Las características de la exportación tecnológica de Costa Rica

Buenos días. Llegamos al viernes y seguramente algunas personas planean darse una vuelta por la Expomóvil en Pedregal.

Hoy se lanza el Geómetra C, el primer carro 100% eléctrico de la marca Geeely, a las 7:00 p.m. en el stand de Veinsa. En la feria, también se pueden encontrar pick ups, SUV y camiones en diferentes tonelajes de Isuzu, por ejemplo. Hay más.

Ayer jueves se presentó el nuevo Nissan X- Trail y la agencia anunció que dispone de más de 20 canales digitales para que las personas interesadas la contacten.

Los medios electrónicos se incrementan. También los medios de pago a nivel mundial:

74.000 millones

es la cantidad de pagos por medios digitales instantáneos de los consumidores para el 2023 a nivel global, estima la firma Juniper Research. Serán 235.000 millones de pagos en 2027.

*********

La exportación tecnológica de Costa Rica

Hace tres décadas varias desarrolladoras costarricenses empezaron a comercializar soluciones informáticas. Hoy la oferta exportadora está muy diversificada. Veamos.

Un estudio publicado a mediados de 2021 por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) identificó 1.601 empresas con alta posibilidad de exportaciones a través de redes de tecnologías de información y comunicación (TIC). ¿Cuáles son sus principales características?

1. Tipos de servicios que brindan: de telecomunicaciones, administrativos y oficinas de servicios auxiliares, seguros y financieros, ventas y mercadeo, computación (incluido software) y de educación y entrenamiento.

2. Exportaciones: la exportación mediante plataformas tecnológicas representó más de 40% del total de ventas externas de servicios y del 18% de bienes y servicios exportados en 2018; además, fue equivalente al 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 94% se dirigió a Estados Unidos, Centroamérica, Panamá y Europa.

3. Régimen de empresas: el 67% de las ventas TIC fue realizado por empresas del régimen especial de zona franca y 33% del régimen definitivo, en este caso por micro y pequeñas empresas.

4. Empleo: las empresas tenían una planilla de 120.374 personas, 40% mujeres; en 2018 fue equivalente al 5,6% de la totalidad del empleo en el país.

5. Origen: el 15% de las empresas son principalmente de capital de Estados Unidos y Europa (159 firmas que concentraban el 83% de las exportaciones TIC).

6. Tamaño de empresas: el 97% de las exportaciones fue generado por grandes empresas y el 91% se dedicaba a servicios y menos a manufacturera y comercio; en la actividad agrícola no se detectó transacciones.

7. Diversificación: actualmente, a la par de los programas informáticos, se suma la producción de componentes y tableros electrónicos, computadoras y equipo periférico, equipos (de comunicaciones y aparatos electrónicos de consumo, de medición, prueba, navegación y control y de relojes, y de irradiación, electrónico, médico y terapéutico), instrumentos ópticos, fotográficos, soportes magnéticos y ópticos, y pilas, baterías, acumuladores, cables y dispositivos de cableado.

Las exportaciones de estos productos alcanzaron $878 millones en diciembre de 2022 y representaron el 6% del total de exportaciones, según datos preliminares del BCCR.

(Albert Marín)

*********

*********

Tres infos para el día

Financiamiento de autos

Unos ¢605,482 millones en créditos fueron girados por la banca nacional a personas físicas para compra de vehículo en los últimos dos años, informó la Asociación Bancaria Costarricense.

(Jose Cordero)

Gasto universitario

El gasto en remuneraciones de las cinco universidades públicas (UCR, UNA, TEC, UTN, UNED) bajó en ¢8.382 millones en los últimos dos años, según el Consejo Nacional de Rectores.

Incertidumbre global

Se espera que la incertidumbre económica continúe en 2023, con niveles de inflación global de un promedio del 6,8 % y un crecimiento del PIB real global del 2,3 %, advirtió Euromonitor.

*********

La cita

“El resultado final va a depender del apetito en las fechas más próximas a la emisión y también va a depender del plazo en el que queramos ubicarnos” — Adriana Rodríguez, gerenta general de Acobo Puesto de Bolsa, sobre la emisión de nuevos eurobonos.

*********

El gráfico

*********

*********

