Información clave para el cierre contable del fin de año, la declaración de renta y los gastos deducibles

La cifra

Durante los últimos 12 meses,

9.900%

de aumento de búsquedas de ChatGPT en Google, según Finbold.

Cierre contable

(Shutterstock)

El cierre contable de fin de año es al 31 de diciembre de 2023 y la presentación y pago del impuesto de la renta es hasta el 15 de marzo de 2024. Teniendo eso claro, una de las principales dudas que surgen es acerca del tipo de gastos deducibles.

Conocerlo con precisión le evitará errores en el sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV) del Ministerio de Hacienda. La respuesta, empero, es: “Depende”.

Depende de cada actividad económica. El tema es motivo de litigio entre contribuyentes y Hacienda, advirtió Grupo Camacho Internacional.

No se consideran deducibles los gastos sin una relación directa, proporcional y razonable con la generación de rentas gravadas, tales como regalos, gastos de fiestas ni la colegiaturas de los hijos.

La firma recomienda tener presente:

—Cumplir requisitos: se pueden deducir gastos que cumplan requisitos de ley. El principal es la factura electrónica del gasto, con una excepción: cuando se adquieren servicios de pequeños negocios inscritos al régimen simplificado que no emiten su comprobante digital.

—Trabajadores independientes: podrán deducir hasta un 25% de sus utilidades sin necesidad de prueba alguna, de acuerdo con el artículo 8 inc. S) de la Ley del Impuesto de la Renta (N° 7092). Pero si decide utilizar ese sistema no podrá agregar más gastos a su declaración que ese porcentaje específico de sus ganancias.

—Gastos a deducir: algunos servicios profesionales pueden deducir algunos costos asociados a su actividad, tales como el monto cancelado por su equipo de cómputo, teléfonos y equipo fotográfico (hasta 20% anual) o por equipo médico fijo (10%) durante el tiempo de vida útil del aparato, según el anexo 1 del Reglamento de la Ley 7092 sobre la normas de depreciación.

—Los profesionales independientes deben pagar un porcentaje de renta variable, según el ingreso neto del período, y las personas jurídicas cancelan el impuesto con un porcentaje general del 30%, salvo aquellas que se encuentran inscritas como pymes en el MEIC o el MAG y que, además, tienen una facturación anual menor a ¢122 millones.

Recuerde que el incumplimiento de la declaración de renta anual y su respectiva cancelación es causal de multas y sanciones que van desde medio salario base (¢231.100).

4 infos para el día

Capital de trabajo para agencias

BID Invest emitió un crédito rotativo de $5 millones para respaldar las necesidades de capital de trabajo de las empresas turísticas locales, la mayoría de las cuales son micro, pequeñas y medianas empresas.

Ganadores

Estudiantes del Colegio Agropecuario de San Carlos ganaron reto tecnológico de Minecraft Education para la Agricultura lanzado por Microsoft y el IICA, en el que participaron más de 100 personas de todo el país.

Señales

La economía estadounidense sigue con buenas señales en el PIB, resultado de la mayoría de las empresas y las expectativas de ganancias, pero siguen algunas preocupaciónes, según The Economist.

Dieta y corazón

Sustituir el consumo de carne procesada por frutos secos reduce en un 27% los riesgos cardiovasculares, según un meta-análisis de 37 estudios, que es especialmente concluyente con la carne roja y la procesada, informó El País.

