La inflación sigue negativa, pero tres importantes actividades aumentaron de precios para los consumidores y sus familias

Buenos días. El día de ayer inició con un nuevo incidente en los sistemas del Ministerio de Hacienda.

La falla fue inicialmente atribuida a un problema ubicado en el centro de datos de su proveedor. Hacienda precisó más tarde que fue un fallo en un equipo.

En todo caso es un buen recordatorio de que los sistemas requieren más redundancia de la que dice el manual o de la que se decide la mayoría de las veces.

La cifra

Este miércoles también me llegó una alerta sobre el uso de la aplicación no oficial WhatsApp Plus APK, que permite cambiar el color del ícono de esa app. Los usuarios deben recordar que en Internet nada es gratis.

95%

de los datos recopilados por las aplicaciones descargadas es información personal del usuario, según un estudio de Surfshark. Cerca del 20% es para seguimiento.

Actividades más costosas

Muchos productos bajaron precios y la inflación resultó negativa nuevamente. Pero tres divisiones presentaron aumentos en sus precios. Son actividades relacionadas directamente con lo que hacemos a nivel individual y en familia.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el cual se utiliza para el cálculo de la inflación en Costa Rica, tuvo un incremento mensual de 0,01 % en diciembre de 2023. El nivel del índice general fue de 109.469 puntos.

Las divisiones con mayor efecto en la variación mensual del IPC fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte.

De los 289 bienes y servicios que integran el índice, 43% aumentaron de precio, 39% bajaron de precio y 18% no presentaron variación.

Los bienes y servicios que mostraron mayor efecto positivo en la variación mensual del índice son: tomate, paquetes turísticos al extranjero, cebolla, chile dulce, repollo, arroz, jugos de frutas, lechuga, apio y carne molida de res.

La gasolina, la telefonía móvil y los automóviles nuevos figuraron entre los principales con mayor efecto negativo. También bajaron de precio café aceite, huevos, boletos aéreos, papel higiénico, diésel y queso fresco.

De las 13 divisiones, que conforman el índice, bajaron de precio: alquiler y servicios de vivienda, salud, bienes y servicios diversos, prendas de vestir y calzado, servicios financieros y seguros, muebles, artículos para la vivienda y servicio domésticos, información y comunicación, transporte, bebidas alcohólicas y tabaco.

Tres actividades presentaron aumentos de precios: recreación, deporte y cultura; alimentos y bebidas no alcohólicas y comidas fuera del hogar y servicio de alojamiento.

4 infos para el día

Alto tráfico

Del 1° de enero al 31 de diciembre del 2023 transitaron 5,7 millones de pasajeros (entre entrantes y salientes) por el Aeropuerto Juan Santamaría. Diciembre pasado fue el mes en el que más pasajeros transitaron en la historia de esta terminal, destacó Aeris.

Dinamismo inmobiliario

La industria reporta una alta demanda de espacios para operaciones y logística, al tiempo que el comercio tiene más de 31.000 metros cuadrados de espacios en construcción con altos niveles de precolocación (75%), según Cushman & Wakefield AB Advisory.

Diferencias en medidas

Hoy se publican los datos del índice de precios al consumidor en Estados Unidos y los economistas esperan que la inflación subyacente presente una tendencia más fuerte de lo que muestran otras medidas, advirtió The Wall Street Journal.

Cuidado

En el año 2024 se realizarán varios procesos electorales en diferentes países, incluyendo EE. UU., por lo que los proveedores de motores de búsqueda en línea y sus usuarios deben ser especialmente conscientes de cómo opera la desinformación, advirtió Nature.

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Economía y Política | Francisco Ruiz reporta que 50.000 extranjeros se naturalizaron costarricenses en la última década y de cuáles países provienen.

Finanzas | Luis G. Cardoce explica que el mercado accionario de EE.UU. vuelve a crecer de la mano de la inteligencia artificial.

Economía y Política | Brandon Flores informa que más asalariados deben pagar renta en 2024 y presenta los tramos vigentes para este año.

Recomendaciones de este jueves

Teatro Espressivo anunció las dos presentaciones con las que iniciará el 2024: El Principito, del 21 de enero al 3 de marzo, y Me hubiera gustado saber que venías hoy, del 26 de enero al 11 de febrero.

El Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer realizará un taller de pintura y arte y otro de dibujo manga e historietas, ambos dirigidos a personas entre los 18 y 80 años a partir del 27 de enero, los sábados y con un costo de ¢20.000.

En libros, están disponibles las obras del escritor japonés Haruki Murakami con motivo de la celebración de sus 75 años el 12 de enero: 1Q84, Al sur de la frontera al oeste del Sol, Después del terremoto, El elefante desaparece y La muerte del comendador, entre otras.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.