¿La caída de precios de construcción empuja la actividad o no?

Buenos días. Cinco años después de la introducción de la factura electrónica, las micro y pequeñas empresas (mipymes) siguen en la informalidad y sin aprovechar la herramienta.

Un estudio de Alegra.com, plataforma especializada en contabilidad y facturación para mipymes, muestra que solo 23% emite comprobantes electrónicos.

“Formalizar las operaciones a través de la facturación electrónica puede resultar desafiante para los emprendedores costarricenses”, dice Jahzeel Cordero, líder estratégico de Alegra.com en Costa Rica. “Sin embargo, la formalidad trae consigo grandes beneficios para el crecimiento de estos negocios”.

¿Cuáles? Mejor control de las operaciones, transparencia, beneficios fiscales y acceso a créditos, entre otros.

La cifra

El Ministerio de Hacienda colocó, por primera vez, títulos valores de deuda interna, tasa fija, a un plazo superior a los 20 años. La serie con vencimiento en 2046 fue inscrita la semana anterior y ya recibió sus primeras ofertas:

¢123.146 millones

es el monto total de las ofertas recibidas, según Hacienda.

Construcción

Siempre recuerdo que, al intentar ver cómo anda la economía, siempre había que fijarse en los datos del sector de construcción. Con las transformaciones estructurales de las últimas décadas, puede que esta industria no tenga el mismo peso. Pero sigue siendo de mucho interés.

La lógica dice que si los precios bajan, la demanda puede verse estimulada. Recordemos los gráficos. ¿Está ocurriendo eso?

Los reportes anteriores de los Índices de Precios de la Construcción, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), muestran variaciones mensuales y anuales tendencia a la baja en edificios, vivienda de interés social y los 20 materiales revisados.

El último reporte, con fecha a enero pasado, indica que los precios de edificios y vivienda tuvieron una leve variación mensual (-1,26% y -0,03%, respectivamente) y algo más holgada en la interanual (-10,57% y -6,19%).

¿Cómo se traduce eso en las actividades de construcción e inmobiliaria? Hay varias lecturas:

—Construcción de viviendas: el recientemente publicado Índice Mensual de Inicio de Unidades Residenciales, por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), muestra que en 2023 la cantidad de viviendas que se comenzaron a construir cayó 2,3% respecto al 2022, aunque en enero de 2024 hay un incremento interanual —de casi 53%— debido al inicio de proyectos de interés social y de edificios de apartamentos, como publicamos el jueves anterior.

—Construcción general: los datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) muestran que después del empujón del 2021 (18% respecto al 2020), la actividad tiene leves incrementos anuales. Pero al comparar enero y febrero de los últimos años (incluyendo del presente 2024) también se nota un aumento llamativo (la excepción: obra pública).

—Actividad económica: si nos vamos al Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), del BCCR, al menos en 2023, la construcción vivió una curva que ascendió a mediados de año y luego cayó, mientras el sector inmobiliario se pasó raspando el eje X, como se aprecia en este gráfico.

¿Cuál es su conclusión?

bv | Reporte regional Mastercard: Costa Rica con más intentos de ataques cibernéticos

Mastercard sigue implementando y fortaleciendo su estrategia de ciberseguridad centrada en evaluar, priorizar y abordar el riesgo de forma eficiente.

4 infos para el día

Misión comercial

El próximo 18 de marzo inicia su gira la misión comercial de Puerto Rico, con el objetivo de concretar acuerdos de negocios entre empresas costarricenses y de esa isla caribeña.

Inversión

Holcim realizó una inversión de $15 millones en planta de Geocycle para la recuperación y transformación de residuos, que eleva a un 70% la capacidad de sustituir hasta 600 toneladas de residuos para convertirlo en insumos para la fabricación de cemento.

Empleo en EE. UU.

El informe de empleo de febrero en Estados Unidos muestra que la contratación sigue siendo fuerte, pues el mercado laboral añadió 275.000 puestos, una señal de que el crecimiento económico sigue siendo sólido, valora The New York Times.

IA y autopsias

Una nueva técnica basada en la tecnología de la inteligencia artificial permite calcular la hora de muerte de una persona, basándose en miles de datos de fallecimientos, explica The Economist.

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Finanzas | Luis G. Cardoce nos dice que la variación interanual de precios sigue por debajo del 0% en febrero, pero sube mensualmente.

Opinión | Una colaboración de Jose Fabio Chinchilla nos cuenta los últimos desafíos de la Procuraduría de la constitucionalidad de sentencias de Sala Primera.

Emprender | Les cuento la historia de Zeidy Cordero, gerente administrativa de Química Verde, empresa que lleva tres premios de Walmart.

Recomendaciones de este lunes

El IICA anunció el curso gratuito de introducción al emprendedurismo para mujeres rurales.

Les recuerdo que el 9 de abril próximo, el Club de Investigación Tecnológica realizará el evento Pasado, presente y futuro de Internet en Costa Rica.

En streaming, Netflix estrena mañana 12 de marzo Turning Point: The Bomb and the Cold War, “la serie documental definitiva sobre la Guerra Fría”.

