos datos de interés. Antes un detalle al que debemos poner más cuidado.

Durante muchos años alquilé un apartamento en un lugar muy céntrico en Heredia. Tuve que solicitar a la administración cambiar las celosías de dos ventanas por vidrio compacto, debido a la cantidad de hollín que ingresaba por el alto tráfico en la zona. Con eso, disminuyó. (También había mucha contaminación sonora, del tránsito y de bares cercanos.)

Soy cliente incómodo y paranoico, pero no es para menos:

17,7

es la tasa de mortalidad (por cada 100.000 habitantes) debido a enfermedades de vías respiratorias, pulmonar obstructiva, asma o rinitis alérgica causadas por condiciones atribuidas a la contaminación, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Prima salarial en zonas francas

La feria organizada por la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) el fin de semana pasado, en la Antigua Aduana, reunió a 45 multinacionales que ofrecieron más de 4.000 vacantes.

No es de extrañar en un sector que viene con un “elevado dinamismo”, incluyendo subsectores de tecnologías de información (TI), logística, centros de contacto y centros de servicios compartidos que reúnen más de 70.000 puestos. ¿En cuál de ellos hay mayor prima salarial?

Una investigación de Camilo Cruz, Zurielly Pérez y Hillary Serrano publicado por el Centro Internacional de Política Económica (Cinpe), de la Universidad Nacional, lo dilucida.

LEA MÁS: Los puestos, requisitos y competencias de más demanda en las empresas tecnológicas

Los salarios promedios en servicios ($1.705, en el periodo hasta 2018) son superiores a los de sectores como eléctrica y electrónica, equipo de precisión y médico, y metalmecánica, entre otros.

Los procesos asociados a investigación y el desarrollo, ingeniería de software, minería de datos y testeos estadísticos, diseño digital y negocios son reconocidos como de mayor intensidad en conocimiento y “gozan de una prima salarial por encima de los demás subsectores”.

La media es de $2.595 en TI, por encima de centros de servicios compartidos ($2.074), logística ($1.618) y centros de contacto ($1.365). Son datos de la década pasada que muestran tendencias respecto a la distancia entre ellos y síntomas de otras situaciones como la demanda.

(agencia CPI Asesores)

Tres infos para el día

Ciberataques

Más de 2.000 millones de intentos de ciberataques recibió Costa Rica en el 2022, según la empresa Fortinet. “Reparar el daño es 20 veces más costoso”, dijo Alejandro Zamora, CEO de Neural Coders y profesor de Ciencia de Datos de Leads University.

Mujeres STEM

37 mujeres becadas se graduaron del programa en ciencias de datos y ciberseguridad del Women in Action: Employable Training Program, una iniciativa de Ideas en Acción y desarrollada por la Embajada de Estados Unidos.

Netflix cierra su primer servicio

Netflix, que comenzó enviando películas por correo, anunció el cierre de este negocio para el 29 de septiembre. Su primer envío fue una copia de Beetlejuice el 10 de marzo de 1998 y desde entonces entregó más de 5.200 millones de DVD en total.

La cita

“Vivir en la costa tiende a ser muy caro pero San José es igualmente caro, dependiendo de la zona”. — Katiana Murillo, quien se trasladó a vivir en Tamarindo

El gráfico

Top 3 de EF

Recomendaciones de este lunes

Ayer fue el Día Internacional del Libro y hoy vamos con varias recomendaciones. La autora de Come, reza, ama, Elizabeth Gilberth, vuelve con un nuevo título: Comprometida, sobre cómo alcanzar la vida plena a través de la creatividad.

Y para quienes buscan thriller, ya está en venta El tablero de la reina, de Luis Zueco, una novela histórica ubicada en 1468 y en Castilla, España, en media batalla del reino y unas décadas antes de la conquista de lo que se conocería como América.

Para mañana, Netflix tiene tres estrenos, incluyendo The Light We Carry: Michelle Obama and Oprah Winfrey, la parada final de la gira de Michelle de su éxito de ventas donde comparte con la reconocida presentadora estadounidense anécdotas, historias y lecciones de vida.

Y un adelanto para tener en agenda: Apple TV+ estrenará Still, un documental que cuenta la historia de la estrella Michael J. Fox y su batalla con la enfermedad de Parkinson.

