Los 10 obstáculos que las mipymes señalan para ser proveedoras de instituciones estatales en compras públicas

Buenos días. El pasado 31 de mayo habíamos repasado lo que venía ocurriendo con la tasa de política monetaria y la tasa básica pasiva, dos de las herramientas con las que las autoridades hacen frente a las presiones inflacionarias.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) venía aplicando disminuciones paulatinas ante un escenario en el cual el incremento de precios parece ceder. Los ajustes tienen importancia también por su impacto en los ahorros y los créditos en el sistema financiero nacional.

A mitad de la semana anterior volvió a realizar un nuevo ajuste:

6,43%

es la nueva Tasa Básica Pasiva en colones definida por el BCCR a partir del 1.° de junio del 2023; la anterior era de 6,53%. La Tasa Efectiva en Dólares quedó en 3,19% (valor anterior: 3,11%), también a partir de ese mismo día.

Obstáculos a mipymes en compras públicas

En Costa Rica hay 43.235 proveedores de 417 entidades estatales que utilizan el sistema de compras públicas, de acuerdo con el Observatorio de Compra Pública de Costa Rica. De ellos, unos 26.394 (61%) son micro y pequeñas empresas (mipymes) que obtienen el 20,5% del monto total adjudicado.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el país hay unos 59.061 patronos o empleadores y otras 428.910 personas que trabajan por cuenta propia. ¿Por qué no participan más como proveedores?

El Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (Celiem) realizó un estudio con 612 mipymes de Costa Rica y República Dominicana con alto nivel de formalidad y con más de dos años de operación y 20 proveedurías estatales.

Un 45% de las empresas costarricenses indicó que sí ha participado en algún proceso para vender al Estado y, de ellas, el 65% respondió que sí fue adjudicada; un 64% en instituciones descentralizadas o autónomas y 55% en municipalidades.

Ahí se identificaron 11 obstáculos para participar en procesos de licitaciones o compras directas, entre otras modalidades.

1. Requisitos legales y técnicos, respondió el 49% de las mipymes de Costa Rica.

2. Comportamientos institucionales inadecuados (30%).

3. Dificultad para cumplir requisitos financieros (28%).

4. Limitado tiempo o plazo para presentar propuestas (25%).

5. Ausencia de respuesta oportuna a las consultas planteadas sobre el proceso (20%).

6. Ausencia de información sobre las convocatorias (19).

7. Limitado tiempo entre la adjudicación y el plazo de entrega (19%).

8. Dificultad en el manejo de la plataforma electrónica del sistema de compras (19%).

9. Ausencia de plazo para recibir el pago (17%).

10. Desconocimiento de la normativa (10%).

(Foto de stock)

bv | Belum 925, una marca que brilla en el mercado local y regional

(Contenido comercial)

Desde su apertura, hace cuatro años, la marca Belum 925 tiene un crecimiento inesperado por su propuesta de joyería accesible y original y las buenas estrategias de mercadeo.

Tres infos para el día

Alianza

AInnovatech, desarrollador de soluciones de atención médica con inteligencia artificial, eligió al fabricante de dispositivos médicos ITEK como su proveedor de servicios para el desarrollo de un prototipo de una cámara de fondo de ojo para el diagnóstico de diversas enfermedades oculares.

Exploración

El Instituto Costarricense de Electricidad y el Banco Centroamericano de Integración Económica anunciaron una iniciativa de cooperación no reembolsable para analizar el recurso eólico marino disponible para generación de electricidad.

Turismo rural

La Organización Mundial del Turismo advirtió que el turismo rural enfrenta varios retos para su desarrollo: déficit de infraestructuras en las zonas rurales, despoblación rural, inestabilidad de las empresas rurales y falta de educación, formación y desarrollo de las competencias para atraer y retener talento profesional.

La cita

“Las firmas administradoras de estos fondos generalmente cuentan con equipos de analistas y gestores especializados, lo cual hace que se tengan los recursos suficientes para implementar y medir la estrategia definida en mercados muy amplios y sofisticados a nivel internacional”. — Laura Moreno, vicepresidente de Relaciones Corporativas del BAC

El gráfico

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Finanzas | Luis G. Cardoce explica cómo invierten fuera del país las operadoras del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria.

Finanzas | Mónica Cerdas muestra cómo se mueve el mercado de las financieras, tras la fusión de MultiMoney con Gente más Gente.

Tecnología | Les presentamos el ranking de los 82 cantones por conexión de datos y telefonía móvil según el Índice de Competitividad Nacional.

Recomendaciones de este lunes

El Consejo Nacional de Rectores convoca al premio a la innovación en gestión ambiental empresarial con enfoque en cambio climático con cierre para presentación de candidaturas hasta el 31 de julio.

En libros están disponibles tres para tomar en cuenta:

—Novela: Cómo (no) escribí nuestra historia, de Elisabet Benavent, en la que la protagonista se topa con Darió, un músico recién llegado de París que además es su vecino.

—Novela: Luna sin miel, de Christina Lauren, en la que Olive deberá sostener una mentira para disfrutar una luna de miel que debía ser la de su gemela. Esta historia fue best seller de The New York Times.

—No ficción: 100 Lugares únicos para correr, muestra lugares para correr al lado del mar, en medio de la jungla africana, en los glaciares islandeses o en el corazón de alguna ciudad, entre otros.

Feliz lunes y que tengan una excelente semana

Gracias por leerme.

*********

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.