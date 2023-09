Los 10 motivos principales por los que más vamos al hospital en Costa Rica

Buenos días. La semana anterior vimos el ranking de inteligencia artificial con 12 países de América Latina, donde Costa Rica no sale muy bien. Una de las áreas donde salimos mal parados es con las redes 5G, que habilitarán el Internet de las cosas y la robótica.

Ya hay más de tres millones de robots industriales instalados en todo el mundo, y el ritmo de instalación está aumentando rápidamente para diferentes usos, desde el apilamiento de estantes hasta la limpieza y la fabricación.

Los robots industriales se emplearán en los sectores de manufacturero, médico, de logística, de inspección, de limpieza, de agricultura, de defensa y seguridad y de consumo. Con mayor sofisticación y autonomía, serán más frecuentes en el hogar y las oficinas.

$218.000 millones

alcanzaría el mercado de la robótica para el 2030, según GlobalData.

Hospitalizaciones

La salud sí tiene que ver con la economía. Lo evidenció la pandemia, que provocó la mayor contracción económica en 120 años, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Las situaciones diarias de salud afectan a las personas que las padecen y a sus familias, reducen la productividad, pueden acortar la vida laboral y aumentan el número de días perdidos, como lo vimos en el boletín de la semana pasada sobre incapacidades. ¿Cuáles son los motivos principales de la hospitalización en Costa Rica?

—Hospitalizaciones: en 2022 se contabilizaron 328.049 egresos hospitalarios, según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo cual es casi 11% más que en 2021, aunque es inferior que en 2010 (-0,4%) y 2015 (-6%).

—Esa cifra es superior a la del 2020 (sumaron 263.387), cuando las hospitalizaciones por la covid-19 sumaron 8.744, aumentaron a 23.436 en 2021 y disminuyeron a 7.928 en 2022. ¿Sufrimos menos debido a otras enfermedades o se redujo la cantidad de hospitalizaciones para enfocar recursos en la prioridad de esos años?

—La principal razón: fueron situaciones relacionadas con embarazos y partos, tales como hemorragias, complicaciones y traumas. De los 63.207 casos solo 9.799 fueron partos normales en 2022.

—Otros motivos fueron: enfermedades digestivas (apéndice, hernias, intestinos, colelitiasis y colecistitis, entre otras), de sentidos (ojos y oídos), de morbilidad (fracturas, luxaciones, contusiones o traumas), circulatorias (corazón, venas, hipertensivas), tumores; del sistema genitourinario, atenciones sin patología, respiratorias (infecciones respiratorias, neumonía, asma, influenza) y afecciones del periodo perinatal.

—En el caso de tumores, hay un crecimiento del 31% desde 2010, con especial incremento de los de piel (130%), mama (87%), genitales (60%), próstata (23%) y estómago (18%), los cuales —a su vez— suman buena parte de los casos.

(IStock)

bv | Los primeros vehículos OMODA ya se encuentran en el país Copiado!

(Contenido comercial)

La llegada a Costa Rica de la marca china de vehículos OMODA se encuentra en su primera etapa con el primer lote de vehículos.

Tres infos para el día Copiado!

App para grúas

La empresa local Mi Grúa CR anunció el lanzamiento de su app móvil para servicios de asistencia en carretera, con la posibilidad de ofertar el precio que se está dispuesto a pagar.

Expansión

La franquicia de comidas Rosti abrió dos nuevos locales: en el centro comercial Calle Real en Guachipelín de Escazú y sobre la carretera principal de San Francisco, en Heredia, tras una inversión de $550.000.

Resiliencia

La contratación constante y un sólido gasto de los consumidores de EE. UU. evidencia su resiliencia, debido a respuestas políticas del gobierno durante la pandemia que hicieron que la economía fuera “sorprendentemente fuerte”, dice The Wall Street Journal.

La cita Copiado!

“Estamos teniendo salarios de hasta 50% menos de lo que gana ahorita un docente y el Magisterio tiene los salarios congelados”. — Georgina Jara, presidenta de la junta directiva de Colegio de Licenciados y Profesores (Colypro)

El gráfico Copiado!

Top 3 de EF Copiado!

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Economía y Política | Francisco Ruiz nos indica cuáles profesiones han ganado o perdido poder adquisitivo en los últimos seis años.

Economía y Política | Tatiana Soto nos dice cuales son los 10 cantones con mayor incidencia de robo y tacha de vehículos.

Emprender | Les cuento la historia de Del Rio, cómo se transformó de un taller a una cadena de tiendas y cómo mantiene vigencia tras 45 años.

Recomendaciones de este martes Copiado!

Hoy el Archivo Nacional de Costa Rica tendrá el acto de firma del contrato de donación de documentos (correspondencia, fotografías, álbumes y revistas) relacionados con el expresidente Juan Rafael Mora Porras.

Durante los próximos 8, 9 y 10 de setiembre se presentará la coreografía de danza contemporánea Malva en el Teatro de la Danza, ubicado en el Centro Nacional de la Cultura.

La Promotora Costarricense de Innovación e Investigación abrió dos convocatorias para proyectos de emprendimientos dinámicos y pymes nacionales, que destinarán casi ¢97 millones (no reembolsables).

En streaming, Apple TV+ presenta en vivo al músico Dominic Fike, un cantautor y actor estadounidense que recibió reconocimiento después de lanzar varias canciones en SoundCloud, alcanzó las listas de más escuchados con su canción canción 3 Nights, ubicó su álbum debut What Could Possively Go Wrong entre los 50 primeros en Estados Unidos y Australia y grabó una versión de la canción The Kiss of Venus para el álbum McCartney III Imagined (2021).

Feliz martes

Gracias por leerme.

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.