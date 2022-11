Inicia ‘sprint’ de ventas en línea y hay tres categorías con más descuentos

Buenos días. Ayer después del partido contra España, en el supermercado sólo había personal acomodando productos y muy pocos clientes. En las calles, poca gente y poco tránsito.

Un Mundial de fútbol, definitivo, tiene un impacto en el comercio. Pero en particular esperamos que La Sele cambie sus resultados, por lo que más quieran.

Las nuevas generaciones y tendencias marcan la pauta. Hace un tiempo, los hoteles resolvían necesidades y demanda de los clientes solo con televisión por cable y el page per view. Luego vino el wifi en áreas comunes y conexión alámbrica en cada cuarto.

Desde 2020 muchos comprendieron e invirtieron en cableado de fibra óptica hasta las habitaciones, pensando en nómadas digitales. Ahora hay hasta videojuegos.

Dell y el Hotel Hilton Panamá anunciaron la inauguración de una habitación temática dedicada con una zona de gaming, la Alienware Room, y dispositivos de la marca para los huéspedes.

Lo de los videojuegos no es nada casual:

3.200

Millones de personas forman el mercado de videojuegos en este 2022, con un gasto total de $196.800 millones. Las previsiones de Newzoo, firma de investigación en esta industria, indican que seguirá creciendo en los próximos años.

Inicia sprint de la temporada en compras en línea

Hoy jueves inicia el sprint de ventas por Internet con el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Se espera que solo este día se generen $5.140 millones en ventas en línea, según Adobe Digital. Ya el recién pasado 21 de noviembre las compras en Internet sumaron $3.830 millones.

Para el llamado Black Friday las estimaciones son de casi $9.000 millones, mientras que el Cyber Monday se superarían los $11.000 millones.

La temporada de fin de año concluiría con casi $210.000 millones en ingresos para el comercio retail a través de la web.

Desde el 1° de octubre las ventas en línea no bajan de los $1.960 millones diarios, cifra que sólo se repitió el 16 de noviembre anterior.

Adobe Digital reporta rebajas entre 13% y 22% en las categorías de juguetes, electrónica y ropa.

En el sector retail la tendencia es generar experiencias completas en el mundo híbrido de tiendas web y tiendas físicas, como en el ejemplo de Ikea, de acuerdo a la recapitulación que hicimos esta semana.

Para las compras en línea, recuerde seguir las recomendaciones como las de Google.

bv | Tigo ofrece la Liga Española y contenidos a través de ViX+ Copiado!



Desde el mes de septiembre, los usuarios de Tigo podrán acceder a más de 50.000 horas de contenido premium por medio de la plataforma ViX+. Por tan solo $5.99 al mes, los suscriptores disfrutarán de los mejores contenidos en español en entretenimiento y deporte, a través de su TV TIGO. Entre estos, los partidos de la Liga Española en HD.

Tres infos claves para el día

Incremento exportador Copiado!

Entre 2018 y 2022, el programa Crecimiento Verde benefició a 255 empresas que aumentaron su diversificación de mercados (38%) y productos (13%), así como el valor exportado (7%) y multiplicaron por 19 veces la inversión del capital semilla, según Procomer, la Fundación CRUSA y el BID.



Inversiones comerciales Copiado!

La tienda Hand, enfocada en lifestyle del surf y skate, anunció la apertura de su tienda en el mall Oxígeno, en Heredia, tras una inversión de unos $160.000. Asimismo, la cadena iShop, que cuenta con 15 tiendas, remodeló la de Plaza Herradura con una inversión de $90.000.

Chats de mensajería en aumento Copiado!

Los operadores móviles perderán $2.500 millones en el próximo año 2023, un aumento del 20% con respecto a 2022, frente a los proveedores de mensajería comercial como Messenger, WeChat y WhatsApp, según Juniper Research.

La cita

“Es difícil explicar, veníamos con un montón de expectativas importantes. No tuvimos una situación de cuatro pases, es muy complicado así”. — Luis Fernando Suárez, entrenador de la Selección Nacional

El gráfico

Top 3 de EF

En El Financiero mis colegas trabajaron en estas publicaciones para usted:

Economía y Política | Tatiana Soto nos cuenta que la cantidad de reclamos del valor fiscal de autos para el marchamo del 2023 supera la suma de todas las gestiones presentadas de los cinco años anteriores.

Finanzas | Luis G. Cardoce nos resume las cinco conclusiones del Programa Estado de la Nación sobre la economía costarricense.

Podcasts | ¿Cuántas Selecciones Nacionales se necesitan para pagar a un Kylian Mbappé? Escuchélo en el nuevo episodio de Dinero, podcast y negocios.

Recomendaciones de este jueves

El Centro Costarricense de Producción Cinematográfica anunció el ciclo de su Programa Preámbulo con coproducciones de Sudamérica y países europeos de hoy jueves 24 al domingo 26 de noviembre a las 7:00 p.m. La entrada es gratuita.

En Disney+ los fans ya podrán ver: Elton John: El Show de Despedida y el final de temporada de Andor (de la saga Star Wars). A partir del 16 de diciembre estará disponible el documental Si estas paredes cantaran, sobre los Abbey Road Studios.

En el Mundial Qatar hoy jueves están programados los siguientes encuentros: Suiza-Camerún (empezó a las 4:00 a.m.) Uruguay-Corea del Sur (7:00 a.m.), Portugal-Ghana (10:00 a.m.) y Brasil-Serbia (1:00 p.m.).

Gracias por informarse con El Financiero.





